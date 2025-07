Come con tutte le macchie provocate da sostanze organiche, anche l‘urina tende a lasciare macchie ostinate e un odore sgradevole se non si provvede a eliminarla immediatamente. Il successo è assicurato soltanto se l’azione è pronta e tempestiva, quindi ricordati che prima pulisci la macchia, meglio riuscirà il tuo lavoro. Ecco alcuni utili consigli su come eliminare le macchie di urina nella maniera corretta…

Occorrente

Acqua calda

smacchiatore

spugna

straccio di cotone

asciugacapelli

acqua ossigenata

qualche goccia di ammoniaca

detergente biologico

succo di limone

sale di acetosella

cotone idrofilo

aceto bianco

Rimozione delle macchie di urina dalle scarpe

Se le macchie di urina si trovano sulle scarpe di cuoio e sono macchie recenti, lavale (il prima possibile) utilizzando dell’acqua calda. Quando la scarpa sarà ben asciutta, lucidala. Se, invece, la macchia d’urina si trova sulle scarpe scamosciate, lava prima delicatamente, dopodiché spazzola utilizzando un apposito smacchiatore. Dopo qualche minuto, risciacqua con una spugna bagnata. Se necessario, ripeti l’operazione. È importante procedere sempre con un’asciugatura veloce, tamponando la zona con uno straccio di cotone o utilizzando un asciugacapelli tenuto a temperatura minima.

Rimozione delle macchie di urina dagli indumenti

Per smacchiare gli indumenti colorati, sciacqua in acqua fredda, lava quindi come indicato sull’etichetta. Per quanto riguarda invece i capi delicati, passa sulle macchie con una soluzione di acqua ossigenata aggiungendo poche gocce di ammoniaca (diluisci una parte di ammoniaca in sei parti d’acqua). In alternativa, puoi anche mettere a bagno l’indumento con un detergente biologico, oppure applicare uno smacchiatore adatto. Sugli indumenti di cotone, in caso di macchia fresca, lava con acqua e qualche goccia di ammoniaca; in caso di macchia già asciutta, utilizza del succo di limone con del sale di acetosella (al 10%). Per i capi di lana, lava in acqua tiepida con perborato e qualche goccia di ammoniaca, poi sciacqua bene.

Rimozione delle macchie di urina dal materasso

Se l’urina si è depositata sul materasso, procurati dell’acqua ossigenata 30 volumi e del cotone idrofilo, quindi imbevi il cotone di acqua ossigenata e distribuiscilo sulla macchia di urina. Lascia agire per qualche minuto, poi bagna una spugna con dell’acqua tiepida, con la quale risciacquerai la superficie macchiata. Passa più volte finché la macchia non scomparirà completamente. Accelera l’asciugatura con un phone a bassa temperatura. Molto efficace è il rimedio biologico: utilizzando un nebulizzatore, spruzza una soluzione composta da una parte di aceto bianco e cinque d’acqua. Questo metodo va bene anche per eliminare dai tappeti l’odore di urina di cani e gatti.

Rimozione delle macchie di urina dalla tappezzeria

Se invece dovete far fronte alle macchie di urina sulla tappezzeria, se questa è ancora fresca tampona subito con un panno asciutto, facendo attenzione a non diffonderla ulteriormente. Mescola un cucchiaio di detersivo liquido per piatti con due bicchieri di acqua fredda in una piccola ciotola, dopodiché aggiungi un cucchiaio di aceto alla soluzione e mescola delicatamente. Immergi un panno bianco pulito nella soluzione e strofina delicatamente sulla macchia di urina, lavorando dall’interno verso l’esterno della macchia. Utilizzando un panno asciutto asciuga delicatamente l’area interessata fino a quando non è del tutto asciutta. Ripeti i passaggi fino a quando la macchia di urina non è più visibile.

Agisci tempestivamente, prima che la macchia si secchi.

