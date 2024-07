Tra i momenti da passare in compagnia, sicuramente la grigliata è tra i migliori. Il darsi da fare per un evento del genere però non è da sottovalutare, soprattutto quando si vuole fare una bella figura. Come in ogni grigliata che si rispetti bisogna porre attenzione ad alcuni particolari, facili da risolvere. Organizzare una grigliata con gli amici è senz’altro un momento per mostrarsi capaci di qualcosa, sebbene non sia difficile da organizzare.

Leggi anche Grigliata: la ricetta della salsa barbecue

Organizzare una grigliata

L’estate è la stagione per antonomasia delle grigliate insieme a parenti e amici. Poco importa se in giardino, in terrazzo o in campeggio, ovunque vi troviate è l’occasione ideale per stare in compagnia con le persone a cui tenete di più e godere delle belle giornate estive. Se ancora siete inesperte in questo campo, ma volete rimediare per non farvi trovare impreparate durante la prossima stagione, allora leggete i nostri suggerimenti: in questo articolo vi spiegheremo come si organizza una grigliata, con la lista della spesa e i consigli utili per fare un figurone con i vostri familiari e amici. Garantito.

Organizzare una grigliata: la location

Per organizzare una perfetta grigliata, stabilite innanzitutto la location. Potrete optare per l’avventura all’aria aperta oppure le comodità del giardino di casa vostra, al riparo dal troppo sole ed isolato. Vi divertirete senza recare fastidio ai vicini ed in privacy. La grigliata sprigiona fumo e ciò può dare fastidio. Se scegliete di farla in giardino, fate attenzione al vento, che inevitabilmente spingerebbe il fumo verso i vicini.

Il luogo dovrà contenere un’area per il mangiare, quindi dotata di tavoli e sedute, e, non troppo vicino, la zona della griglia, dove sarà comodo avere anche un piano per poggiare il cibo non cotto ed averlo a portata di mano. Quest’ultima zona dovrà rispecchiare due particolari importanti: non dovrà essere vicina ad oggetti infiammabili (vegetazione, tende, tovaglie, ecc…) e la griglia dovrà essere in piano. In ogni caso, la scelta va comunicata agli invitati. Stabilite quindi il numero dei partecipanti, per orientarvi con le bevande ed il cibo. Potrete proporre una grigliata di pesce o di carne (o entrambi).

Organizzare una grigliata: l’occorrente

Bisogna poi avere tutto l’occorrente per poter organizzare la grigliata. In primis servirà sicuramente ciò che manterrà la griglia ardente: carbone/carbonella o legna, l’importante è che non faccia troppo fumo; ogni supermercato vende sacchi di carbonella a prezzi contenuti. Il resto dell’occorrente, oltre a cibo e bevande, riguarderà piatti e posate, spesso monouso, vassoi e ghiaccio per le bevande. Per accendere il fuoco, oltre ad accendini o fiammiferi, occorre uno stoppino che bruci lentamente: qualcuno usa foglie e rami secchi, ma nei supermercati è possibile trovare la diavolina che non fa fumo.

È invece sconsigliatissmo usare l’alcool, sia perché può causare ritorno di fiamma, sia perché il cibo ne uscirebbe un poco contaminato per via dei fumi. Per chi ne avesse la possibilità, sarebbe utile dotarsi di un piccolo estintore portatile. Infine la griglia, l’oggetto al centro dell’attenzione. Ne esistono vari tipi a seconda di quello che si vuole cucinare; di norma è dotata di un serbatoio dove porre il carbone e un piano posto ad una certa distanza, dotato di griglia metallica, dove porre il cibo; questo piano non dovrebbe essere troppo alto, altrimenti il fumo cambierà sapore al cibo, ma neanche troppo basso dato che i cibi si bruceranno; se si volesse invece cuocere i tipici arrosticini abruzzesi (rigorosamente di castrato!) o cibi simili a spiedini, occorre porre il carbone in una “canalina”, ossia un contenitore di forma rettangolare, senza griglia, dove poggiare lo stecco da un bordo all’altro. Se non si volesse utilizzare il carbone, si può optare per una griglia elettrica, ma si avrebbe così bisogno di un attacco per la corrente.

