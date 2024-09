Arredare la camera da letto significa creare un santuario di riposo, felicità e benessere per sé e per il proprio partner. È in questo luogo un po’ magico che possiamo esprimere al meglio la nostra creatività, il nostro bisogno di colori e armonie. Del resto, cosa c’è di meglio dello svegliarsi in una magnifica camera da letto fatta proprio come l’abbiamo sempre immaginata?

Come arredare una camera da letto: i consigli da seguire

Prima di analizzare situazioni particolari, vediamo quali sono i consigli generali da seguire per arredare una camera da letto standard.

Scelta dei colori

La tentazione di lasciarsi trasportare da colori “strong” è forte, ma il tuo risveglio mattutino ha bisogno di tutto il confort che riuscirai a dargli. Nuance delicate e palette monocromatiche creano un effetto etereo e mitigante, perfetto per le ore di riposo. Opta per colori come il blu, la lavanda o il verde pastello per incrementare il potenziale di una camera da letto che punta alla perfezione. I colori più saturi, come per esempio un blu notte o marrone effetto “tostato”, melograno o topazio, nelle loro versioni leggermente più tenui, aiutano a creare un effetto davvero sorprendente.

Non ti scordare del soffitto

Qual è la prima cosa che vedi quando ti corichi a letto la sera? Il soffitto conferisce tridimensionalità e fascino ad una camera da letto che punta alla perfezione. Ecco perché è opportuno non trascurarla quando si vuole arredare con successo una camera da letto con tutti i crismi. Opta per tonalità più tenui rispetto a quella delle pareti, tenendo conto che un colore differente conferisce il giusto tono di intimità e bellezza alla camera. Un’altra buona idea è quella di applicare uno stencil o una carta da parati direttamente sul soffitto, ma solo se la vostra casa non ha problemi di umidità.

Per il tocco di classe d’eccellenza, crea l’effetto modanatura in prossimità del soffitto o regalati un magnifico letto a baldacchino, se rientra nei tuoi gusti.

Semplicità prima di tutto

Quando scegli di arredare la camera da letto, devi tenere conto che sarà il tuo rifugio personale soprattutto in quelle giornate dove le cose non vanno come avresti sperato. Non c’è niente di meglio di uno spazio pulito, fatto di linee semplici ed elementi di qualità per ripristinare l’ordine nella mente e nello spirito, trovando l’equilibrio che la giornata ti ha fatto scivolare via. Quando decidi di arredare la camera, dunque, chiediti sempre: questo particolare oggetto mi serve davvero? Se la risposta è no, non acquistarlo!

Scegli l’arredo delle giuste dimensioni

È arrivato il momento di acquistare l’arredamento per la tua camera da letto. Prima di recarti in un negozio, assicurati di appuntare tutte le misure di cui hai bisogno. I complementi d’arredo, letto incluso, dovrebbero armonizzarsi con gli spazi che hai a disposizione. Non scegliere, per esempio, un letto troppo grande per una camera da letto che non è pensata per ospitare king size. Se la camera da letto è ampia, invece, ti consigliamo di aggiungere un complemento d’arredo ai piedi del letto, come per esempio un baule o un’ottomana. In questo modo riuscirai a sfruttare al meglio la metratura che hai a disposizione.

L’importanza degli armadi

Non hai mai sentito dire a nessuno “Ho troppi armadi in casa”. E sai perché? Perché non ce ne sono mai abbastanza. Lenzuola, asciugamani, abiti, vestiti, cappotti, giacche e quant’altro. Opta per armadi, ma anche comò, o magari comodini con cassetti per riporre i piccoli oggetti che porti con te prima di andare a letto: crema per le mani, occhiali o libri. Se non sei sicuro di poter riporre tutto negli armadi che vedi sui cataloghi, potrebbe essere una buona idea concordare per una soluzione su misura.

Trova il tuo angolo segreto

Prima di chiudere il progetto d’arredamento della tua camera da letto, ricordati di regalarti un angolo speciale dedicato solo a te. Potrebbe essere una poltrona o una sedia a dondolo sotto la finestra, dove concedersi piacevoli ore di lettura. Potrebbe anche essere una semplice specchiera illuminata per la tua beauty routine. L’importante è che sia solo per te!

Concediti lenzuola di qualità

Vale la pena investire in lenzuola di alta qualità per godere di sonni paradisiaci e, soprattutto, creare un effetto elegante senza spendere una fortuna in arredamento. Ti consigliamo di acquistare lenzuola 100% cotone, morbide e facili da lavare. Le lenzuola sono la soluzione perfetta per rivoluzionare la camera da letto ogni volta che vuoi, conferendo un tocco unico alla stanza quando hai bisogno di cambiare aria.

