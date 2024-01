Tutti gli accessori utili in cucina per fare la pizza in casa

L a pizza fatta in casa è buonissima e genuina. Ecco tutti gli accessori che vi serviranno per prepararla, dall'impasto alla cottura.

Bilancia

Per prima cosa, è necessario avere una bilancia da cucina. Solo così, infatti, potrete rispettare le proporzioni di lievito e farina e preparare un impasto leggero e soffice.

Planetaria

Lavorare a mano l’impasto richiede tempo e fatica. Per questo è utile avere una planetaria, un elettrodomestico che vi consentirà di mescolare gli ingredienti velocemente e in modo omogeneo.

Sbattitore elettrico

Se la planetaria vi sembra troppo costosa, l’alternativa più economica potrebbe essere rappresentata dallo sbattitore elettrico. Questo piccolo elettrodomestico ha la capacità di impastare.

Tarocco

Il tarocco è uno degli strumenti da cucina più versatili, utili e semplici da usare. È un utensile nato per facilitare la lavorazione degli impasti: utile anche per porzionare e tagliare oltre che per pulire ciotole e piani di lavoro.

Ciotola per lievitazione

L’impasto è pronto ,ma prima di stenderlo bisogna farlo riposare. È necessario dunque dotarsi di una ciotola da lievitazione dove riporlo.

Teglia

Anche la teglia deve essere giusta per ottenere il risultato desiderata. Se volete preparare una pizza napoletana o comunque volete preparare pizze diverse per ogni ospite, la teglia rotonda sarà la soluzione ideale. Se avete in mente, invece, una una serata con amici, potete optare per la teglia rettangolare che permette di cuocere pizze più grandi. In ogni caso, scegliete una teglia con i bordi alti abbastanza da contenere il cornicione che lieviterà in forno, ma al contempo bassi abbastanza da consentire all’aria calda di circolare.

Forno per pizza

La cottura è un aspetto fondamentale per ottenere una pizza perfetta. L’acquisto di un forno per pizza, in grado di raggiungere temperature molto elevate in tempi di cottura ridotti, è sicuramente un’ottima idea. Potreste optare per un forno elettrico apposito che può raggiungere tranquillamente i 400 °C. Ancora meglio, però, i forni per esterni portatili, compatti e facili da utilizzare anche sul balcone di casa. Questi modelli possono raggiungere temperature ancora più elevate di quelle dei forni a legna, permettendovi di godere di una pizza perfettamente cotta in pochissimi minuti.

Rotella

È il momento di sfornare la pizza e di tagliarla. La funzionalissima ed economica rotella vi permetterà di dividerla in fette in un attimo. Adesso è il momento: addentate la prima fetta e buon appetito!