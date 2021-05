U n passaggio del trucco occhi spesso trascurato è quello di utilizzare il piegaciglia: ecco come farlo senza rovinare il make up e le ciglia.

Se desideri enfatizzare lo sguardo oggi ti sveliamo 10 trucchi per usare bene il piegaciglia. Occhi in primo piano: questo è il must che abbiamo visto in passerella e che quotidianamente le stylist e le influencer propongono sui social. Le tendenze, sia moda che beauty, si stanno adattando alla situazione storica globale e per quanto riguarda il make up, il trucco labbra è stato quasi messo da parte, prediligendo invece il trucco occhi che si vede anche indossando la mascherina.

Per enfatizzare il trucco occhi servono pochi elementi: ciglia lunghe e ben incurvate, un buon mascara e una matita per incorniciare lo sguardo. Oggi ci focalizziamo proprio su uno di questi aspetti e vi sveliamo 10 consigli per usare bene il piegaciglia.

Usa il piegaciglia prima del mascara

Il piegaciglia è uno strumento immancabile nel beauty case di una donna appassionata di make up; il suo scopo è quello di fare la piega alle ciglia… un po’ come si fa con l’arricciacapelli e con la piastra lisciante. Il primo dei 10 consigli per usare bene il piegaciglia è di utilizzarlo prima del mascara.

Uno degli errori più comuni che si commettono è infatti quello di utilizzarlo dopo aver già applicato il mascara. Una volta applicato però le ciglia risultano meno flessibili e di conseguenza tendono ad arricciarsi meno; questo potrebbe anche causare la caduta e la rottura delle ciglia stesse.

Pulisci con attenzione le ciglia

La pulizia è assolutamente fondamentale quando si parla di skincare e make up; ricordati di idratare le ciglia e mantenerle pulite prima di ogni passata di piegaciglia ma anche di mascara. Fondamentale è quindi ricordare di struccarsi con cura, questo aiuterà il bigodino caldo a lavorare meglio, dando i risultati sperati.

Pulisci con cura il piegaciglia

Se la pulizia è importante per il corpo lo è anche tantissimo per gli strumenti che utilizziamo; pulisci con cura il piegaciglia in modo da evitare che i batteri possano arrivare a contatto con una zona delicata come quella degli occhi. Per detergerlo è sufficiente utilizzare acqua e sapone, avendo poi cura di asciugare efficacemente il prodotto.

Riscalda leggermente lo strumento prima di utilizzarlo

Un valido aiuto per poter usare bene il piegaciglia è senza dubbio sfruttare il potere del calore. Riscaldando leggermente la parte che va a contatto con le ciglia otterrete una piega più duratura, proprio come con la piastra per arricciare i capelli.

Un trucco davvero diffuso è quello di scaldare il piegaciglia con l’asciugacapelli, questo aiuta moltissimo ma è bene ricordare anche che può stressare le ciglia più fragili ed è quindi consigliato farlo solo in occasioni speciali.

Ricordati di non avere fretta

La fretta è cattiva consigliera, non solo nella vita ma anche nel settore beauty. Per avere una buona incurvatura quando usi il piegaciglia ricordati di tenerlo in posa per almeno 20-40 secondi. Il segreto per un effetto davvero “wow” è mantenere la posa per più tempo; più sarà il tempo e maggiore sarà il risultato.

Aiutati con la vasellina o un olio naturale

Le ciglia si incurvano e reagiscono meglio alla piega se ben idratate e sane esattamente come per i capelli; un valido aiuto per un risultato incredibile è quello di idratare le ciglia con un olio naturale specifico oppure con un po’ di vasellina. Una volta applicato sulle ciglia puoi utilizzare in tranquillità e sicurezza il piegaciglia ottenendo un effetto volumizzante.

Non tirare

Un altro consiglio che dobbiamo darti è quello di essere delicata e di non tirare mai il piegaciglia. Non è come per la piastra per i capelli che devi fare scorrere su tutta la lunghezza; il bigodino del piegaciglia deve rimanere fermo o non le arriccerà. Anzi, tirando rischi non solo di non incurvarle ma di danneggiarle.

Inizia il curling dalla radice

Un altro consiglio che ci teniamo a dare è il modo in cui devi utilizzare il piegaciglia se vuoi un effetto volumizzante e da vamp: il curling deve partire dalla radice. Per un’arricciatura impeccabile posiziona il piegaciglia alla radice, in modo che tutta la lunghezza venga incurvata.

Investi su un buon mascara

Una volta compreso come utilizzare il piegaciglia è importante pensare a come fissare il lavoro effettuato. Il segreto è senza dubbio un buon mascara; scegline uno di qualità in modo da non vanificare il lavoro precedente tenendo conto della tua tipologia di ciglia ma anche dell’effetto desiderato. Una volta applicato, sempre seguendo la direzione della piega, dovrai lasciarlo asciugare per poi poter proseguire con le ultime fasi del trucco occhi.

Attendi che il mascara si asciughi

Tra i 10 consigli per usare bene il piegaciglia c’è anche quello di attendere che il mascara asciughi. Una volta passato il piegaciglia puoi procedere applicando il mascara ma è importante che lasci il tempo al prodotto di asciugarsi e fissarsi. Quando applichi il mascara dopo aver utilizzato il bigodino dovrai utilizzare la stessa direzione in modo da non rovinare il lavoro precedente e poi attendi che l’asciugatura sia completa prima di procedere con altre fasi del make up.