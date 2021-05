O rganizzare le liste su Twitter è la soluzione ideale se vuoi rendere l'esperienza social più semplice (e funzionale)

Twitter è un social network dalle mille potenzialità, facile da usare e con tante funzioni - tra cui organizzare liste ed elenchi - che tornano utili sia in ambito privato che professionale.

Tutto sta nel conoscerle dettagliatamente e capire come sfruttarle al meglio, per raggiungere un obiettivo. Con questo non vogliamo dire che Twitter si debba usare solo per diventare "influencer" o chissà per quali alte aspirazioni, semplicemente puoi personalizzarlo e renderlo più scorrevole in funzione dei tuoi interessi.

Ammettilo, quando usi Twitter inizi a followare persone, quotidiani e chi più ne ha più ne metta, trovandoti alla fine con un feed stracolmo di messaggi (che neanche riesci a seguire). Ebbene, puoi organizzare le liste su Twitter in modo pratico e intelligente, mettendo un po' di ordine e rendendo la navigazione semplice e ancor più accattivante. Vediamo come.

Metti ordine nel tuo feed

Con 330 milioni di utenti attivi mensili e circa 500 milioni di tweet inviati al giorno, organizzare le liste su Twitter diventa indispensabile. C'è un tale volume di utenti e di messaggi da leggere in tempo reale che diventa praticamente impossibile barcamenarsi nel proprio feed.

Ti sarà sicuramente capitato - anche solo dopo qualche settimana di utilizzo - di dare il follow a tanti utenti, perché magari avete avuto uno scambio interessante di tweet o perché hai trovato argomenti di tuo interesse. Alla fine, però, tutto è diventato un grande caos indecifrabile che non ti consente di raggiungere il tuo scopo: interagire o anche solo tenerti informata.

Ecco allora perché nasce l'esigenza di organizzare le liste su Twitter: mettere ordine e fruire al meglio di questo social network (senza andare in confusione).

Crea le liste con criterio

A questo punto sorgono spontanee alcune domande: con quali criteri puoi organizzare le tue liste su Twitter? Esiste un modo per farlo?

In realtà non esiste una risposta univoca. Il tuo account Twitter è strettamente personale e, come qualsiasi utente, lo sfrutti in modi specifici. Le liste di conseguenza non vanno create seguendo criteri universali, ma in maniera molto semplice devono esserti utili per restare aggiornata su ciò che ti interessa.

Possiamo riportare tanti esempi (qui vedremo i più utili), ma di base un modo intelligente per cominciare è scegliere di seguire (quindi dare il follow) soltanto i contatti più stretti. Vale a dire le persone che conosci davvero o quelle con cui hai un rapporto (seppur virtuale). Per il resto ci sono le liste.

Rassegna stampa personalizzata

Moltissimi utenti organizzano le liste di Twitter in modo da creare una sorta di mini-rassegna stampa e tenersi aggiornati su tutte le news. In sostanza potresti crearne una (o anche più) per raggruppare i quotidiani, le testate e i siti di informazione che ti interessano, quelli che trattano gli argomenti di cui non puoi fare a meno.

Tanto per fare un esempio, potresti organizzare e dividere così le liste di Twitter: quotidiani nazionali, siti di gossip, news dal mondo. Se ti interessano il cinema e il teatro puoi creare una lista che racchiuda tutte le riviste e le pagine online che trattano questi argomenti. Stessa cosa se hai la passione per gli animali o magari ti interessa tenerti aggiornata su economia e finanza.

Le possibilità sono infinite, sta a te decidere su cosa focalizzarti. E - piccolo consiglio - non esagerare con le quantità, altrimenti rischi di ottenere l'effetto contrario.

Monitora gli argomenti di tuo interesse

Che si tratti di riviste o di influencer, o anche solo di pagine che si occupano di determinati argomenti, organizzare le liste su Twitter ti consente di essere sempre aggiornata su ciò che ti interessa davvero, mettendo da parte tutto il resto.

Anziché partire dai profili in sé, puoi organizzare e creare le tue liste a partire da una ricerca tematica. Come saprai (se usi Twitter regolarmente), in alto a destra trovi un piccolo box di ricerca in cui inserire una parola o un nome utente, anche gli hashtag quando occorra. Perciò se vuoi scoprire i profili più interessanti e preparati su un determinato tema, puoi effettuare una piccola ricerca e selezione. Così avrai una lista ancor più specifica.

Raggruppa gli amici più stretti

Le liste di Twitter possono avere mille funzioni diverse, come abbiamo visto. Ma ciò non esclude che possano essere utili anche solo per allargare la tua cerchia di contatti. Mettere i follow a casaccio non fa altro che riempire il tuo feed di tweet che non hanno un nesso logico e che tra l'altro diventa sempre più difficile seguire con attenzione.

Come tutti i social network, anche Twitter nasce per creare interazioni, può esserti utile per conoscere nuove persone (con i tuoi stessi interessi) o ancora - se lo usi per lavoro - per monitorare la "concorrenza" o trovare nuovi clienti.

Allora organizza delle liste fatte semplicemente di contatti, proprio come faresti con la rubrica sul tuo smartphone. Da una parte potresti riunire insieme tutti i tuoi amici più stretti e che conosci "dal vivo", dall'altra invece creare un elenco di contatti "virtuali" ma con cui hai degli scambi interessanti.