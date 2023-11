Come organizzare la dispensa in cucina

L a dispensa in cucina è uno spazio fondamentale per conservare i prodotti alimentari. Non è sempre facile, però, tenerla in ordine. Ecco qualche consiglio per organizzarla al meglio.

Pulizia preliminare

Se avete deciso di organizzare la dispensa, la prima cosa da fare è una accurata pulizia iniziale, così da eliminare alimenti scaduti o deteriorati. Passate poi un panno inumidito con acqua e aceto sugli scaffali, sui cassetti e sui ripiani.

Suddivisione degli alimenti

Potete ordinare i prodotti per categoria (biscotti, fette biscottate, snack da una parte, alimenti in scatola come sughi, tonno, legumi da un’altra ecc.), così da essere facilitati nella loro ricerca. Mettete davanti quello che usate più di frequente e lasciate indietro quelli che invece utilizzate di meno. Considerate sempre la data di scadenza, tenendo a portata di mano i prodotti quelli che scadono prima.

Spezie, olio e aceto

Spezie, olio e aceto, tutti prodotti per condire i cibi, prediligono ambienti freschi e lontani dalla luce. Per questo posizionateli vicini nella dispensa e a portata di mano.

Pasta, riso e farina

Mettete la pasta, il riso e la farina in contenitori di vetro o di plastica che si chiudano ermeticamente così da evitare l’arrivo delle fastidiosissime farfalline.

Patate, cipolle e aglio

Per le patate, le cipolle e l’aglio, il consiglio è di conservarli in scaffali aperti della dispensa, magari in basso.

Latte e succhi

Il latte a lunga conservazione e i succhi di frutta non ancora aperti potete conservarli dove preferite. Attenti solo a ordinarli secondo la data di scadenza.

Se avete scorte

Se avete approfittato di offerte particolarmente vantaggiose e avete fatto scorta di qualche prodotto a lunga scadenza, posizionate qualche articolo a portata di mano e il resto in fondo alla dispensa.