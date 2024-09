Leggi anche Come posizionare i cuscini sul divano

Addossato alla parete o a un mobile

Posizionare il divano contro una parete è uno dei modi più comuni ed efficaci per risparmiare spazio. Questo permette al divano di non occupare troppo visivamente e lascia più spazio libero al centro della stanza ed è particolarmente utile se l’ambiente ha un punto focale chiaro come una TV o un camino. Se il divano non è contro una parete, puoi posizionare un mobile basso dietro di esso, come una consolle o una libreria bassa, per sfruttare quello spazio aggiuntivo.

Sotto una finestra o in un angolo

Posizionare il divano sotto una finestra è un ottimo modo per sfruttare la luce naturale e creare un ambiente luminoso e allegro. Collocare il divano un angolo permette di sfruttare uno spazio che altrimenti potrebbe rimanere inutilizzato. È una soluzione che crea anche una sensazione di ampiezza e un ambiente accogliente.