Cosa vedere su Netflix: le novità di giugno 2021

A ncora una volta la piattaforma di streaming più famosa al mondo non delude le aspettative. Se vi state chiedendo cosa vedere su Netflix a giugno 2021, non preoccupatevi: c'è solo l'imbarazzo della scelta

Pronte a una bella stagione ad alto tasso di serie tv e film? Oggi parliamo di cosa vedere su Netflix a giugno 2021 e possiamo ben dirlo: come ogni mese, la piattaforma di streaming ha in mente grandi spettacoli e grosse sorprese per i suoi abbonati.

Grandi ritorni, novità, film impegnati e film leggeri: c'è davvero di tutto. Dunque mettetevi comode, perché tra una giornata in spiaggia e l'altra dovrete necessariamente regalarvi un film o una puntata del vostro show preferito!

Summertime

Attesissima, la seconda stagione di Summertime apre le danze del mese: il 2 giugno si torna a sognare sulla Riviera Adriatica con i giovani protagonisti intenti ad affrontare le difficili prove della vita adulta, tra nuove esperienze e sensazioni da scoprire.

Al centro degli otto nuovi episodi ci sarà l'amore, giovane e tumultuoso, che può essere tanto bello quanto feroce: lo sanno bene i protagonisti Summer, Dario, Edo, Sofia e Ale, tra batticuori e sofferenze.

I ragazzi, inoltre, tra tensioni e risate, scopriranno cosa vuol dire essere "grandi": dovranno infatti fare delle scelte che influenzeranno la loro intera esistenza.

Carnaval

Il 2 giugno arriva su Netflix Carnaval, un film che promette di essere molto più di quanto sembra. Sì, perché partendo dalla storia di Nina, influencer e social media addicted d'eccezione, il film ci fa comprendere che la vita è molto più di quanto abbiamo sullo smartphone.

Nina (Giovana Cordeiro) viene ragazza tradita dal fidanzato. Decide dunque di partire per una vacanza con le sue migliori amiche e proprio questo viaggio le farà cambiare punto di vista e priorità. Non senza, ovviamente, un buon numero di disavventure e risate!

Dancing Queens

Segnatevi questa data: 3 giugno. Sì, perché in questo giorno Netflix rilascerà Dancing Queens, un film svedese a tema lgbt che promette di emozionare e coinvolgere gli spettatori.

Dancing Queens racconta la storia di Dylan Pettersson (Molly Nutley), una ventitrenne proveniente dalla piccola isola dell’arcipelago Bohuslän. Dylan ha un sogno: vuole diventare una ballerina.

Tuttavia, per il momento, mette soldi da parte lavorando al Queens, un drag club. Proprio qui incontra un famoso coreografo che ne scopre il talento. Il problema? Per farla debuttare, il coreografo dovrà necessariamente inserirla in uno spettacolo di drag queen!

Sweet Tooth

Cosa vedere su Netflix a giugno 2021? Sweet Tooth, chiaramente, in uscita il 4 giugno. Questa serie tv è tra le più attese del mese, complici anche il sapore fiabesco e l'ambientazione distopica.

Sweet Tooth è ambientato dopo l'immaginario virus Great Crumble che, oltre a distruggere parte del mondo, ha anche portato alla comparsa di bambini ibridi, in parte umani e in parte animali.

Gli altri umani non accettano, però, questi bambini: li ritengono infatti una pericolosa mutazione del virus. Il protagonista della serie è uno di questi piccoli ibridi, Gus, un ragazzo-cervo che dopo aver a lungo vissuto lontano dagli altri umani, fa amicizia con un vagabondo di nome Jepperd.

Insieme, faranno un lungo viaggio alla scoperta di un mondo tanto meraviglioso quanto estremamente pericoloso.

Skater girl

Se avete voglia di un film dai toni teneri, dai colori brillanti e pieno di emozioni, preparatevi: l'11 giugno Netflix rilascerà Skater Girl, una storia tanto giovane e fresca quanto estremamente suggestiva.

Skater Girl racconta infatti la storia di Prerna, un'adolescente nata e vissuta nell'India rurale. Prerna è brillante, è vivace, è un tornado e non sta mai ferma: è lontana da quelle che sarebbero le "aspettative" per una ragazzina della sua età.

In più, si innamora dello skateboard. Ma non solo: è anche straordinariamente dotata. Purtroppo, però, la ragazza dovrà affrontare un difficile cammino per realizzare il suo sogno di competere.

Lupin

Ne abbiamo parlato e ne parleremo ancora: Lupin su Netflix è uno degli show più straordinari e affascinanti dell'anno. Se vi state chiedendo cosa vedere su Netflix a giugno 2021, questa serie è decisamente la risposta.

Il merito è, sicuramente, della reinterpretazione in chiave moderna di uno dei personaggi letterari più intriganti del mondo, Arsenio Lupin.

L'11 giugno, dopo il colpo di scena finale della prima stagione, ritroveremo Assane (Omar Sy) più agguerrito che mai, intento a rimettere insieme la sua famiglia e a vendicarsi definitivamente di Hubert Pellegrini.

Riuscirà il ladro gentiluomo a riuscire nel suo intento senza venire catturato e dimostrando di avere ragione?

Katla

Ancora una volta Netflix ci porta in un mondo distopico e disturbante: il 17 giugno esce ufficialmente Katla, già annunciata come una delle serie a tema catastrofico più suggestive di questa stagione.

Lo show è ambientato un anno dopo la violenta eruzione del vulcano subglaciale Katla. In maniera devastante e drammatica, la pace e la tranquillità di una piccola città, Vik, vengono stravolte e molti sogni vengono spezzati.

Gli abitanti della città evacuano l'aria, ma nel frattempo emergono degli elementi misteriosi: ritrovamenti nel profondo del ghiaccio, risalenti a epoche preistoriche, mettono in discussione la storia e causano conseguenze imprevedibili.

So not Worth it

Abbiamo già abbondantemente spiegato che le serie tv coreane stanno assumendo una forte importanza, probabilmente per via delle loro trame sempre più di presa.

Bene, So not Worth it, in arrivo il 18 giugno su Netflix, è uno show made in Corea che non dovrebbe deludere le aspettative. Leggera e divertente, la serie ruota attorno a un gruppo di studenti con diversi background multiculturali che risiedono in un dormitorio universitario a Seoul.

Non mancheranno colpi di scena e sfumature romantiche, così come non mancheranno riflessioni sul tema difficile della crescita e dell'integrazione.

Sembrava perfetto... e invece

Pensate già cosa vedere su Netflix a giugno 2021 e avete voglia di qualcosa di leggero, carino, divertente? Bene, allora fissate questa data: 23 giugno, quando uscirà il film Sembrava perfetto... e invece, tutto da vedere.

La pellicola racconta la storia della comica Andrea Singer, che ha sempre preferito la carriera all’amore. Un giorno, però, Andrea incontra l’uomo perfetto: totalmente immacolato, privo di difetti, Dennis ha un fascino nerd e sopra le righe.

La migliore amica di Andrea, Margot, però, non crede molto a questa perfezione e convince la nostra protagonista a intraprendere una folle missione: scoprire chi è davvero Dennis.