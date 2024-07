Se hai in casa una vecchia credenza, rinnovarla può essere un modo per dare un tocco di freschezza all’arredamento in modo creativo ed economico. Ecco come fare.

Verifica se ci sono danni

Il primo passo è valutare in che stato è la credenza. Osservala bene e verifica se ci sono danni strutturali, parti mancanti, segni di usura o tarme (in quest’ultimo caso il procedimento sarà un po’ più lungo). Quindi, considera l’opportunità di cambiare il colore, per armonizzarla con il resto della tua casa.

Scelta dei materiali

Una volta che hai deciso se cambiare il colore, bisogna scegliere i materiali. Serviranno carta, giornali o teloni da utilizzare per proteggere il pavimento e gli altri mobili vicini alla tua area di lavoro, oltre a te stessa. Qualora ci siano tarme, bisognerà procedere con un prodotto apposito, iniettandolo con una siringa nei buchini lasciati sul mobile.

Inoltre, sono necessarie una vernice atossica, di quelle che magari non richiedono carteggio, una finitura, un rullo oppure un pennello grande e uno piccolo, un cacciavite, nastro di carta e maniglie nuove. Puoi anche utilizzare stencil per creare pattern unici oppure personalizzare la credenza con carte adesive: nei negozi se ne trovano con disegni molto carini.

Carteggiatura e verniciatura

Pulisci, sgrassa con aceto oppure spolvera la superficie da trattare prima di iniziare. Se necessario, dovrai carteggiarla. Utilizza una carta vetrata delicata, per mobili di legno. Quindi, procedi con la verniciatura per dare alla credenza un nuovo aspetto. Aspetta che si asciughi e passa una seconda mano per rifinire meglio il colore. Quindi, basta applicare la finitura e fare asciugare.

Maniglie e decorazioni

Quando la vernice sarà asciutta, procedi con l’aggiunta delle nuove maniglie e delle eventuali decorazioni che hai scelto.