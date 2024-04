Come sfruttare lo spazio dietro il divano

L o spazio dietro il divano è spesso trascurato, ma può essere trasformato in un’area funzionale e di stile. Ecco alcune idee per sfruttarlo al meglio.

Consolle o panca con contenitore

Considera di posizionare una consolle dietro il divano. Fornisce una superficie per oggetti decorativi o per riporre piccoli oggetti come libri e telecomandi. Scegli una consolle più corta del divano e con una profondità di circa due terzi della profondità del divano. Una consolle aperta e dai colori chiari funziona bene in spazi più piccoli, mentre una con un’anta chiusa è ideale per spazi più grandi. Puoi anche usare una grande consolle che si estende per tutta la larghezza del divano. In alternativa, una panca con contenitore è un’opzione salvaspazio per riempire l’area dietro un divano al centro della stanza. Fornisce posti a sedere aggiuntivi e spazio “nascosto” per riporre coperte, cuscini o riviste.

Scrivania o poltrone

Crea un comodo spazio di lavoro posizionando una scrivania dietro il divano. Decora l’area con piante o quadri per aggiungere colore e texture. Questa è un’idea perfetta per chi ha bisogno di uno spazio ufficio in casa o per i bambini che fanno i compiti mentre gli altri guardano la TV. Posizionare due poltrone dietro il divano, invece, può creare un angolo lettura accogliente. Inoltre, fornisce posti a sedere aggiuntivi quando necessario.

Libreria o madia

Usa una libreria bassa per creare un elegante divisore nel tuo spazio abitativo. Non solo aggiunge ulteriore spazio per libri e oggetti decorativi, ma migliora anche l’aspetto generale della tua stanza. Esponi i tuoi libri preferiti e oggetti decorativi per un effetto visivo accattivante. Una soluzione alternativa è inserire una madia a parete che offre non solo un ampio spazio per riporre oggetti e nasconderli alla vista, ma permette anche di esporre sopra cornici, piantine o altri oggetti decorativi.