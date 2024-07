Una sana camminata, quella sensazione di libertà, un viaggio alternativo che rimarrà per sempre nella memoria e un viaggio spirituale. Se è questo quello che cerchi uno dei molti cammini proposti sia in Italia che in Europa è quello che fa per te.

Cammini in Italia e in Europa

Oltre al famoso Cammino di Santiago e al Cammino Spallanzani, ci sono tanti altri percorsi che stanno riscontrando sempre più popolarità e che si possono affrontare facilmente per immergersi nei propri pensieri e fare nuove amicizie.

Il turismo lento o slow è una modalità di viaggio nuova che si sta diffondendo sempre più tra i viaggiatori di tutto il mondo che desiderano riscoprire l’autenticità dei territori e del contatto umano.

Cammini in Italia e in Europa: i percorsi storici

Immersi tra natura, borghi antichi e atmosfere fuori dal tempo, i cammini storici sono un modo alternativo per visitare posti meravigliosi lontani dal turismo di massa.

La via degli Etruschi, Toscana ed Emilia Romagna

La Via degli Etruschi è un itinerario escursionistico che rievoca atmosfere antiche. È una vera e propria camminata nella storia che si percorre in 5-6 giorni partendo dall’antica città etrusca di Artimino in Toscana, attraversando la valle del Bisenzio, Prato e, dopo aver valicato l’Appennino, si arriva a Marzabotto, in Emilia Romagna.

Questo tracciato sembra essere utilizzato fin dall’epoca etrusca per scambi commerciali e culturali tra i territori a sud degli Appennini e quelli dell’Etruria padana. È un percorso di grande fascino grazie ai parchi archeologici che si incontrano, fra cui la Via dei Sepolcri a Vetulonia e le Vie Cave tra Sovana e Pitigliano. Questo itinerario è percorribile in ogni stagione, ad eccezione di quella invernale a causa delle nevicate che la rendono impraticabile.

La via Francigena, Valle d’Aosta, Toscana, Lazio

La via Francigena è a metà tra cammino storico e cammino spirituale. Scorci suggestivi in una delle più importanti vie dell’antichità in un pellegrinaggio che da Francia e Germania conduce a Roma. Una strada certamente concorrente rispetto a quelle più comunemente praticate per raggiungere quella che è ad oggi la città italiana più visitata dagli stranieri. Percorrere a piedi le tappe della Via Francigena significa camminare tra borghi antichi e splendidi castelli, suggestive chiese e importanti vestigia dell’epoca romana.

Inoltre, lungo il percorso, si incontrano zone di coltura di vigneti pregiati (Nus, Chambave, Arnad e Donnas) e altrettante zone famose per i loro prodotti DOP come ad esempio il prosciutto di Bosses e il lardo di Arnad. Il tratto italiano di questo percorso è poco più lungo di mille chilometri, e parte dal Passo del Gran Sanbernardo.

Attraverso i paesaggi montani della Valle d’Aosta e le valli della Toscana, si arriva quindi alla capitale, percorrendo le più importanti vie di collegamento che hanno reso grande l’impero romano, a stretto contatto con la natura, l’arte e voi stessi.

Cammini in Italia e Europa: La via dell’Amore, Liguria

La via dell’Amore non è un vero e proprio cammino perché lunga solamente un chilometro. È però un modo per ammirare il mare e un panorama mozzafiato. La passeggiata, tra l’asperità della scogliera e il blu del mare, unisce Riomaggiore e Manarola, è parte del Parco Nazionale delle Cinque Terre e Patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO.

Il cammino di San Paolo, Turchia

Il cammino di San Paolo si articola lungo la catena montuosa del Tauro fino a raggiungere il Mar Mediterraneo. 500 km percorribili in 8 giorni sulle orme di San Paolo, camminando nell’entroterra turco fra rovine romane e natura selvaggia. Si parte da Perge vicino alla città di Antalya, per arrivare a Yalvaç, o Antiochia di Pisidia, antico centro del cristianesimo in Asia Minore. Si possono ammirare pittoreschi villaggi in pietra dove sembra che il tempo si sia fermato e la città di Eğirdir e l’omonimo lago attorno a cui si sviluppa parte del Cammino, sono una delle tappe più attraenti.

Unica avvertenza: dotarsi di buona cartina geografica perché le indicazioni, purtroppo, sono quasi inesistenti.

La Rotta del ferro nei Pirenei, Spagna e Francia

Un percorso che invita il pellegrino a conoscere i resti dell’antica tradizione della lavorazione del ferro presente con secolare tradizione nella regione dei Pirenei. Si possono infatti ammirare miniere, fabbriche e villaggi dei minatori che fanno ormai parte dell’ambiente delle regioni di Andorra, Catalogna, Paesi Baschi, Acquitania e Languedoc-Roussillon. Questo percorso, che invita i camminatori a scoprire i luoghi delle ferriere, è stato dichiarato dall’Europa di interesse culturale.

Cammini in Italia e Europa: La via di Mozart, Austria

Un itinerario fiabesco che si snoda tra Salisburgo e Rosenheim, seguendo i luoghi della vita del grande compositore austriaco. Si possono ammirare i fiumi Salzach e Inn, toccando i laghi bavaresi del Chiemgau e quelli austriaci del Salisburghese, fra stazioni termali, maestose montagne e parchi naturali che regalano un vero relax. Il percorso è lungo 410 km e si può percorrere in bicicletta in 8-12 giorni o a piedi.

