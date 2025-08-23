Si ricomincia. Con lavatrici da caricare, mobili da spolverare, vetri da ripulire. Affronta il lavoro un passo alla volta e, con le nostre dritte, i mestieri da fare a casa al rientro dalle ferie saranno (quasi) una passeggiata.

Le incombenze domestiche da affrontare al rientro dalle ferie

Al rientro dalle vacanze, la casa non sempre si presenta in ordine e pulita. Senza contare la quantità di panni da lavare e i lavori lasciati in arretrato a causa del grande caldo. Ora che la fine dell’estate si avvicina e le temperature sono finalmente in calo, possiamo dedicarci a tutti quei mestieri che abbiamo accantonato, ma che inevitabilmente ci chiamo alla dura realtà. niente panico però: basta andare con ordine e fare un poco alla volta per non sovraccaricarsi e vivere i mestieri da fare al rientro dalle ferie con la giusta leggerezza.

Le faccende da non dimenticare dopo le vacanze: dipingere

Cogli l’occasione delle ultime giornate di sole per rinfrescare gli ambienti di casa. In una bacinella mescola acqua calda e sapone di Marsiglia. Con un panno o una spugna ruvida tampona e strofina con delicatezza le pareti bianche in modo da cancellare graffi e segni antipatici: i muri torneranno candidi e avranno un fresco profumo di pulito. La fine dell’estate è un ottimo momento per tinteggiare le stanze. Puoi utilizzare un weekend per ridipingere una stanza oppure creare una decorazione tono su tono con lo stencil.

Missione casa perfetta: il bucato

Al rientro dalle vacanze la quantità di bucati da preparare è notevole. Dividi i capi: da spazzolare, da lavare e da portare in tintoria. Pulisci scarpe e borse estive e mettile via per il prossimo anno. Non solo: è il momento di sfruttare le giornate di tiepido sole per lavare anche tappeti, cuscini, lenzuola e vestiti. Dividi i panni secondo colore e tipo di macchia, poi aziona il ciclo di lavaggio: ricorda che nella maggior parte dei casi non servono temperature alte che, oltre ad aumentare i consumi, mettono a rischio l’ambiente. Un lavaggio veloce a 30° ti consentirà di avere un bucato pulito e a prova di ecologia. Puoi utilizzare un battipanni per materassi, tappeti e cuscini, da stendere, se possibile, all’aperto.

Casa dolce casa: i vetri

Stacca le tende, aziona il lavaggio e nel frattempo lava accuratamente serramenti e vetri. Il sapone di Marsiglia diluito in acqua è ottimo per le pulizie green. Ricorda che anche tapparelle e persiane hanno bisogno di manutenzione per durare a lungo negli anni: spolverale con una spazzola inumidita con acqua. Puoi lavarle con acqua saponata e, se necessario, procedere con cera d’api protettiva o riverniciare. Non appena il ciclo di lavaggio dei tendaggi sarà terminato puoi appendere direttamente alle finestre pulite. Le tende si asciugheranno senza bisogno di stirare.

Cosa fare a casa al rientro dalle ferie: decluttering

Evita di farti prendere in contropiede dal ritorno dei soliti ritmi quando, fra lavoro e figli, non avrai più tempo: dedica una delle ultime giornate di relativa quiete al guardaroba. Se vivi in uno spazio piccolo tieni un sacchetto a portata di mano e, come prima cosa, non esitare a disfarti di tutti i vestiti che non utilizzi più, soprattutto i capi che non indossi mai e che nel frattempo occupano spazio prezioso. Elimina tutto ciò che non è più in linea con l’immagine che desideri dare di te: avrai più spazio nell’armadio e affronterai l’autunno con più grinta anche dal punto di vista psicologico. Dedica una parte dell’armadio o un cassetto ai capi estivi che potranno servirti anche durante i giorni più freddi: una maglietta leggera abbinata a un maglione sarà perfetta anche in inverno. Pulisci a fondo gli armadi e cogli l’occasione per lavare e stirare i vestiti da ritirare.

Il giardinaggio

Pulisci i pavimenti dei balconi, le ringhiere e rianima il verde che ha risentito della tua assenza. Bagna la terra dei vasi più grandi e immergi i piccoli fino a metà della loro altezza in un secchio d’acqua per 3-4 ore. Elimina rami e foglie secche e nebulizza le piante con acqua distillata.

I lavori di casa post-vacanza: i documenti

La cassetta della posta straripa di lettere e pubblicità? Dividi gli avvisi commerciali e smista le comunicazioni importanti: tieni in evidenza le bollette e i pagamenti in scadenza, cui aggiungere quelli arrivati prima della partenza ma “rimandati a settembre”.

Metti in agenda controlli medici di routine e appuntamenti per tutta la famiglia: data del test di iscrizione all’università, controllo da dentista, pediatra o ginecologo, check-up della macchina.

Come rimettere in sesto la casa: la polvere

Elimina la polvere da divani, poltrone, tappeti, materassi, cuscini e copriletto aiutandoti con un aspirapolvere adatto anche ai tessuti. Sono questi, infatti, i luoghi in cui si crea l’habitat ideale per gli acari della polvere, organismi microscopici che possono causare reazioni allergiche e asma.

Arieggia tutti gli ambienti per 2-3 ore, lava i pavimenti e rifai i letti (su tuttogreen.it trovi i consigli per combattere gli acari con metodi naturali).

Missione casa perfetta al rientro dalle ferie: dispense

Controlla la dispensa e fai piazza pulita: butta le confezioni scadute di pasta, riso, farina, zucchero e pangrattato, dove si possono formarsi farfalline o camole. Per eliminarle, lava gli armadietti con una pulitrice a vapore e usa i foglietti antitarme del cibo (li trovi nei supermercati). Fai la lista della spesa, iniziando da detersivi e prodotti da dispensa fino ad a quelli da frigo. Dai aria alla credenza: pulisci ripiani, ante e vetrine. Cambia la carta con cui rivesti i cassetti, lava presine e guanti da forno. Risciacqua posate, piatti, bicchieri e pentole in lavastoviglie con un programma veloce: getta via piatti sbeccati e bicchieri scheggiati e sostituiscili con qualche pezzo nuovo nei colori tendenza dell’autunno.

Pensa a te stessa

E adesso comincia a pensare a te stessa! Preparati all’autunno partendo con il piede giusto e ritagliati del tempo tutto tuo.

C’è un corso (di yoga, nuoto, fotografia, pittura, cucina o di lingue) al quale hai sempre voluto iscriverti? È il momento di farlo.

Compra una lavagnetta, tienila bene in vista e scrivi con i gessetti colorati i buoni propositi per l’autunno: sarà un modo allegro per ricordarti di coltivare i tuoi hobby.

