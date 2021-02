Clubhouse, come si fa a ottenere un invito?

O ttenere un invito su Clubhouse è l'obiettivo di molti utenti nelle ultime settimane, da quando si è scatenata la febbre del Social Network dei vocali. Come e da chi farsi invitare? Qualche consiglio.

I fenomeni social sono destinati a cambiare in pochissimo tempo, e la corsa per accaparrarsi un invito su Clubhouse è destinata ad aumentare. Un Social Network dedicato interamente allo scambio vocale, una piattaforma audio dal potenziale enorme, in cui è possibile creare delle stanze a tema per affrontare le tematiche attuali. Attualmente, Clubhouse è ancora in fase beta testing, e dunque non è accessibile a chiunque: si può scaricare l’applicazione, ma per iscriversi bisogna ricevere l’invito.

L’esclusività dell’invito ha generato curiosità e indubbiamente molti si sono subito chiesti: come ottenere un invito su Clubhouse? Che cosa bisogna fare? C’è un altro aspetto che turba gli animi: l’applicazione si trova attualmente solo su iOS e lascia indietro gli utenti Android. Una buona notizia c’è, però, perché è in fase di sviluppo, ma ci vorrà ancora del tempo (e soprattutto test) prima che sia lanciata in modo ufficiale. Nel frattempo i possessori di iPhone possono ingegnarsi per trovare un invito.

Clubhouse: cos’è

Il nuovo Social Network dei vocali è stato creato da Paul Davison e da Rohan Seth: Davison è uno dei più importanti imprenditori della Silicon Valley, mentre Seth ha lavorato per Google, dove si è distinto per la sua genialità. Clubhouse è il frutto delle moderne esigenze di comunicazione: non basta più una tastiera per esprimere le proprie idee. Talvolta, serve la voce, forte e chiara. Ma l’applicazione dei vocali è molto di più: un vero e proprio luogo di incontro e ritrovo in cui discutere tematiche, sviluppare idee o semplicemente fare amicizia. Inoltre, ed è molto importante sottolinearlo, la privacy è molto cara agli ideatori di Clubhouse, che hanno scelto di non rendere condivisibili i vocali in altre applicazioni.

L’applicazione è facile da utilizzare: per chi riesce a entrare, una volta aperto ClubHouse, c’è l’interfaccia che indica le stanze disponibili. Per adesso, si sa solamente che la capienza massima di una stanza è stata fissata a 5000 persone. Inoltre, è presente un elenco fornito di tutte le conversazioni programmate, in modo tale da non perdersi alcun evento. In base alle vostre preferenze, l’algoritmo vi indicherà le stanze migliori, con le tematiche che vi sono più vicine. L’idea di base è simile a Instagram, che conosce benissimo i vostri gusti in base alle ricerche e vi mostra le foto più indicate. Non è necessario comunque parlare durante un evento: si potranno seguire delle conferenze scegliendo di rimanere in silenzio e ascoltando gli altri.

Come entrare

Al momento, si contano circa 5 milioni di utenti su Clubhouse (tra cui molte star, come Oprah Winfrey o Elon Musk), ma naturalmente il numero è destinato ad aumentare. Un aspetto sconvolgente del Social Network dei vocali è che molti stanno arrivando persino a pagare chi è già iscritto all’applicazione pur di ricevere un invito. Assolutamente no, Clubhouse è gratuito e non è giusto pagare per usufruire un servizio ancora in fase di beta testing. L’ingresso è riservato ai possessori di iPhone, o comunque di un prodotto che sfrutta il sistema iOS.

Nell’attimo in cui scaricherete l’applicazione, dovrete attendere che uno dei vostri amici vi mandi un invito a entrare. Come ottenere la possibilità di usufruire di Clubhouse? Provate a chiedere ai vostri amici se sono iscritti e se non hanno già esaurito il numero di inviti concessi. Esatto, avete capito bene: dal momento in cui ci registriamo, abbiamo a disposizione solamente due inviti per i nostri amici.

Non temete, però, perché esistono già dei trucchi condivisi dagli utenti online più esperti per iscriversi al Social Network. Provate a scaricare l’applicazione, procedete con la registrazione inserendo il nome utente e il numero di telefono. Successivamente, Clubhouse si connetterà con il vostro elenco dei contatti, indicandovi chi è già presente. In questo modo, invierà una notifica automatica ai vostri amici: se non hanno terminato gli inviti, potrete entrare tranquillamente.

Clubhouse: Android e iOS

Quando arriverà Clubhouse per Android? È la domanda del momento, probabilmente la richiesta supera o eguaglia la questione dell’invito. Essendo ancora limitato per iOS, i possessori di Android si sentono giustamente “messi da parte”. La faccenda è in realtà tecnica: anche se già disponibile, la fase beta di Clubhouse per iOS continuerà ancora per svariati mesi. Il motivo per cui questo Social Network sta richiedendo tanti lavori è semplice: gli ideatori hanno bisogno di capire come gestire un traffico molto elevato. Inoltre, c’è sempre il rischio di incorrere in tematiche molto poco gradevoli: pertanto, il lavoro sarà ancora lungo. Senza contare che l’applicazione attualmente è disponibile solo in lingua inglese.

Naturalmente, sarebbero letteralmente milioni gli utenti che si riverserebbero su Clubhouse grazie ad Android. Per adesso, possiamo fare affidamento solo su una piccola nota del team di Clubhouse, risalente a gennaio 2021, in cui dichiaravano di "non vedere l’ora di lavorare sulla versione per Android". Non abbiamo dunque delle informazioni più specifiche su quando sarà rilasciata la versione Android, ma è probabile che ci vorrà tempo: la guerra agli inviti su Clubhouse, dopotutto, è appena iniziata.