Come essere brave a gestire i soldi, secondo i pareri delle esperte

P er "far quadrare i conti", occorrono: indipendenza, non delegare a compagni e mariti, ma soprattutto una corretta educazione finanziaria al femminile.

Le spese quotidiane e i bilanci famigliari hanno il loro peso quando si tratta di affrontare periodi di crisi finanziaria come quelli conseguenti all'attuale post pandemia che ha sconquassato i mercati. Ecco come diventare brave a gestire i soldi.

Attenzione al bilancio famigliare

In questo momento, spesso caratterizzato da una contrazione delle entrate e ad una riduzione delle risorse economiche disponibili da mettere a bilancio famigliare, diventa fondamentale una corretta economica domestica. Importante tenere un bilancio personale e-o familiare, tenendo puntuale registro di entrate ed uscite. Soprattutto le spese, quando è possibile, andranno limate e ponderate, per accumulare gruzzoletti che possono rivelarsi preziosi in un clima di incertezze come quello attuale.

Mettere nero su bianco spese e guadagni

In linea generale, annotare entrate ed uscite, consente di dare la misura delle possibilità economiche personali o di una famiglia. Avere consapevolezza delle proprie spese e dei guadagni, aiuta a far quadrare i conti e a risparmiare. Per capitoli di spesa, poi, è ancora più semplice. In nostro soccorso, per le più tecnologiche, arrivano le app per gestire i soldi, e delle finanze domestiche, direttamente dal cellulare. Per chi preferisce il fogli di calcolo, o addirittura carta e penna, è opportuno: riportare le spese sostenute per un dato periodo di tempo. Suddividi per "settori" (spesa, bollette, visite mediche, sport, scuola, svago, abbigliamento, ecc...). Ricordati di rendicontare, tenendo traccia degli scontrini. Tenere soltanto a mente le spese sostenute, spesso, dà una percezione distorta di quanto siano in salute le nostre tasche. Tendenzialmente pensiamo di aver speso meno denaro.

Organizzazione da casa

Iniziamo dall'abc dell'organizzazione finanziaria: oltre alle app, ai fogli con i rendiconti e dai grafici, è opportuno decidere autonomamente, avere un proprio conto corrente e gestirlo magari anche attraverso l’home banking.

Assicurazioni e Investimenti

Parola d'ordine: protezione. Per proteggersi dai rischi è opportuno sottoscrivere polizze assicurative adeguate, sulla casa, a tutela della salute, contro i furti. Per ciò che riguarda invece gli investimenti, le esperte consigliano sempre di guardare avanti, al lungo periodo: ad alti rendimenti corrispondono sempre elevati rischi. Anche gli adolescenti, ad esempio, tra una lezione in dad, e un impegno (visti i tempi) casalingo, potranno essere educati sui temi finanziari, e su come gestire i soldi. Secondo l’ultimo rapporto Ocse-Pisa, i quindicenni italiani hanno competenze finanziarie inferiori alle media Ocse. Uno strumento utile in grado di aiutare i ragazzi a capirne qualcosa in più? quellocheconta.gov.it , un portale davvero completo e di semplice fruizione che spiega, passo passo, come comprendere le regole dell’economia e la finanza e come prendere tutti i giorni decisioni consapevoli in fatto di denaro.

La crisi post pandemia colpisce le donne

Le donne sono le più colpite dalla pandemia. Sia sul piano personale che, soprattutto, su quello professionale. Stipendi inferiori rispetto ad un parigrado di sesso maschile, poco presenti sul mercato del lavoro, discriminate, e più impegnate a casa, nella cura dei figli e delle dinamiche famigliari da tenere in equilibrio. La pandemia globale ha esposto maggiormente una categoria già profondamente fragile, anche sul profilo finanziario.

Punta all'indipendenza economica

Ciò si concretizza, come conseguenza, in una privazione dell'indipendenza economica. L'importante, nel gestire i soldi, e le finanze, è non delegare: "Da tempo incoraggiamo le donne a occuparsi in prima persona del proprio denaro, smettendo di ritenere di non esserne capaci e smettendo di delegarne la gestione ad altri, fidanzati o mariti in testa. E ciò è particolarmente importante in questo periodo" conferma", Claudia Segre, Consigliere dell’Associazione Operatori dei Mercati Finanziari, è presidente di Global Thinking Foundation, intervenuta sulle pagine di Io Donna.

Informarsi con fonti autorevoli

Informarsi, studiare, essere allineata a nuove norme ed agevolazioni. Esistono diversi strumenti, come portali e siti istituzionali, da consultare: il portale Economia per tutti della Banca d’Italia, dove allenarsi con il calcolatore per costruire un budget, semplice da usare. Per imparare ad investire i propri risparmi ci sono fonti autorevoli da consultare, tra cui il portale nazionale per l’educazione finanziaria quellocheconta.gov.it e i portali delle autorità di vigilanza, come il sito istituzionale della Consob e quello dell’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

I siti da monitorare

I siti istituzionali del Ministero dell’economia, del Ministero per lo sviluppo E della Banca d’Italia, offrono riposte chiare ed immediate a moltissimi quesiti in ambito finanziario. La Banca d’Italia ha attivato un numero verde (800196969), che risponde in 24 ore alle domande sulle misure che transitano per il sistema bancario. Esistono poi diversi strumenti di tutela: ABF o ACF, l’Arbitro Bancario Finanziario e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Economia domestica: qualche semplice abitudine

L'appuntamento con bilanci e rendicontazioni domestiche deve diventare una routine (possibilmente non noiosa). Se non sei abituato a programmare il budget, è bene ritagliarsi 20 minuti una volta alla settimana per controllare il tuo conto in banca, l'estratto conto della tua carta di credito, le bollette, e le spese imminenti da affrontare. Lo ha afferma a Vogue Uk anche Iona Bain, fondatrice di Young Money Blog “Potrebbe essere una buona idea farlo la mattina prima del lavoro, quando ti senti pieno di energia e costruttivo. Potresti essere sorpresa di scoprire che hai del denaro extra da mettere in un conto di risparmio." Una sorta di libretto di risparmio home made, da utilizzare per il prossimo viaggio o per quella borsa che stiamo puntando da tempo.