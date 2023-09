Come arredare la casa in stile industriale

A rredare casa in stile industriale è una tendenza sempre più in voga, soprattutto tra i giovani. Questo stile è nato negli anni '50 in America, quando diversi magazzini, uffici e industrie vennero recuperati e utilizzati come appartamenti di lusso. Ecco come fare per ricreare nel modo più fedele possibile questo stile negli appartamenti moderni.

Open space

Una casa in stile industrial non può non prevedere un grande open space. Molti elementi utilizzati per arredare sono vintage e originali e vengono valorizzati ancor di più dai tanti spazi vuoti che li circondano. Sono banditi i muri: i vari ambienti sono divisi solo con pareti mobili o arredi.

Architettura grezza

Lo stile industriale prevede un’architettura grezza: impianti a soffitto, legni vissuti, intonaci imperfetti, parti a vista in metallo. Tutti questi elementi invece che essere coperti vengono enfatizzati. Questa imperfezione può essere ulteriormente esasperata con travi a soffitto, muri di mattoni invecchiati, pareti di cemento, tubi e fili esposti. E ancora, se avete grandi finestre o porte in ferro tenetele in versione originale.

Parti in metallo

Il metallo è in prima linea quando si tratta di stile industriale. Se avete elementi metallici come una scala di ferro o una scaffalatura, teneteli. Se non li avete, potete introdurli: librerie in ferro, tavolino in metallo, armadietto di metallo e un bel soppalco in ferro, adibito a zona notte o studio.

Colori freddi e scuri

Lo stile industriale è caratterizzato da colori scuri: ferro, cemento, legno grezzo. Per non far risultare l’ambiente eccessivamente cupo e freddo, potete bilanciare intervenendo con grandi punti luce per alleggerire l’ambiente. Inoltre, potete mixare più elementi e materiali così da creare uno stile industrial chic.

Pavimento continui e oggetti vintage

A terra i pavimenti di legno duro o cemento sono l’ideale, ancora meglio se usurati. Per quanto riguarda l’arredo, gli elementi vintage danno un po’ di calore a un ambiente di base scuro e freddo.