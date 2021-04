Come si fa a superare la paura di parlare in pubblico?

N on è un semplice disagio ma una vera e propria fobia: scopriamo insieme come superare la paura di parlare in pubblico!

Può manifestarsi in diversi modi e no, non è timidezza. La paura di parlare in pubblico può trasformarsi in una vera e propria fobia che ti tiene sveglia. Gli esperti la chiamano glossofobia. Il timore di non riuscire a esprimersi di fronte alla platea è comune anche tra numerose star internazionali. Ne hanno sofferto Adele, Barbara Streisand ed Ella Fitzgerald.

Secondo uno studio condotto dalla YouGov nel 2014, la paura di parlare in pubblico sarebbe la terza ragione di insonnia tra la popolazione dopo quella per l’altezza (acrofobia) e quella per i serpenti, definita scientificamente come ofidiofobia.

Non temere, però. La fobia di esprimersi davanti a una platea si può superare seguendo alcuni accorgimenti. Scopriamo insieme cosa devi fare per affrontare la tua performance di fronte agli ascoltatori.

Preparati per tempo

Prima di tenere la tua conferenza in pubblico, lavora sull’autostima. Ricorda di essere stata scelta per l’importanza del tuo ruolo, tieni a mente che la tua presenza è fondamentale. Per queste ragioni, non puoi improvvisare. Impara il tuo discorso in modo da non cadere preda dei vuoti, così da non perdere il filo e poterti riagganciare alle sue parti più importanti. La disciplina deve diventare la tua migliore alleata.

Mantieni la calma

Presto e bene non sono amici dei discorsi in pubblico. Concentrati nel mantenere la calma e rallenta, così da esprimerti al meglio delle tue possibilità. La tensione non è buona consigliera e può spingerti a velocizzare il parlato, tanto da farti incappare in fenomeni ma verificatisi prima come il balbettare.

Parla lentamente ma mantieni il ritmo, in modo da essere chiara e incisiva. Non sovrapporre le parole per la troppa fretta. Prepara il tuo discorso esprimendoti pacatamente ma regola la cadenza e gli accenti. Se sai di essere perfettamente preparata, eviterai spiacevoli incidenti di percorso.

Fai le prove allo specchio

Lavora su tutti i cinque sensi e non dimenticare l’importanza dell’impatto visivo. Provare allo specchio ti aiuterà a capire dove porre l’accento, anche giocando sui cambi di espressione. Regola il tuo modo di gesticolare: la tensione potrebbe indurti a esagerare e, così, distrarre il pubblico.

Impara a conoscere la tua voce e regolarne il suono a seconda di quello che vuoi trasmettere. Anche questo particolare farà parte del tuo stile di presentazione. Per questo motivo, è importante che il linguaggio del corpo sia in armonia con il discorso.

Non imparare a memoria

Evitare la memorizzazione ti aiuterà a fare una fatica in meno e a padroneggiare meglio il discorso che stai tenendo davanti ai tuoi ascoltatori.

Sii naturale e preparata, esprimi i concetti attraverso diversi vocaboli, anche diversi da quelli che hai segnato nella bozza guida. In questo modo, sarai in grado di riprendere l’argomento in qualsiasi momento, anche in caso di un blocco momentaneo.

Scegli un pubblico di prova

Lo specchio non basta. Prima di intraprendere il tuo discorso di fronte agli ascoltatori, esercitati davanti poche persone. Il numero di uditori può essere graduale. Inizia da un amico e aumenta la platea fino a quando ti sentirai sicura. Le critiche costruttive mosse da chi sa starti vicino potranno darti la spinta di sicurezza di cui hai bisogno per affrontare la tua prova.

Pensa positivo

Concentrati su un’attività rilassante, come lo yoga o la meditazione. Elimina i pensieri negativi che potrebbero compromettere il tuo discorso. Crea un momento di calma e positività che sia di aiuto prima di ogni prova, non lasciarti vincere dal pensiero di un possibile fallimento o di un disaccordo da parte del pubblico.

Concentrati sulla platea

Non pensare troppo a te stessa ma focalizzati sul pubblico, che è il destinatario del tuo discorso. Le persone davanti a te possono essere fonte di ispirazione e puoi capire come soddisfare le loro aspettative. Cura i dettagli e dai un’immagine positiva spostando l’attenzione sulla platea che sta per ascoltarti.

Cura l’aspetto

Prenditi del tempo per scegliere un abito adatto, che rispecchi la tua posizione lavorativa. Non cercare la perfezione ma cerca di essere a tuo agio. Scegli un grande oratore di riferimento, come – ad esempio – Barack Obama. L’ex Presidente degli Stati Uniti è sempre apparso naturale e professionale, caratteristiche che l’hanno reso leggendario.

Come si manifesta la glossofobia

L’impatto del discorso in pubblico non è il medesimo per tutte. Se per alcune non rappresenta un problema, per altre potrebbe trasformarsi in una situazione di panico totale. I sintomi si associano a quelli tipici degli attacchi d’ansia, con difficoltà respiratorie, palpitazioni, sudori freddi e problemi a parlare.

La glossofobia è particolarmente diffusa tra la popolazione occidentale e non rappresenterebbe un problema di così ampia rilevanza se non fosse associata agli ambienti di lavoro. Per molti dipendenti – o anche dirigenti – può arrivare presto il momento di parlare in pubblico. Le risorse professionali che detengono questa qualità sono quelle maggiormente valutate in maniera favorevole negli ambienti dirigenziali.