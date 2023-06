Le cose che non dovresti mai dire a chi è del Cancro

C i sono alcune cose che non dovresti mai dire - in alcun modo - a chi è del Cancro: una lista per non sbagliare!

Segno d'acqua e quarto fra i segni zodiacali, il Cancro ha una spiccata sensibilità ed empatia. Ha tanti super poteri, dalla capacità di leggere le espressioni e i sentimenti degli altri, a quella di interpretare gli eventi in una chiave diversa. Ama la famiglia e la casa, per questo ha una grande solidità nei sentimenti e, se riesci a conquistarlo, questo segno ti regalerà il tuo…per sempre!

Le caratteristiche del Cancro

C’è qualcosa di straordinario e unico nella sensibilità del Cancro. Un segno che è sempre sintonizzato sulle emozioni e caratterizzato da grande intuito. Sa se qualcuno che ama è in difficoltà, intuisce se sta per succedere qualcosa ed è sempre pronto all’azione. Vibrazioni potentissime sono al centro dell’esistenza di questo segno dello Zodiaco che non riesce a nascondere nulla, dal disagio alla felicità estrema. Se riuscirete a conquistare la sua fiducia, il Cancro saprà prendersi cura di voi e accudirvi come nessun altro hai mai fatto. Infine, un’altra caratteristica di questo segno è la gentilezza.

I difetti del Cancro

La spiccata sensibilità del Cancro fa sì che questo segno debba essere preso sempre con…le pinze! I nati sotto questo segno non gradiscono molto le critiche, soprattutto se riguardano la famiglia e hanno una grande, anzi grandissima, componente permalosa. Sono banditi pure i consigli, perché scatenerebbero non solo ansia, ma anche una sensazione di paranoia all’idea di non sapere più cosa è giusto e cosa è sbagliato. Talvolta i nati sotto questo segno sono caratterizzati da una certa passività e sono inclini alle lamentele, con lo scopo di attirare le attenzioni su di loro. Altro difetto è la pigrizia. In amore, poi, hanno bisogno di conferme continue.

Quando ci si rapporta a un Cancro dunque ci sono alcune cose che non andrebbero mai e poi mai dette. Per non urtare la sensibilità di questo segno, ma anche per riuscire a conquistarlo ed entrare nella sfera dei suoi affetti senza alcun problema. Un’impresa tutt’altro che semplice.

Fai così!

Quando ha una scelta da dover fare il Cancro potrebbe chiederti un consiglio. Ma fai attenzione: non vuole imposizioni, ma preferisce ricevere varie opzioni fra cui decidere. Solo in questo modo sentirà di aver mantenuto il controllo.

Non è una tragedia

Il Cancro è uno fra i segni più sensibili dello Zodiaco, ma anche uno fra quelli più…melodrammatici. Per chi è nato sotto queste stelle è assolutamente normale vivere ogni evento con grande intensità. Guai a sminuire quello che prova, si offenderebbe tantissimo e ti accuserebbe di avere poco tatto.

Di cosa ti lamenti?

Lamentarsi è uno fra i mood del Cancro. Non lo fa con cattiveria, si tratta semplicemente del suo modo di fare. Insomma: la lamentela fa parte della sua quotidianità. Non lo fa con cattiveria, ma seguendo una naturale inclinazione, perciò non farglielo notare. Dopo la sequela di lamentele quotidiane abbandonerà la negatività per tornare a vivere con sprint.

Passa oltre, dai!

Se c’è una cosa che il Cancro non sopporta sono i torti. Se ti capita di ferire una persona di questo segno o di fargli uno sgarbo, sappi che non lo dimenticherà mai! Inutile chiederle di passare oltre – soprattutto a parole – serviranno fatti, non frasi, per consentirgli di cambiare idea.

Apriti di più!

Il fascino del Cancro sta nella sua tendenza ad aprirsi con il tempo. Non si concede a tutti, ma ha delle precise necessità e si concede a pochissimi. Se sei fortunata scoprirai la sua sensibilità e la sua forza, ma non dei forzare in alcun modo i tempi e non chiedergli di fare di più. Il rischio far chiudere il Cancro ancora di più a riccio!

O me o la tua famiglia!

Gli affetti sono qualcosa di essenziale per il Cancro. La famiglia per questo segno è il centro di tutto. Motivo per cui non dovresti mai provare ad allontanare il Cancro dai suoi cari. Una scelta metterebbe il segno con le spalle al muro, causando non pochi problemi e un senso di ricatto difficile da superare!

Dammi più spazio

Il Cancro ama in modo forte e intenso, per questo non conosce mezze misure. I sentimenti per questo segno dello Zodiaco sono qualcosa da vivere appieno. Per questo non concepisce l’idea di dover lasciare spazio a qualcuno oppure di allontanarsi. Una richiesta del genere sarebbe percepita come una ferita difficile da guarire.

Avanti, dì qualcosa!?

Il Cancro spesso fatica a esprimere la sua complessa interiorità, soprattutto quando si trova di fronte ad altre persone. Per questo non dovresti mai e poi mai coinvolgere questo segno quando siete in gruppo, accendendo i riflettori e chiedendogli di parlare: non ti perdonerebbe mai!

Ti preoccupi troppo!

Preoccuparsi fa parte dello stile di vita del Cancro. Chiedergli di non provare ansia sarebbe un sacrilegio, come ordinargli di smettere di respirare! La preoccupazione è una costante per questo segno, dunque non capirebbe in nessun modo un’esistenza differente. Impara piuttosto ad apprezzare questo lato che svela, ancora di più, la sua grande emotività, un’arma a doppio taglio per sé e per gli altri.

Affinità del Cancro

Pur provando una forte attrazione per l’Ariete e la Bilancia, il segno del Cancro è compatibile in modo particolare con Toro, Vergine, Pesci e Scorpione. Al Toro lo unisce la volontà di costruire relazioni stabili e durature, mentre la Vergine è la persona giusta per rassicurare i nati sotto il segno del Cancro. Con i Pesci e lo Scorpione, gli altri due segni d’acqua, il Cancro condivide la necessità di comprensione e condivisione, soprattutto dal punto di vista emotivo. Il Cancro, poi, è un vero toccasana per questi due segni, che riesce a tranquillizzare e calmare.