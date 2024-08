Come ogni elettrodomestico, anche il congelatore necessita di manutenzione. Essendo destinato alla conservazione dei cibi, ha bisogno di una frequente sanificazione e pulizia, onde evitare che si possano formare fastidiose muffe; per una corretta manutenzione, il congelatore andrebbe sbrinato almeno due volte all’anno. Vediamo quindi come sbrinare il congelatore e rimuovere i cattivi odori.

Come sbrinare il congelatore

Se siete arrivati in questa pagina, non avete il frigorifero con il sistema ‘no-frost’. Questo sistema velocizza la manutenzione del vostro elettrodomestico, in quanto non permette la formazione del ghiaccio sulle pareti all’interno del vano per congelare gli alimenti. Perciò, avete necessità di sbrinare il congelatore, ma rimandate perché il tempo per sciogliere il ghiaccio delle pareti è eccessivo. In realtà bastano pochi passaggi per sbrinare correttamente il vostro apparecchio e sanificarlo, rimuovendo così eventuali cattivi odori. Vediamo i passaggi necessari.

Svuotare il vano congelatore

Prima di procedere allo sbrinamento del congelatore, occorre staccare l’alimentazione elettrica e svuotarlo del suo contenuto. Si consiglia di sbrinare durante i periodi più freddi, così gli alimenti subiscono meno lo sbalzo termico: è opportuno che non si interrompa la catena del freddo, poiché in questa fase i prodotti alimentari subiscono delle alterazioni, che incidono sul loro sapore e rischiano di diventare tossici; siccome il processo di sbrinamento richiede un certo lasso di tempo, è buona regola, tenere in casa un piccolo congelatore, che faccia da sostituto temporaneo, cosicché la catena del freddo possa rimanere inalterata, senza rischiare un intossicazione.

Se non lo si ha a disposizione, riporre in delle borse termiche alcune mattonelle da frigo, preventivamente congelate. Sistemare i vari alimenti e chiudere bene. In questo modo, il freddo delle mattonelle e la bassa temperatura degli alimenti congelati manterranno in condizioni ottimali i vostri prodotti per alcune ore. Potete aggiungere delle coperte sulle borse con gli alimenti congelati per favorire l’isolamento termico. Non sprecate eventuale ghiaccio delle vaschette. Riponete i cubetti nei sacchetti freezer e sistemateli tra i vari alimenti.

Procedere allo sbrinamento

Ci sono vari modi per sbrinare il congelatore. Qualunque sia il metodo scelto, si consiglia di porre sul pavimento intorno al frigorifero dei giornali per assorbire eventuali gocce di acqua prodotte dallo sbrinamento. Il primo metodo consiste nell’inserire delle bacinelle di plastica colme di acqua bollente e aceto nella parte più bassa del congelatore e chiudere lo sportello. Attendere circa dieci-quindici minuti ed aprire il congelatore. L’alta temperatura avrà incrinato e semi sciolto i pezzi di ghiaccio.

Procedere alla loro eliminazione con spatole rompighiaccio e utilizzare panni in microfibra per assorbire l’acqua in eccesso. Un altro sistema per sbrinare rapidamente il congelatore è l’utilizzo dell’asciugacapelli. Accendere l’apparecchio e dirigere il getto verso l’interno del congelatore. Fare attenzione all’acqua che potrebbe bagnare il phon. Essendo un apparecchio elettrico occorre molta prudenza e l’uso di scarpe di gomma. In pochissimi minuti avverrà lo sbrinamento del vostro congelatore. Altrimenti, si può semplicemente attendere alcune ore finché il ghiaccio non sarà completamente sciolto.

Pulire i ripiani

Nel frattempo andiamo a rimuovere ogni griglia e ripiano e laviamo tutto accuratamente con acqua e sapone per i piatti. La stessa cosa dovrà essere fatta per eventuali cassetti e scomparti. Dopo averli puliti, asciughiamoli bene e mettiamoli da parte. Prendiamo ora una spugnetta e iniziamo a lavare l’interno del congelatore: per eseguire questa operazione, se non vogliamo usare saponi specifici (alle volte troppo cari), possiamo optare per delle soluzioni che rispettino la natura, come acqua e aceto, oppure acqua e succo di limone. La proporzione deve essere 2 litri di acqua ed un bicchiere d’aceto o di succo di limone, quest’ultimo è meglio se viene filtrato prima dell’utilizzo.