Proteggi le finestre da occhi indiscreti

Una finestra dotata di tende lussuose aiuterà a incorniciare il paesaggio esterno e creare un effetto di protezione e intimità. Se ti piacciono le tende che lasciano passare la luce, assicurati di installare anche un paio di tendaggi scorrevoli coprenti per la notte o i momenti in cui senti il bisogno di tagliare fuori il resto del mondo.

Luci in camera da letto

Anche il lampadario vuole la sua parte: dalle luci soffuse e dimesse, si può spaziare – mantenendo armonia con gli altri elementi d’arredo – fino a una splendida composizione chandelier fatta di cristalli per creare giochi di luce, texture e una sensazione di opulenza. Non dimenticare l’abat-jour, perfetta per l’atmosfera o come illuminazione per la lettura in base alla potenza della lampadina o del led.

La camera da letto è un rifugio

La camera da letto è un luogo sacro: tutte le volte che entri, cerca di lasciare fuori televisione, smartphone, laptop o tablet. Crea un posto di serenità dove puoi ricaricare le pile e rimetterti in contatto con te stesso, lontano dal trambusto della quotidianità.

Come arredare una camera da letto rettangolare

La camera da letto di forma rettangolare è una delle più facili da arredare. Oltre ai consigli esposti nei paragrafi precedenti, segui gli altri che stai per leggere per arredare in modo impeccabile la tua stanza rettangolare.

Scelta dei colori

Prediligi le tonalità chiare che danno l’illusione di uno spazio più ampio e aperto e riflettono la luce. Puoi optare per un bianco, un beige o un grigio chiaro oppure giocare creando un mix: dipingi la parete lunga con nuance tenui per allargarle visivamente e quella dal lato corto con un colore scuro ma dalla tonalità rilassante, magari un blu o un verde. Questo trucco permette di bilanciare le proporzioni rendendo la stanza più armonica.

Posizionamento dei mobili

Posiziona il letto sulla parete più lunga della stanza. Evita di posizionarlo sulla stessa parete dell’armadio e, se possibile, davanti alla porta così da garantire maggiore privacy e meno correnti d’aria. La finestra sarebbe meglio installarla su uno dei due muri della parete piccola (la luce naturale illuminerà il letto lateralmente) oppure sopra o davanti al letto. Disponi i mobili voluminosi (come cassettiere e armadi) lungo le pareti per consentire di muoversi con facilità all’interno della stanza. Utilizza gli angoli per comodini, sedie o piccoli tavolini decorativi per evitare che la stanza sembri vuota e per riempire gli spazi tra i mobili. Sfrutta lo spazio inutilizzato sulle pareti per decorazioni, foto e mensole per esporre piante e oggetti decorativi.

Illuminazione e specchi

Una lampada centrale appesa al soffitto è assolutamente insufficiente per illuminare adeguatamente la stanza rettangolare. Aggiungi diverse fonti di luce, come lampade da comodino, da terra, a sospensione, per distribuire la luce nell’ambiente in modo uniforme, rendendolo più accogliente. Posiziona i punti luce in posti strategici per valorizzare gli oggetti e i mobili più caratteristici. L’illuminazione a parete in una stanza rettangolare è ideale per creare l’atmosfera giusta. Non dimenticare poi gli specchi. Appendili strategicamente per riflettere e amplificare la luce e creare una sensazione di apertura. Fai attenzione però a non esagerare con il numero di specchi (non superare i due) per non rendere lo spazio claustrofobico.

Come arredare una camera da letto mansardata

Arredare una camera da letto in mansarda richiede attenzione e creatività, considerando la struttura non lineare e spiovente di questi spazi. Ecco alcuni suggerimenti per rendere la tua camera da letto mansardata accogliente e funzionale.

Valorizza gli elementi architettonici

Le travi a vista o decorazioni murali che richiamano la forma spiovente della mansarda possono rendere l’ambiente unico ed elegante. Sfrutta queste caratteristiche per creare un design ricercato.

Illuminazione naturale

Installa ampie finestre spioventi per sfruttare al massimo la luce naturale. Posiziona il letto sotto queste finestre per godere della vista e lascia la parte alta libera per un armadio o cassettiere su misura.

