Barbecue d’estate: come farlo sul balcone

I n un comune regolamento di condominio le grigliate sul balcone sono concesse, ma con dei limiti: non bisogna infastidire il vicinato e ridurre al massimo l'emissione dei fumi.

La soluzione vincente per poter fare una grigliata anche se vivi in un condominio, è utilizzare grill elettrici o a gas, come quelli portatili che si usano in campeggio.

Quali sono i migliori barbecue per balcone

I cosiddetti barbecue da terrazzo sono l’anello di congiunzione tra il mondo delle grigliate e una vita serena in un contesto condominiale.

A meno che tu non disponga di un attico con terrazzo dalle dimensioni notevoli, il tradizionale barbecue a legna o carbonella e il caminetto sono banditi, perché l’emissione di fumo sarebbe poco tollerabile.

Meglio optare per barbecue elettrici o a gas dalle dimensioni compatte e contenute, progettati appositamente per grigliare la carne in poco tempo con minime emissioni di fumo.

Il vicino che abita dirimpettaio al balcone o al terrazzino, infatti, potrebbe essere infastidito da quel profumino (o odore in base ai punti di vista) di affumicato che si diffonde per l’edificio.

Ma cosa dice la legge riguardo alle regole del vicinato?

L’articolo 844 comma 1 del Codice Civile recita così: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.

In pratica, vige la norma della tollerabilità e del buon senso, due concetti che regolano il quieto vivere e il senso civico in un contesto abitativo come un condominio o un residence.

Quindi, è necessario rispettare le regole del Codice Civile, il regolamento condominiale e le sacrosante regole del buonsenso che completano la quadra generale.

I modelli consigliati

Per facilitarti nella scelta del miglior barbecue da balcone a limitata riduzione di fumo ti possiamo consigliare questi modelli base.

Si tratta di griglie portatili con particolari dettagli che permettono di cucinare la carne senza grassi e sfruttare anche un piccolo balcone per una grigliata con gli amici.

Barbecue portatile a carbonella senza fumo con controllo della temperatura, con batterie micro;

Barbecue elettronico in acciaio inox con più griglie;

Barbecue portatile camping tipo fornetto, funziona con le apposite bombolette a gas;

Barbecue – griglia elettrica con coperchio perfetto per terrazzini e balconi;

Barbecue a gas da balcone con ventilazione;

Barbecue da tavolo da campeggio;

Barbecue da balcone a ringhiere.

Si tratta di apparecchi portatili e facilmente spostabili che riducono al minimo l’emissione di fumo, grigliano in modo sano e permettono di sfruttare anche un balcone dalle dimensioni ridotte.

La piastra raggiunge le alte temperature in pochi minuti, in modo sicuro.

Ovviamente, oltre all’acquisto del miglior barbecue a emissione di fumo pari a 0 è necessario installare l’apparecchio il più lontano possibile dal terrazzo dirimpettaio e seguire le normali regole di condominio.