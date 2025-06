Ariete

Calano passioni e pretese, rendendo la vostra energia fluida e morbida. Sarà forse per questo se anche le persone vicine vi sembreranno gentili, aperte, amorevoli.

Toro

Venere, sempre felice nel vostro segno, si connette ad una Luna che la ama, che la apprezza, sommando forza emotiva ad una sicurezza che già si faceva sentire, toccare.

Gemelli

Attenzione a Marte che, da oggi, entra in quadratura. Attenti a non lasciare che certe energie si prendano troppo spazio, spingendovi a vivere un momento faticoso, intenso.

Cancro

Luna e Venere si amano, collaborano, e questo vi basta per sentirvi ancora più capaci di sperare, di credere in cose bellissime. Anche il vostro stile diventa forte, sicuro.

Leone

Addio Marte, non mi mancherai. Le energie rallentano, così come il bisogno che sentite di impegnarvi, di fare mille cose, senza mai fermarvi veramente. Cambiano i ritmi.

Vergine

Marte appare nella Vergine portando energia, voglia e bisogno di dialogare di più, occasioni fatte apposta per connettervi al tutto. Energie diverse da sfoggiare.

Bilancia

La qualità del presente migliora, con nuove dolcezze, con altri spazi per sorridere, per stare bene con tutto. Un cielo che si fa gentile, che non dimentica le buone maniere.

Scorpione

Finalmente il vostro Marte smette la sua quadratura, finalmente avete meno fretta e bisogno di impegnarvi, di dimostrare. E anche certe persone sembrano rallentare.

Sagittario

Sentite forte e chiaro il bisogno di fare qualcosa di concreto per qualcuno, di essere preziosi e d’aiuto rispetto a certe persone. Un desiderio che non dovreste fermare.

Capricorno

Davvero un bel cielo sotto cui stare. Con stelle che vi regalano forza e convinzione, con astri che portano bellezza e comodità ad ogni momento. Siate felici.

Acquario

Basta tensioni o cattive energie che portano distanza e incomprensione nei vostri rapporti. Marte si sposta, e subito riuscite a vivere con dolcezza e armonia le persone.

Pesci

La Luna, nel segno, proverà a nascondere le nuove tensioni di quel Marte opposto. Ricercate una gentilezza speciale, provate a muovervi sempre in modo calmo, attento.