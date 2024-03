Come arredare una parete vuota in cucina

A rredare le pareti della cucina può trasformare lo spazio dedicato alla cottura dei cibi in un ambiente piacevole dal punto di vista estetico. Anche se hai uno spazio limitato a causa di piastrelle ed elettrodomestici, ci sono modi creativi per aggiungere personalità e stile. Ecco alcune idee per riempire quella tela bianca.

Piatti, stampe e quadri

Appendi una collezione di piatti di diverse dimensioni e motivi. Mescola colori e design per una composizione accattivante. I piatti aggiungono interesse visivo e un tocco di eleganza alla tua cucina.

Se le possiedi, appendi una collezione di stampe. Cornici e passepartout coordinati creano un aspetto coerente. Puoi persino utilizzare pagine incorniciate di vecchi libri o download digitali per un’opzione economica.

Ottieni un effetto visivamente coinvolgente mostrando due quadri divisi che formano un’immagine completa. Considera immagini a tema nautico o naturalistico per un effetto rilassante.

Specchi, carta da parati e mensole

Monta uno specchio in orizzontale o in verticale. Gli specchi riflettono la luce naturale, fanno sembrare lo spazio più grande e aggiungono un tocco di eleganza alla tua cucina.

Valuta l’uso di una bella e originale carta da parati per aggiungere un design chic. Questa opzione è più economica rispetto ai tradizionali rivestimenti in legno e batten.

Installa mensole aperte per esporre gli utensili da cucina, le pentole o gli oggetti decorativi. Liberano spazio nei cassetti e danno un tocco di calore all’ambiente.