Lo sporco si deve rimuovere sempre partendo dall’alto, in modo tale che eventuali residui di cibo finiscano per depositarsi nel ripiano più basso, ma questa è una regola che vale per tutte le pulizie. È consigliabile usare i guanti di gomma, ma non quelli di lattice: il ghiaccio tende ad aderire sulle superfici, perciò potrebbe attaccarsi alla pelle delle mani o al lattice dei guanti e lacerarli. Si consiglia di utilizzare un vecchio spazzolino da denti sulle parti dell’apparecchio che sono difficili da pulire con la spugna o lo straccio. Lasciate aperto il freezer ancora per 30 minuti circa, tempo necessario per far sì che l’aria circoli all’interno e si possa così asciugare in maniera più sicura il vano; questo onde evitare la formazione delle muffe e germi. Terminata questa ultima operazione potete riaccendere il frigorifero.

Riattivare il congelatore

Dopo aver provveduto a sbrinare rapidamente il congelatore, occorre riportare la temperatura del frigorifero al punto ottimale per la congelazione. Accertarsi che il vano sia completamente asciutto. Accertarsi che anche le parti esterne elettriche siano perfettamente asciutte. A questo punto, inserire la spina del congelatore alla presa di corrente ed attendere l’abbassamento della temperatura interna al livello adatto. Occorrerà del tempo variabile a seconda della stagione. In inverno la temperatura si abbasserà in tempi più brevi.

Sistemare i ripiani

Una volta che avrete pulito e asciugato per bene il tutto, sarà necessario rimettere al loro posto le griglie, i cassetti e i ripiani; infine mettiamo velocemente il cibo all’interno. Fino a quando il congelatore non ha ripreso a pieno regime, lasciamo il cibo all’interno delle borse per congelati e attendiamo circa per un’oretta che l’elettrodomestico riprenda a funzionare al 100%, così da sistemare il cibo definitivamente. Per evitare di dover sbrinare il congelatore frequentemente, possiamo cercare di aprirlo il meno possibile, in modo tale da non creare alterazioni di temperatura all’interno del congelatore.

Come rimuovere i cattivi odori dal congelatore

Spesso si formano cattivi odori all’interno del congelatore, in particolare di pesce. Se anche voi usate congelare il pesce, sicuramente vi sarà capitato di veder riempirsi tutto l’elettrodomestico di un odore poco piacevole legato a questo alimento. Vediamo insieme di seguito alcuni brevi ma utili consigli su come rimuovere i cattivi odori dal congelatore.

Carta di giornale

Ognuno di noi sicuramente avrà in casa un quotidiano e si può restare stupiti dall’utilità che può avere in questo caso. Bisogna accartocciare dei fogli e inumidirli, ponendoli poi sulla base e sull’eventuale ripiano che si ha a disposizione. Essi sono una soluzione ottimale per tutti coloro che non possono svuotare il congelatore. Si devono semplicemente sistemare per poi porvi gli alimenti al di sopra. Ogni giorno devono essere sostituiti fin quando la puzza non scomparirà.

Bicarbonato

Il bicarbonato deve essere messo all’interno di alcuni piccoli contenitori e si deve mettere nel congelatore. Successivamente, si potrà notare la scomparsa dell’odore e la successiva riduzione dell’umidità all’interno dell’elettrodomestico. È un metodo funzionale e molto utile che si ha sempre disponibile in casa.

Chicchi di caffè

Il caffè è conosciuto per le sue notevoli proprietà di cattura per i cattivi odori, basta pensare che viene utilizzato all’interno delle profumerie per eliminare l’odore delle diverse fragranze dall’olfatto. Si devono mettere dei chicchi all’interno di alcuni recipienti e disseminarli dentro il congelatore per vedere che dopo un po’ di tempo l’odore di pesce sarà completamente scomparso.

Limone e aceto

Si tratta di due elementi naturali che consentono di ottenere un effetto duraturo e immediato. Devono essere strofinati sull’intera superficie per un po’ e poi risciacquati. In questo modo sarà possibile neutralizzare gli odori e igienizzare il tutto.