Colori e materiali

Opta per tonalità calde e neutre. Il bianco abbinato a effetti legno naturale per travi a vista e pavimenti è una scelta perfetta. Materiali naturali come legno o pietra per complementi d’arredo aggiungono calore all’ambiente.

Design minimalista

Se preferisci uno stile moderno, arredate con semplicità. Posiziona il letto al centro, utilizza armadi a muro con effetto a scomparsa e inserisci pochi elementi come una poltroncina o una lampada da terra.

Come arredare una camera da letto in un loft

Nato a New York sul finire degli anni ’70 come emblema di uno stile di vita alternativo e anti convenzionale, l’idea di loft ha ricevuto nel tempo diverse trasformazioni, fino a divenire, a partire dagli anni ’90, un vero e proprio status symbol. Riuscire a comprare un loft è, dunque, oggigiorno il sogno di molte persone, perché consente di poter disporre di un antico edificio industriale – generalmente, un’officina oppure un magazzino – da personalizzare in base al proprio gusto personale. Ma, anche se permette una certa libertà, ammobiliare un loft non è un’impresa sempre facile.

Prima di tutto perché necessita il rispetto delle caratteristiche della struttura in origine, e poi perché nella maggior parte dei casi si tratta di locali open space, difficoltosi da ripartire secondo la canonica suddivisione in stanze a cui siamo avvezzi. L’ambiente più particolare da arredare è, senza dubbio, la camera da letto, un luogo speciale dove si passano molte ore della giornata. Si tratta di uno spazio in cui ci si ritempra e dove si passano bei momenti, come anche periodi difficili legati a malanni. Per tutti queste motivazioni, arredare questa parte di loft deve essere fatto in maniera sensata e adeguandosi alla conformazione dell’ambiente. Inoltre, i mobili scelti dovranno risultare resistenti e anche graziosi a vedersi, oltre ad abbracciare perfettamente i gusti della persona a cui la camera appartiene.

L’armadio

Normalmente, per l’arredamento dei loft, si opta sempre per una soluzione molto moderna e spesso minimale perché bisogna sfruttare al massimo e in modo intelligente tutti gli spazi disponibili. Inoltre, nella maggior parte dei casi, la camera da letto viene posta in un soppalco per cui il tetto non è quasi mai molto alto. Per prima cosa dimentica di comprare una stanza da letto classica con l’armadio. Si preferisce optare per un armadio a muro scorrevole, magari con ante a vetri o a specchio in modo da non doversi preoccupare di trovare lo spazio per piazzarne uno.

Il letto

Per quanto riguarda il letto vero e proprio, sarebbe ideale acquistarne uno stile orientale che quindi poggia quasi direttamente a terra in modo da guadagnare spazio in altezza. Se il tetto non è esageratamente basso, si può anche andare su un letto con pediera e testiera corte in modo da avere una forte somiglianza con un letto normale ma sempre in base a quello che permette l’altezza. Ottimi i letti con contenitore per riporre lenzuola e coperte. Se c’è una parete a vetri, fai in modo che il letto sia parallelo ad essa. In questo caso, però, metti una tenda scura e spessa per evitare di non poter più dormire alle prime luci dell’alba.

Gli accessori

Per quanto riguarda la cassettiera, spesso non esiste se c’è una capiente cabina armadio o un armadio a muro molto profondo. In questo caso, abbi la furbizia di organizzarlo con scaffali e bracci per grucce in modo da tenerlo sempre ordinato. I comodini solitamente sono stilizzati e privi di cassetto (il che è a dir poco scomodo). In alternativa, puoi utilizzare dei comodi contenitori dove riporre tutti i tuoi effetti personali. Ciò che, invece, non deve mancare è un bel sofà soffice, comodo e possibilmente trasformabile in un letto. Un bel televisore a parete è ciò che fa per te. Per quel che concerne le luci, opta per dei faretti o per lampadine a fibra ottica. Banditi i lampadari.

Il colore

In quanto al colore, c’è l’imbarazzo della scelta. Il bianco è sempre molto azzeccato ma se preferisci qualcosa di colorato, l’arancione e il giallo con un tocco di marrone sono fantastici. In alternativa, per chi ama i colori freddi, verde e blu creeranno un ambiente fresco e riposante. Tappeti e quadri saranno a tua scelta, ma preferibilmente astratti. Per chi ama lavorare anche in camera da letto, puoi mettere, spazio permettendo, anche un tavolino per il computer e una sedia con ruote. Un’opzione che molti adotteranno: la macchina del caffè sul muretto accanto al letto per un profumato risveglio.