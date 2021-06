10 modi per invitare persone dotate e talentuose a lavorare per te

A ttirare le persone giuste fa la differenza in un'attività. Ecco 10 modi per invitare le più dotate e talentuose a lavorare per te.

Hai avviato un'attività e hai bisogno di persone competenti, dotate e talentuose che lavorino per te. Ma il quesito è: come trovarle e invitarle a unirsi al tuo team? Non basta un buono stipendio per motivare i dipendenti, nemmeno quelli più preparati e autonomi.

Certo, è un tassello importante, ma sono altri i valori che devi veicolare per attirare le persone di cui hai veramente bisogno. I dipendenti vogliono sentirsi parte di una squadra che li valorizza ed è fondamentale che si sentano in linea con la tua mission. Ecco allora 10 modi per invitare le persone giuste.

Veicola in modo chiaro e trasparente i tuoi valori

I valori hanno a che fare con la mission aziendale, che dovrebbe essere chiara e trasparente. La mission è lo scopo ultimo dell'attività che porti avanti, il perché fai quello che fai, ed è basata sui valori che vuoi trasmettere. Se è chiara, ben strutturata, autentica, farai molta meno fatica a trovare le persone giuste per te.

Fai in modo che le persone si sentano parte di una squadra

Sentirsi parte di una squadra motivata e talentuosa è gratificante. Soprattutto se i dipendenti credono nella mission aziendale e percepiscono che hanno molte opportunità per crescere. Consapevolezza che alimenta l'entusiasmo e di conseguenza migliora le prestazioni lavorative. Sii molto chiara, quindi, su quali sono queste opportunità e sui vantaggi del lavoro di squadra.

Punta sull'autenticità e sull'unicità

Più sarai autentica e unica, più probabilità avrai di trovare le persone giuste per te. Perché solo chi sarà realmente interessato, e si sentirà allineato con i tuoi obiettivi e le tue idee originali, ti cercherà. Se risulti generica, rischi di attirare un po' tutti. Meglio pochi ma buoni!

Incoraggia l'autonomia

Le persone dotate e talentuose hanno voglia di migliorare le proprie competenze attraverso il lavoro che svolgono. Ciò significa che non hanno bisogno di essere continuamente riprese e sorvegliate, anzi questo atteggiamento le demotiva. L'autonomia, al contrario, le invoglia a dare il meglio di se stesse. Evidenzia questo aspetto nel tuo annuncio o durante il colloquio. Ti sarà estremamente utile per individuare, e per attirare, le persone giuste.

Descrivi il lavoro in modo accurato e sincero

La sincerità paga anche quando proponi un lavoro. Inutile promettere cose impossibili perché rischi di attirare le persone giuste e di perderle subito dopo. Inoltre cerca di essere il più accurata possibile nella descrizione del profilo di tuo interesse. Non devi fornire tutti i dettagli, questo avverrà in uno step successivo, ma cerca comunque di essere chiara. In questo modo attirerai le persone realmente interessate a quel lavoro. Meno tempo perso per loro, meno tempo perso per te.

Dimostrati flessibile e aperta

Orari flessibili, disponibilità al dialogo costruttivo, opportunità di crescita, sono tutti aspetti importanti da tenere in considerazione. In un ambiente soffocante e poco elastico, le persone tendono a stancarsi di lavorare perché le loro personali esigenze vengono ignorate o sottovalutate. D'altronde chi vorrebbe trascorrere ogni singolo giorno in un luogo simile?! In un ambiente flessibile, il lavoro invece non pesa affatto, perché l'atmosfera è più rilassata e il dipendente si sente ascoltato.

Non accontentarti del curriculum, fai numerosi colloqui

Se sei alla ricerca di dipendenti motivati e talentuosi, non accontentarti della prima impressione. Certo, un ottimo curriculum è un biglietto da visita importante, ma il colloquio, anche online, lo è ancora di più. Perché parlando con le persone, puoi valutare aspetti che vanno oltre alle competenze segnalate su carta. E capire se il carattere di chi hai di fronte è adatto al ruolo proposto. Inoltre cerca di parlare con diversi candidati prima di arrivare alla scelta definitiva.

Incoraggia un dialogo aperto

I dipendenti non devono avere paura di te, questa è la vecchia scuola, ma devono sentirsi liberi di dialogare apertamente e di proporti idee senza timore di risultare inopportuni. Lo stesso tipo di dialogo aperto va incoraggiato tra di loro, a tutto vantaggio dello spirito di squadra. Lo scambio di idee è vantaggioso per la tua stessa attività. Perché, a prescindere dal fatto che le decisioni finali spettino a te, il confronto fa crescere e ti permette di ampliare gli orizzonti. Fai in modo che si capisca!

Valorizza l'ambiente di lavoro

Creare un ambiente stimolante, e se possibile anche divertente, è importante. Per esempio, se si tratta di un lavoro di ufficio, potresti creare delle aree relax e aree gioco per i momenti di pausa. Inoltre vale la pena arredare gli spazi in modo armonico e piacevole, puntando sull'estetica ma anche sulla funzionalità. Poltrone confortevoli, punti ristoro, divanetti, piante, sbizzarrisci la creatività. E ovviamente fallo sapere ai potenziali dipendenti.

Rendi lo spazio di lavoro pulito e sicuro

Bello sì, ma non solo. Prendersi cura della pulizia dell'ambiente lavorativo e dell'aspetto sicurezza è importante. Le persone giuste a queste cose prestano attenzione. Perché denotano un atteggiamento rispettoso e responsabile nei confronti dei lavoratori. Non sottovalutarle.