Cammini in Italia e in Europa: i percorsi spirituali

Spesso si ricerca un po’ di introspezione, devozione o anche solo una esperienza unica che rimanga impressa nella memoria per sempre. Migliaia di persone affrontano quindi ogni anno dei cammini spirituali sia in Italia che in Europa. Il cammino di Santiago è quello più famoso e vanta 300 mila presenze ogni anno. Ci sono però molte altre proposte, sia in Italia che Oltralpe, che offrono altrettanta bellezza e suggestione.

Cammini in Italia e Europa: Il cammino di San Francesco, Umbria

La Via di Francesco è un itinerario che si può fare a piedi, in bicicletta o anche a cavallo e collega tra loro alcuni dei luoghi che hanno interessato la vita e la predicazione del Santo di Assisi. È un cammino di pellegrinaggio, che ripropone l’esperienza francescana in quei territori che lo hanno visto come protagonista.

Si parte da Nord (La Verna) o da Sud (Greccio) per camminare lungo la Valle Reatina, attraversando una splendida pianura circondata da quelle colline e monti che hanno ispirato il famoso inno alla vita rappresentato dal Cantico delle Creature. Il cammino che si snoda da La Verna ad Assisi, è di 192 km percorribili in circa 12 giorni, partendo dal Santuario di La Verna fino ad arrivare ad Assisi, passando per Sansepolcro, Città di Castello e Gubbio. Le località di tappa conservano la memoria delle parole e delle gesta di San Francesco ma tale itinerario offre anche la possibilità di incontrare palazzi e chiese medievali, santuari nascosti fra boschi di faggi, antichi borghi e montagne verdi.

Cammino francese di Santiago

Il Santuario di Santiago de Compostela si può raggiungere da diverse parti. La più popolare è quella dai Pirenei, al confine tra Francia e Spagna, che si divide in due percorsi: quello che inizia a Roncisvalle (in Navarra) e un altro da Somport (in Aragona) per poi ricongiungersi a Piente la Reina e proseguire verso la Galizia, attraversando La Rioja e Castiglia Leon. 775 km che offrono un paesaggio naturalistico incantevole, oltre ad attrazioni dichiarate dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità come la cattedrale di Burgos, i Monasteri di Yuso e Suso, le mura romane di Lugo e tanto altro ancora. È una di quelle esperienze di viaggio da fare almeno una volta nella vita.

Cammino di Santiago, versante portoghese

Meno conosciuto, si snoda da Sud a Nord a non molta distanza dalla costa atlantica e collega Lisbona a Santiago. È lungo 630 km e passa dall’antichissima Santarém, fondata da Giulio Cesare, e poi ancora per la città universitaria di Coimbra, per la modernissima Porto e per la bellissima Pontevedra, meta molto importante per i pellegrini grazie alla Chiesa della Madonna Pellegrina che protegge i viandanti.

Cammini in Italia e Europa: Cammino de La Vera Cruz

Questo itinerario di pellegrinaggio inizia dai Pirenei navarri, a San Jean de Pied de Port, prosegue in parallelo con il Cammino di Santiago fino a Piente La Reina e poi scende verso sud. Tocca i territori di Navarra, Aragóna, Castilla La Mancha e Valencia e si addentra nella Regione di Murcia, a Jumilla, per terminare al Santuario della Vera Cruz. I primi giorni di maggio, proprio a Carava de La Cruz, si può assistere a delle bellissime celebrazioni legate alle tradizioni, alla cultura e alla storia di questa parte di Spagna.

Un percorso di quasi 900 km, che comprende in sé tappe preziose, come il Castello di Grisel, una fortezza poderosa dallo stile gotico, risalente al XIV secolo.

Cammino di Mariayell

L’antico santuario è il cuore dell’Austria mariana ed è anche una delle più frequentate mete di pellegrinaggio dell’Europa Centrale. Il cammino va da Vienna alla città del Santuario, la cosiddetta “Via Sacra”, lunga 135 km. Qui, durante l’anno, passa più di mezzo milione di pellegrini, per inginocchiarsi davanti alla “Magna Mater Austriae”, ovvero la Madonna delle Grazie, custodita appunto nel Santuario tra i monti della Stiria, a 870 metri di altezza.

South West Coast Path

Situato sulla costa sud-occidentale dell’Inghilterra, questo percorso si estende lungo un percorso di circa 1000 km. Ma non ci si deve scoraggiare, perché è suddiviso in 52 tappe giornaliere e richiede almeno 30 giorni di cammino, anche se si può scegliere di fare solamente un tratto per una passeggiata pomeridiana. Non sono presenti né luoghi sacri né reliquie da venerare, ma è sicuramente una esperienza unica particolarmente suggestiva e introspettiva, a stretto contatto con la natura circostante. Si attraversano infatti borghi affascinanti e piccoli villaggi di pescatori, oltre ad aree come la “North Devon Biosphere” e il “Cornwall and West Devon Minig Landscape”, entrambi dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.