Ariete

Vi sarà chiaro che per ottenere qualcosa che duri nel tempo, sarà importante agire in modo meno impulsivo, curando di più i dettagli e pensando sempre in modo preciso.

Toro

La Luna si fa dolce e amica, suggerendovi di affrontare ogni cosa con calma e leggerezza, senza mai dare troppa importanza a niente. Metteteci la dolcezza, siate garbati.

Gemelli

Non prendetevela se qualcosa darà ragione agli altri, facendovi sentire meno forti, meno capaci di esprimere qualcosa che funzioni davvero. Accogliete ogni cosa.

Cancro

Interessante questo momento che vi aiuta ad usare Mercurio, con la sua logica e Giove, con il suo ottimismo inguaribile. Per questo tutto vi verrà piuttosto facile, spontaneo.

Leone

Luna e Sole collaborano, facendovi vivere un umore speciale, buono, leggero. Un consiglio? Fate ogni cosa con calma, senza rincorrere niente, senza strafare.

Vergine

Sarà solo dedicando tanta attenzione ad una persona che riuscirete a conquistarla, sentendola vicina. Apritevi insomma alla gentilezza, non rimanete da soli.

Bilancia

Nonostante abbiate un atteggiamento aperto e costruttivo rispetto ad ogni cosa, qualcuno potrebbe non apprezzare il vostro modo di fare. Non prendetevela.

Scorpione

Certe questioni pratiche e domestiche potrebbero complicare il vostro rapporto con il lavoro, con i progetti del momento. Necessario conciliare meglio ogni cosa.

Sagittario

Lentamente, il tono delle emozioni e del sentire si farà sempre migliore, più luminoso e molto gentile. Dovrete solo lasciare che il cielo si prenda cura del vostro umore.

Capricorno

Sarà sufficiente non avere mai fretta di fare nulla per andare veramente d’accordo con gli altri, con chi vi farà compagnia. Prendete ogni cosa con lentezza, con amore.

Acquario

Ottime possibilità di trovare una buona intensa con le persone che amate, con quelle che contano. Perché saprete esprimere molto bene le emozioni, con gli slanci giusti.

Pesci

Il tono e il volume delle emozioni andranno migliorando con il passare delle ore. Non abbiate insomma premura di sorridere, dandovi il tempo di vivere in armonia.