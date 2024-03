Ringhiere esterne: come scegliere quella giusta per la tua casa

Stai ristrutturando casa e non sai scegliere tra i diversi tipi di ringhiere esterne? Ecco una guida sui vari modelli per orientarti e fare la scelta giusta.

Ringhiere in metallo

Le ringhiere in metallo, durevoli e affidabili. Esteticamente offrono un aspetto elegante e moderno e sono ideali sia per gli spazi interni sia per quelli esterni. Richiedono una manutenzione minima e, anche per questo, sono uno dei modelli più diffusi. Puoi scegliere tra metalli non ferrosi (con colori personalizzabili), acciaio inossidabile (conveniente e resistente alla corrosione, richiede una pulizia frequente) o alluminio (resistente alle intemperie, disponibile in varie finiture, più costoso di altri materiali).

Ringhiere in ferro battuto

Le ringhiere in ferro battuto, rinomate per la loro longevità, sono eleganti e vengono spesso utilizzate per proteggere i balconi. Grazie alla loro duttilità, possono essere installate in diversi contesti. Richiedono poca manutenzione. In commercio esistono diversi modelli. Possono essere personalizzate con decorazioni uniche. Una soluzione esteticamente gradevole le vede arricchite da un corrimano in legno.

Ringhiere in legno

Le ringhiere in legno sono un classico intramontabile. Puoi personalizzarle e rinnovarle facilmente, cambiandone il colore. La verniciatura regolare, con rivestimenti protettivi, garantisce la loro longevità. Il legno è un materiale naturale resistente. Questa tipologia, con una verniciatura bianca, si adatta perfettamente alle case al mare o, come siamo soliti vedere nei film, alle abitazioni con giardino.

Ringhiere in vetro

Le ringhiere in vetro sono diventate sempre più popolari sia per gli spazi interni sia per quelli esterni. Offrono un’estetica elegante e contemporanea, una vista senza ostacoli sull’ambiente circostante. grazie alla loro trasparenza e una sensazione di apertura. Fanno sembrare lo spazio più grande e continuo. Sono progettate per essere robuste e sicure e per resistere a urti e a diverse condizioni meteorologiche. Richiedono una manutenzione relativamente semplice ma vanno pulite regolarmente. Non arrugginiscono e non si corrodono. Di contro offrono meno privacy rispetto ad altre soluzioni.

Fattori da considerare

Prima di prendere una decisione sulla ringhiera da acquistare per la tua casa, considera se questa ti serva a lungo termine o temporaneamente; quale stile si adatta meglio all’estetica della tua casa; se prevedi di appendere fiori (in questo caso opta per una ringhiera stretta) e quanto spesso sei disposta a dedicare del tempo alla manutenzione.