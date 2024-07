Leggi anche Come pulire il ventilatore senza smontarlo

Capovolgi la tastiera e scuotila

Dopo aver scollegato la tastiera, il modo più semplice per iniziare la pulizia è capovolgerla e scuoterla energicamente. Questo permetterà di rimuovere detriti come briciole, polvere e peli. Posiziona un tovagliolo di carta o una salvietta per raccogliere lo sporco che cade. Se la tua tastiera ha tasti rimovibili (come una tastiera meccanica), rimuovili con attenzione e scuoti nuovamente il pannello. Non dimenticare di pulire anche la scrivania per eliminare i germi.

Spazzola via lo sporco

Acquista una spazzola per tastiera o utilizza un normale spazzolino da denti o una spazzola per bottiglie per rimuovere lo sporco tra i tasti. Spazzola delicatamente per evitare di danneggiare i tasti o gli interruttori.

Usa le bombolette spray

Un altro metodo prevede l’utilizzo di bombolette d’aria compressa (spray): basta un getto pressurizzato per rimuovere polvere e sporco. Prendi precauzioni: Svuota la tua area di lavoro, poiché l’aria spazzerà via tutto ciò che trova. Esegui questa operazione all’aperto o sopra una vasca da bagno o un lavandino grande.

Pulisci i tasti

Utilizza un panno in microfibra per pulire i tasti e rimuovere gli oli lasciati dalle dita. Per una pulizia più approfondita, mescola una parte di acqua con una parte di aceto o usa acqua con un po’ di sapone per piatti (assicurati di scollegare la tastiera prima).

Mouse

Scollega il mouse dal computer. Inumidisci un panno in microfibra con una piccola quantità d’acqua e strofinalo delicatamente sulla superficie esterna del mouse, sulla rotellina e sul sensore ottico. Asciuga il mouse con un panno asciutto di microfibra.