Organizzare una grigliata: la lista della spesa

Andrà poi scelto cosa cucinare, spesso in accordo con gli invitati. L’errore più comune in questi casi è recarsi al supermercato al buio, cioè senza avere la minima idea del menu che intendiamo preparare.

Leggi anche La lista della spesa e le ricette di luglio

Il cibo

Verdure, pesce o carne? In qualunque grigliata che si rispetti, la carne non manca mai, solitamente maiale (costine, salsicce, salamelle, coppa di maiale tagliata a fettine, hamburger, hot dog), cosce di pollo, spiedini e castrato di vitello sono le più gettonate. Il consiglio che possiamo darvi è di farla marinare fino a 24 ore prima di cucinarla, così da renderla più morbida (e di conseguenza migliore) al palato.

Se optate per il pesce, sardine, branzini, orate, tranci di salmone, spiedini misti, crostacei e pesce spada. Abbiate poi un’attenzione particolare se ci sono vegetariani o vegani: non dimenticate quindi anche formaggi e verdure (melanzane, zucchine e peperoni) da fare alla griglia. Altri ingredienti che non dovrebbero mai mancare dalla lista della spesa per una grigliata sono i condimenti: dalle salse al pepe, dal succo di limone all’aceto, dalle erbe fresche all’olio, tutto deve concorrere per rendere più ricchi i contorni e le pietanze grigliate. Non dimenticatevi il pane e i panini per hamburger nel caso optiate per questo tipo di carne.

Le bevande

Le bevande sono un elemento irrinunciabile in una grigliata con gli amici. Procuratevi acqua ed analcolici in abbondanza. Meglio in più che restare senza! Per gli alcolici, acquistate qualche bottiglia di vino (rosso o bianco a seconda della grigliata di carne o pesce), una o due bottiglie di qualche superalcolico a scelta o un amaro digestivo dopo il pranzo abbondante o davanti un buon dolce. Non esagerate con le dosi. Soprattutto, non mettetevi subito alla guida. Pensate alla vostra salute e a quella degli altri!

Il dessert

Per il dolce, preparate o acquistate una varietà di torte per più assaggi. Particolarmente indicati i semifreddi, rinfrescanti e gustosi! Inoltre. Sono ideali delle deliziose macedonie, con panna montata o fonduta di cioccolato.

Per animare la grigliata con i vostri amici organizzate dei giochi da tavola (come quelli di carte) e portate della buona musica. Per evitare i cattivi odori, lasciate sulla piastra quasi fredda qualche buccia di limone, arancia o mandarino. Smorzerete così gli aromi persistenti.

Organizzare una grigliata: l’atmosfera giusta

A seconda del cibo che si cucina, si potrebbe pensare di organizzare la grigliata nei posti più a tema. Ad esempio, la grigliata di carne si presta meglio in giardino o in montagna, una di pesce invece in prossimità del mare o una terrazza vista mare, oppure sui trabocchi di un porto. L’atmosfera è importante per rendere il momento unico e indimenticabile. Spesso il tramonto si presta meglio, la sera si è più rilassati e ci si lascia andare. Nonostante ciò, non bisogna comunque dimenticare che l’atmosfera giusta è dove sono gli amici e una grigliata in loro compagnia è sempre un qualcosa per stringere i rapporti e aggiungere un ricordo.

Leggi anche Barbecue d’estate: come farlo sul balcone

Altri consigli per organizzare una grigliata

La griglia va sempre pulita prima di organizzare un pranzo o una cena insieme a due o più ospiti. Va poi prestata attenzione al fuoco: più grandi sono le pietanze da cucinare, minore sarà il livello della fiamma; al contrario, più piccoli sono gli alimenti sulla griglia, più forte deve essere il fuoco. E se non volete brutte sorprese prima di sedervi a tavola, non dimenticate alcune banali dritte, come quella di allontanare il più possibile la verdura e la frutta dalla brace per via della loro delicatezza.