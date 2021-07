Cosa fare e cosa non fare se sei una damigella d’onore

I l matrimonio della vostra migliore amica/sorella (o chiunque altro) è arrivato e voi siete state scelte come damigella d'onore. Panico? Assolutamente no! Ecco cosa fare e cosa non fare mai per rendere questo giorno un momento ricco di ricordi ed emozioni per la sposa (ma anche per voi).

Che si tratti del matrimonio di vostra sorella o di quello della vostra migliore amica o di qualcuno di cui francamente non vi aspettavate la richiesta, se siete state scelte come damigelle d’onore la cosa da fare è solamente una, accettare con un bel sorriso e iniziare a programmare. Nonostante questo sia un ruolo bellissimo (soprattutto perché se vi è stato chiesto significa che per quella persona siete davvero importanti), fare la damigella d’onore non è una passeggiata.

Ma comprende tutta una serie di responsabilità e di “cose da fare” che possono rendere un matrimonio assolutamente perfetto o (speriamo di no) un po' meno vicino a quello che si era tanto sognato. Insomma, tanti dei ricordi della sposa legati a questo giorno sono nelle vostre mani e il vostro obiettivo primario deve essere quello di non deluderla. Ecco perché è bene avere chiaro in mente cosa è assolutamente necessario fare e cosa, invece, dovete evitare.

Organizzare l’addio al nubilato

Ebbene sì. Tra i vari compiti di una damigella d’onore, l’organizzazione dell’ultimo giorno, sera o weekend di nubilato spetta proprio a voi. Il divertimento della sposa e di tutte le sue amiche/i (fatevi una bella lista e informatevi) dipende unicamente dalla scelta che farete e da come la saprete gestire.

Per questo è essenziale conoscere perfettamente i gusti della sposa, cosa le piace e cosa no, in quali situazioni si troverebbe a suo agio e in quali, invece, non vorrebbe mai essere messa. E anche chi è bene invitare e chi è meglio non contattare. Per donarle un momento unico e indimenticabile che riempirà il suo bagaglio di ricordi di attimi di gioia, spensieratezza e perché no commozione. Insieme a voi e alle sue persone più care.

Aiutare la sposa a scegliere l’abito

La cosa che tutti guardano ai matrimoni (e di cui tutti parlano per giorni) è l’abito della sposa. Lungo, corto con o senza velo, bianco come da tradizione o colorato. L’importante è che sia in grado di valorizzare e far sentire perfettamente a suo agio la sposa. E questo dipende anche da voi e dalla vostra capacità di consigliarle. In ogni negozio e per tutte le prove che avrà bisogno di fare.

Un supporto costante e un parere/consiglio sincero. Non serve a nulla, infatti, dire che qualunque abito è quello perfetto solo per far prima o per essere gentili a tutti i costi. La sincerità è alla base di ogni amicizia e in quanto damigelle d’onore è il minimo che ci si possa aspettare da voi. Non abbiate paura di dare il vostro parere, qualunque esso sia, ma cercate sempre di rispettare la scelta della futura sposa. Capendone i gusti e mostrandole quanto un abito piuttosto che un altro riesca a valorizzarla nel modo migliore. Con tanta, tanta pazienza.

Velo, strascico e vestitura

Ma la vostra storia con l’abito della sposa non finisce con l’acquisto. Anzi. È proprio il giorno del matrimonio che inizia e che entra nel vivo. Tra i vostri compiti da damigella d’onore, infatti, il primo in assoluto durante questo giorno è aiutare la sposa a vestirsi. Ovviamente prestando la massima attenzione a ogni dettaglio, compreso trucco e acconciatura (che non spettano a voi ma che dovete controllare che siano perfetti in ogni momento).

E questo implica anche che siate sempre lì, pronte e attente, a sistemarle il velo o lo strascico (o entrambi) prima dell’ingresso in chiesa o in comune (o sulla spiaggia o ovunque ci celebrino le nozze). Evitando che si attorciglino e che diventino un impedimento alla sposa.

Damigella d'onore? L’accoglienza è tutta vostra

Da brave e perfette tutto fare per un giorno, anche l’accoglienza degli invitati nella location scelta per il ricevimento è tutta vostra. Solitamente, infatti, dopo la cerimonia gli sposi si recano nei posti più disparati a fare le classiche fotografie per l’album di nozze.

A voi, quindi, spetta il compito di ricevere gli ospiti nel luogo prescelto per il pranzo o cena, indirizzarli verso i loro posti e cercare di intrattenerli. Se non le avete già, quindi, meglio affinare le vostre competenze di public relation e sfoggiare i vostri migliori sorrisi. Almeno fino a che gli sposi non arriveranno a riprendersi la scena. Dopo tutto è il loro giorno non il vostro!

Non rubare la scena alla sposa

Tra i maggiori errori che può fare una damigella d’onore, infatti, c’è proprio questo. Ovvero il pensare di essere la protagonista della giornata. Nonostante il “lavoro” che avete fatto è stato davvero notevole, l’attenzione non deve mai essere su di voi ma sempre sulla sposa e lo sposo.

Per questo è bene mantenere sempre un atteggiamento discreto, senza eccessi e optando per un look che non sia troppo appariscente (e che per nessuna ragione rubi la scena alla vera protagonista della giornata). Un piccolo accorgimento che non toglierà nulla a voi ma farà sentire la sposa davvero la più bella e ammirata in quello che in fin dei conti è momento di massima celebrità.

Non vestirsi di bianco

Non importa se è il vostro colore preferito, se con la vostra carnagione vi donerebbe tantissimo e nemmeno se è l’abito più bello che abbiate mai visto, il bianco per voi damigelle d’onore è bandito. Nessuna scusa sarà mai valida per scegliere di indossare un abito di questo colore, quindi non fatelo.

Il bianco il giorno del matrimonio è solo per la sposa. Ed è bene che non cadiate mai, nemmeno per sbaglio, nell’errore di farvi trovare con un vestito dello stesso colore o neanche lontanamente vicino. Dopo tutto i colori sono tantissime e certamente ne saprete trovare un altro altrettanto bello e capace di valorizzarvi in questo giorno speciale.

Non trascurate i dettagli (e la sposa)

Infine, un altro errore da evitare se siete state nominate damigella d’onore è quello di non dare le giuste attenzioni a colei che ha riposto in voi la sua fiducia. Che si tratti di uno sguardo rassicurante, di un sorriso nel momento giusto, di aiutarla in bagno con i sette strati di tulle del suo abito o di sistemare la forcina della sua acconciatura che ha deciso di cadere, qualunque dettaglio o attenzione spetta a voi.

Così come è vostra la responsabilità di verificare che tutto sia in ordine, lasciando alla sposa l’unico compito di bearsi della perfezione che siete riuscite a creare intorno a lei. Per le lamentele o gli attacchi di stanchezza avrete tempo. Ovviamente quando tutto sarà finito e sarete serenamente ritornate a casa vostra.

Ora che sapete tutto su cosa deve o non deve mai fare una damigella d’onore non vi resta che attendere di essere le prescelte. Godendovi le vostre amiche e collezionando ricordi ed esperienze da aggiungere a quelle del giorno in cui dovrete reggerle il velo.