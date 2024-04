N egli ultimi anni è sempre più comune la realizzazione di una palestra in casa soprattutto per coloro che, per motivi lavoro, non possono dedicare troppo tempo all'allenamento.

Realizzare una piccola palestra in casa non è affatto difficile e con l’acquisto di specifici attrezzi sarà possibile allenarsi senza alcun problema con ottimi risultati. In questo articolo andremo ad approfondire come realizzare una piccola palestra in casa.

Cosa acquistare per realizzare la tua palestra in casa

Per prima cosa, ciò che non deve mai mancare in una home gym sono gli elastici, meglio conosciuti come loop bands. È possibile acquistare elastici con diversi kg di resistenza.

Si parte da elastici con resistenza di 5 kg, ideali per i principianti o per esercizi di stretching, fino ad arrivare ad elastici da 45 kg per i più esperti. Gli elastici ti permetteranno di allenare diversi gruppi muscolari tra cui bicipiti, gambe e spalle e di effettuare stretching in tutta sicurezza.

Una panca per allenare addome e petto

Un altro attrezzo che non può certamente mancare se desideri realizzare una piccola palestra in casa è la panca inclinabile. In base alle diverse inclinazioni è possibile lavorare tranquillamente su diversi distretti muscolari proprio come in palestra.

L’inclinazione base, a zero gradi, è ideale per lavorare sulla parte alta dei pettorali mentre l’inclinazione a trenta gradi è indicata se vuoi rassodare la parte bassa del petto. Se invece desideri migliorare l’aspetto delle tue spalle l’inclinazione della panca deve essere spostata a 90 gradi.

Manubri e kettlebell

Passiamo alla parte della pesistica vera e propria. Per un allenamento stimolante è necessario acquistare dei manubri con peso regolabile o delle kettlebell, costruite con una speciale impugnatura con cui è possibile svolgere tantissimi esercizi diversi.

Se sei all’inizio ti consigliamo di acquistare due manubri da 5 kg con cui potrai svolgere tantissimi esercizi tra cui squat, alzate laterali, push press e pettorali alla panca. Come vedi basta davvero poco per realizzare una piccola palestra in casa e prepararsi così alla prova costume estiva.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Partecipando a diversi programmi di affiliazione se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.