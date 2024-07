Pulire un ventilatore senza smontarlo è un’operazione più semplice di quanto si possa pensare e fondamentale per mantenere l’efficienza dell’apparecchio e la qualità dell’aria in casa.

Leggi anche Come igienizzare lo spazzolino elettrico

Scollegare la spina

La prima cosa da fare è quella di spegnere il ventilatore scollegando la spina dalla presa di corrente per garantire la sicurezza durante la pulizia.

Acqua e aceto bianco per la pulizia del ventilatore

Iniziare rimuovendo la polvere superficiale con un panno in microfibra o uno spolverino cattura-polvere.

Successivamente, per una pulizia più approfondita, si può utilizzare un panno umido imbevuto di una soluzione di acqua e aceto bianco, efficace nel rimuovere lo sporco senza danneggiare le parti elettriche del ventilatore.

È molto importante strizzare bene il panno per evitare che l’eccesso di liquido possa infiltrarsi nelle parti elettriche.

Leggi anche Come lavare i cuscini in lavatrice senza rovinarli

Come pulire le parti più difficili del ventilatore

Per le parti più difficili da raggiungere, come l’interno delle griglie o tra le pale, è preferibile impiegare un pennello a setole morbide o un compressore d’aria, in grado di soffiare via la polvere senza necessità di smontare il ventilatore.

L’importanza dell’asciugatura

Dopo la pulizia si consiglia di asciugare bene tutte le parti con un panno per evitare la formazione di ruggine o altri danni causati dall’umidità.