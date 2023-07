Come togliere la cera dal legno

A vete organizzato una romantica cena a lume di candela per il vostro partner ma a serata finita vi accorgete che la cera è caduta sul tavolo di legno? Niente panico! Ecco a voi una breve guida per capire come rimuovere le macchie di cera dal legno senza rovinarlo.

Procedimento

Vietati detersivi e spray. Prendete una tessera piatta e semirigida – per esempio una carta di un negozio o del supermercato o il bancomat) e grattate via la macchia. Per rimuovere gli aloni una volta tolte le incrostazioni, usate il phon per qualche secondo. Subito dopo pulite la zona scaldata con carta da cucina o, in alternativa, con un panno di lana ripiegato più volte.

