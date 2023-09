Smart home: in casa arriva l’intelligenza artificiale

D alla lavatrice che fa da sé all’assistente virtuale in cucina: quest’anno la protagonista indiscussa dell’IFA è la casa. L’intelligenza artificiale la fa da padrona, con elettrodomestici smart e connessi pensati per semplificarti la vita. Ecco i più sorprendenti

La smart home a IFA 2023

“Benvenute nel futuro della tecnologia”: accoglie così l’IFA, la fiera berlinese che dal 1924 presenta i prodotti tecnologici più stravaganti, innovativi e rivoluzionari di tutto il mondo. Niente dubbi sull’indiscussa protagonista dell’appuntamento di quest’anno: la smart home. Sempre più numerose sono infatti le soluzioni per rendere intelligenti le nostre abitazioni. Cosa significa? Che grazie alla domotica e all’intelligenza artificiale, elettrodomestici e dispositivi comunicano tra loro, imparano a conoscere il nostro stile di vita, si adattano alle nostre esigenze, permettendoci di vivere meglio e di ridurre i consumi energetici.

Domotica e intelligenza artificiale

Sono due, in particolare, le nuove inquiline della smart home: la connettività e l’intelligenza artificiale. Come spiega Daniele Grassi, Vicepresidente della divisione Elettrodomestici di Samsung Italia, far parlare i dispositivi tra loro significa poter essere visivamente in casa, anche da remoto. «A questo – continua Grassi – negli ultimi due anni si è aggiunta l’intelligenza artificiale. Si tratta di sensori applicati ai dispositivi, che raccolgono dati e li analizzano per personalizzarne e migliorarne il funzionamento». In questo modo, per esempio, il nostro frigorifero capirà e memorizzerà che qualcuno lo apre spesso all’ora di pranzo e, in quel frangente, ottimizzerà il consumo energetico, ritardando il riavvio del compressore. Straordinario, no?

La smart home di Samsung

Non dovrai più scegliere i cicli di lavaggio della lavatrice né dosare il detersivo, non brucerai mai più l’arrosto in forno, saprai sempre cosa cucinare con i superstiti nel frigorifero e le bollette diminuiranno. Non è il mondo dei sogni, ma la casa intelligente di Samsung. L’azienda sudcoreana ha studiato a fondo le esigenze tecnologiche in ambito domestico, con l’obiettivo di creare e facilitare le “connessioni che contano”. Grazie all’applicazione Smart Things, milioni di persone stanno già personalizzando la propria casa, collegando e controllando più elettrodomestici e dispositivi dal proprio smartphone e con un’unica app. Immagina di poter attivare l’aria condizionata di casa dall’ufficio, magari venti minuti prima di rientrare dal lavoro, di programmare l’avvio della lavatrice mentre sei fuori casa o, addirittura, di spiare l’interno del frigorifero mentre sei al supermercato così da sapere in tempo reale quello che ti manca. Oggi la tecnologia, abbinata alla connettività e all’intelligenza artificiale, rende queste (e molte altre) azioni possibili. E mentre noi risparmiamo tempo, la nostra casa impara a conoscerci, il comfort aumenta e, con lui, anche il risparmio energetico. Ecco le novità Samsung più interessanti, intelligenti e divertenti per la tua casa. Pronta alla rivoluzione?

Il condizionatore impara a conoscerti

Il comfort domestico, si sa, parte dalla temperatura. E trovare quella giusta a volte è un’impresa. Il climatizzatore AI WindFree, grazie alla funzione AI Auto Cooling rileva la temperatura esterna ed interna, riconosce le tue abitudini e poi ti consiglia le opzioni migliori per raffrescare o scaldare casa, ottimizzando automaticamente le impostazioni per realizzare la performance migliore e minimizzare gli sprechi. Sembra una magia: com’è possibile? «Le macchine sono dotate di intelligenza artificiale e quindi imparano da noi. Più c’è volontà di insegnare alla tecnologica le nostre abitudini, più lei impara», spiega Ettore Jovane, responsabile della business unit Air Conditioning di Samsung Italia. Puoi anche scegliere uno dei diversi set preimpostati, come quello dedicato all’esercizio fisico: il climatizzatore creerà per te il clima migliore per allenarti. E tu puoi dire addio ai continui su e giù con il telecomando, alla ricerca della temperatura migliore.

