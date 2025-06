Attraverso l’imposta di soggiorno le amministrazioni locali hanno la possibilità di sostenere costi per servizi e infrastrutture destinate al turismo e valorizzare il patrimonio artistico e naturale, migliorando la propria attrattività. Ma quanto incidono questi contributi sul budget di un viaggio? Holidu, piattaforma di prenotazione di case vacanza, ha pubblicato una lista delle città con le tasse turistiche più alte: ben 8 fra le prime 10 si trovano negli Stati Uniti.

Il calcolatore dell’imposta di soggiorno

Sul proprio portale web, Holidu ha creato anche un calcolatore delle tasse di soggiorno. Scegliendo la valuta, la città, il numero di notti che intendi trascorrere e il prezzo dell’alloggio a notte, è possibile sapere l’imposta di soggiorno che dovrai pagare.

A Los Angeles l’imposta di soggiorno più alta del mondo

Los Angeles (scopri l’itinerario) occupa il primo posto in questa classifica grazie a una tassa di soggiorno significativa del 15,5% sul totale della prenotazione alberghiera. Se consideriamo un prezzo medio di 244,63 euro per notte per una casa vacanza, il turista dovrà aggiungere ben 37,92 € al giorno per soggiornare nella città degli angeli. Questo significa che, per una vacanza di una settimana, l’importo totale delle imposte di soggiorno potrebbe aggirarsi sui 238,67 €.

New York: la città che non dorme mai, ma costa

New York, seconda in classifica, impone una combinazione di una tassa fissa e una percentuale sul soggiorno. La tassa fissa è di 3,50 $ per persona a notte, mentre l’imposta sul totale delle prenotazioni è pari al 14,75%. Considerando un prezzo medio di 232,67 € per notte per un appartamento (scopri perchè soggiornare a New York costa così tanto), i turisti devono essere pronti a pagare circa 37,54 € di tasse al giorno. Una vacanza di una settimana a New York comporterà quindi un esborso aggiuntivo di oltre 260 €.

Washington DC: capitale delle imposte

Washington DC, la capitale degli Stati Uniti, completa il podio con una tassa del 14,95% sugli alloggi. Con un prezzo medio di 205 € per notte, i turisti dovranno aggiungere circa 36,57 € di imposte al giorno al costo della loro vacanza.

Le 10 città con l’imposta di soggiorno più costosa

Los Angeles New York Washington Las Vegas Montreal Honolulu Amsterdam Orlando Miami San Francisco

