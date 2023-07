Come eliminare il cattivo odore degli asciugamani

Q uante volte capita di sentire cattivo odore provenire dagli asciugamani. Ecco una breve guida per conoscere come rimuovere la puzza.

Lavaggio

Innanzitutto, suddividete gli asciugamani per colore e lavate insieme solo quelli della stessa tinta. Programmate un ciclo di lavatrice per delicati a 40°C (alcuni possono essere lavati a 60° C, controllate le etichette) e una centrifuga a 800 giri. Inserite nell’apposita vaschetta il detersivo liquido, facendo attenzione a non usarne troppo. Nell’altra vaschetta, invece dell’ammorbidente versate 125 ml di aceto di vino bianco. Ha un effetto disinfettante ed elimina i cattivi odori.

Asciugatura

Se gli asciugamani puzzano potrebbero non essersi asciugati totalmente l’ultima volta che li avete lavati. L’asciugatura è fondamentale per ottenere un ottimo risultato. Ricordate, a questo proposito, di non lasciare mai la biancheria bagnata all’interno della lavatrice dopo che il lavaggio è terminato. Stendere all’aperto, se la giornata è arieggiata, è l’ideale: in questo caso, posizionate lo stendibiancheria all’ombra per evitare che i raggi del sole ingialliscano i tessuti. Se siete dotati di un’asciugatrice, utilizzatela solo nel caso abbiate asciugamani in spugna di cotone (per quelli in microfibra è sconsigliata).