Come arredare una camera da letto in stile etnico

S ei affascinata dallo stile etnico e ti piacerebbe replicarlo nell'arredamento della tua camera, ecco alcuni consigli che potrebbero esserti utili.

Tessuti

Lo stile etnico è caratterizzato dall’utilizzo di tessuti naturali come il cotone, la canapa, la juta o la fibra di cocco. Questi tessuti possono essere utilizzati per la biancheria da letto, le tende, i cuscini, i tappeti. Inoltre, potresti abbinare questi tessuti con elementi decorativi come statue, specchi, quadri e oggetti in legno o in ceramica.

Materiali

Il legno è un materiale popolare per i mobili in stile etnico. Oltre a armadi e cassettiere, puoi utilizzarlo anche per oggetti decorativi nella stanza. Per creare un’atmosfera etnica, potresti optare per un letto a baldacchino in legno massello, in teak, in bambù o in rattan. Inoltre, potresti abbinare il letto con comodini o cassettiere intarsiate, senza dimenticare elementi decorativi come statue e specchi.

Colori

Per quanto riguarda i colori, potresti scegliere tonalità che richiamano le tonalità della natura, come il marrone, il beige, il verde, il rosso, l’arancione e il giallo. Questi colori possono essere utilizzati per le pareti, le tende, i cuscini, i tappeti e gli altri tessuti presenti nella stanza.