Come pulire il congelatore a pozzetto

Il congelatore a pozzetto è un apparecchio di grandi dimensioni, utilizzato per conservare grandi quantità di alimenti. Per questo motivo, la possibilità che possano svilupparsi cattivi odori è molto più alta rispetto ai normali freezer, che sono molto più piccoli e facili da pulire. Alcuni congelatori a pozzetto sono anche molto profondi, rendendo ancor più complicata la pulizia. Tuttavia, esistono alcuni metodi per sovvenire a questo inconveniente. Le regole da seguire sono quelle di regolare la temperatura in modo ottimale e di pulirlo costantemente. Inoltre è fondamentale collocare il congelatore a pozzetto, lontano dalle fonti di calore. Quindi assicuratevi di avere tutto il necessario e iniziate.

Occorrente

Bicarbonato di sodio

Aceto bianco

Acqua tiepida

Spugna morbida

Strofinaccio asciutto

Bacinella

Fondi di caffè

Ciotole

Detergente naturale

Cotone idrofilo

Spazzolino morbido

Carbone attivo

Sapone

Pulire il congelatore

La prima cosa che dovete fare è quella di pulire il congelatore a pozzetto. Prima di cominciare il lavoro, scollegate l’apparecchio dalla rete di manutenzione elettrica. Posizionate la manopola di funzionamento nel punto spento e staccate la spina dalla presa. Dopodiché, togliete gli alimenti e contenitori, scartando eventuali cibi avariati o scaduti. Rimuovete le mensole e griglie presenti all’interno, per poi facilitarvi la pulizia. Quindi lasciate che il congelatore si sbrini completamente.

Adesso prendete un panno morbido e lavate l’intera superficie, le pareti e il lato interno dello sportello. Ora preparate una soluzione una soluzione composta da detergente delicato e acqua calda. Immergete una spugna e passate all’interno del pozzetto. In seguito sciacquate e passate un panno asciutto. In alternativa, si può lavare l’interno del congelatore impiegando un paio di cucchiai di bicarbonato di sodio sciolto in acqua tiepida. Se una di queste soluzioni non dovesse risolvere il problema, procedete con le operazioni descritte nei passi successivi.

Usare il bicarbonato

Un’altra soluzione per eliminare gli odori in un congelatore a pozzetto, è quella di adoperare il bicarbonato di sodio. Quindi prendete due ciotole, mettete dentro il bicarbonato e poggiatele in due punti diversi dell’apparecchio. Oppure impregniate un pezzetto di cotone con dell’aceto miscelato con del bicarbonato. Lasciatelo aperto, scollegandolo dall’elettricità per ventiquattro ore. In alternativa, nei casi più difficili, si può utilizzare lo stesso metodo, sostituendo il bicarbonato con il carbone attivo. Per farlo agire bene, chiudete il freezer per un paio di giorni e lasciate che il carbone assorba gli odori. Allo stesso modo può essere usata anche la lettiera per gatti, lasciandola nel congelatore per un paio di giorni o fino a quando non avrà assorbito completamente gli odori.

Usare i fondi di caffè

Per concludere, provate ad utilizzare i fondi di caffè. Quando preparate la bevanda, toglieteli dal vano apposito e raccoglieteli su carta da forno. Fatto ciò, fateli seccare completamente per tre giorni. Trascorso il tempo, versarteli dentro un contenitore, sistemateli nel congelatore a pozzetto e chiudete lo sportello. Lasciate agire i fondi di caffè per un paio di giorni.

Una volta che l’aroma del caffè ha cancellato tutti i cattivi odori, togliete la ciotola dal congelatore. Inoltre si possono eliminare i cattivi odori, riempiendo il congelatore con dei fogli di giornale bagnati con l’acqua e chiudere lo sportello. Questo metodo può richiedere diversi giorni, ma può essere molto efficace nella rimozione di odori. Dopo, spazzolate bene le fessure delle guarnizioni in gomma dello sportello. È in questo punto che, spesso, si annidano germi, residui di cibo che causano muffa e cattivi odori. Infine, conservate i cibi correttamente, coprendoli con fogli di alluminio e contenitori per alimenti.