L’aspirapolvere intelligente

Non c’è nulla di più odioso di quell’effetto ventosa che fa l’aspirapolvere quando incontra il tappeto e vi si incolla. La soluzione c’è: si chiama BESPOKE Jet Ai ed è la prima scopa elettrica con intelligenza artificiale certificata UL. Cosa la rende intelligente? Sa riconoscere il tipo di pavimento e classificare i diversi ambienti di pulizia, adattando automaticamente la potenza d’aspirazione al parquet, alla moquette o a qualsiasi altra superficie. E poi, quando la sollevi per spostarla, è lei ad impostare automaticamente al minimo la potenza. In questo modo, la manovrabilità aumenta e si abbatte il consumo della batteria del 14%. Quando si dice tre in uno!

Nella smart home la lavatrice fa da sé

A IFA Samsung ha annunciato anche la AI Washing Machine. È una lavatrice che rileva il peso e la tipologia del tessuto e, in base al livello di sporco, ottimizza la quantità di acqua e di detergente da utilizzare. Il merito è sempre dell’intelligenza artificiale, quella con cui la lavatrice regola costantemente i tempi di ammollo, risciacquo e centrifuga in modo da fornire il risultato migliore. Ma non è finita qui. Se metti la lavatrice in modalità AI Energy associata alla tecnologia Ecobubble, puoi anche ridurre il consumo energetico fino al 70%. E se inserisci il filtro Less Microfiber, riduci fino al 98% le emissioni di microplastiche nei cicli di lavaggio. Insomma, non ti resta che acquistare i detersivi e stare a guardare.

Lo yoga come non l’hai mai visto

Non c’è più pericolo di allenarsi e ritrovarsi con il mal di schiena. A IFA, la svolta: si scrive YogiFi Smart Mat e si legge tappetino da yoga intelligente. Non dovrai più chiederti se ti stai muovendo nel modo giusto, perché il tappetino è dotato di sensori che rilevano i tuoi movimenti e i punti di pressione, garantendo che l’allineamento e l’equilibrio siano sempre ottimali. E se sbagli, niente panico: la televisione ti avviserà e ti mostrerà come correggere la posizione. E chi l’aveva mai visto uno yoga così!

Cucinare nella smart home

Le novità di Samsung non sono ancora finite; manca solo la ciliegina sulla torta. E la metafora non è casuale, visto che finalmente ci spostiamo in cucina. Tra le principali novità di IFA, Samsung Food è la nuova applicazione supportata dall’intelligenza artificiale per personalizzare piatti e ricette. L’app conterrà 160mila ricette (create e condivise dagli utenti) e diventerà il tuo assistente culinario personale: ti farà scoprire nuovi piatti, stilerà per te la lista degli ingredienti necessari e infine ti aiuterà a cucinarli. Samsung Food potrà anche connettersi al forno, al piano a induzione o al microonde, e inviargli in tempo reale le impostazioni di cottura. Se poi il forno è l’AI Oven di Samsung, potrai anche osservare i tuoi piatti dal telefono, grazie a una telecamera interna all’elettrodomestico.

Chanwoo Park, Executive Vice President e Head of the Service Biz Group of the Digital Appliances Business di Samsung, ha spiegato che «connettendo elettrodomestici e dispositivi mobili attraverso l’ecosistema Samsung, e assistendo gli utenti dalla lista della spesa fino al piatto pronto in tavola, Samsung Food usa funzionalità avanzate di intelligenza artificiale per fornire un’esperienza completa e personalizzata che ognuno può controllare direttamente dal proprio smartphone». L’applicazione, infatti, ti permette di personalizzare le ricette, per esempio rendendole vegane, più vicine al gusto coreano o più semplici da eseguire. Prossimamente arriveranno anche altre due interessanti funzionalità: la Vision AI ti inviterà a inquadrare un alimento o un piatto con lo smartphone per scoprire relativi ingredienti e ricette, mentre l’integrazione con Samsung Health ti fornirà suggerimenti di pasti personalizzati sulla base della tua composizione corporea e del consumo di calorie. Insomma, la vita in una smart home è più semplice, comoda e confortevole.