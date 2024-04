Nata sotto il segno del Toro: caratteristiche, affinità e consigli

Ci sono cose da non dire mai a un Toro, per il semplice fatto che il quieto vivere è una delle cose più importanti nella vita degli appartenenti a questo segno. Se sei nata tra il 21 aprile e il 20 maggio appartieni al secondo dei segni zodiacali sulla carta, e il primo segno di Terra a fare la sua comparsa nello zodiaco.

Proprio come lo sbocciare della primavera, il Toro è un’esplosione di carattere, con una spiccata attenzione per le cose belle ed elevate aspettative nei confronti del futuro. E degli altri. Se hai un Toro tra le tue conoscenze, saprai certamente che alcune di queste frasi non sono affatto compatibili con la sua serenità. E la tua. E quella dell’universo.

Inoltre, per i nati del segno, ci sono alcuni consigli di benessere da seguire per vivere in armonia con se stessi e con gli altri.

Le caratteristiche del Toro

Metodo, rigore, determinazione: queste sono le principali caratteristiche del Toro. I nati sotto questo segno vengono talvolta scambiate per persone lente: in realtà, sono persone razionali e che tendono a ‘conservare’ le energie. Le persone Toro sono affabili e vivono le loro relazioni (d’amicizia, sentimentali o familiari) in maniera stabile e razionale. Inoltre, se si prefigge un obiettivo, lo raggiunge. Privo di ogni forma di esibizionismo, il Toro è sensuale e naturale.

I difetti del Toro

Come gli altri segni di Terra, il Toro è parecchio attento alle finanze e chi gli sta intorno potrebbe pensare di lui che è taccagno. In realtà, non ama il superfluo ed è contrario a qualsiasi tipo di spreco. Inoltre, il suo essere metodico e abitudinario, per qualcuno è un difetto. La sua intransigenza, infine, lo porta a essere rigido nelle relazioni: se qualcosa non funziona, chiude i rapporti e difficilmente torna sui suoi passi. Attenzione, quindi, a non fargli perdere la pazienza.

Affinità del Toro

Non gli piace essere trascurato ed è anche un po’ geloso. Per questo motivo il Toro trova affinità con Cancro, Capricorno e Vergine: con loro, possono nascere amicizie durature e capaci di accettare la possessività del Toro. Le persone nate sotto questo segno si sentono poi attratte, soprattutto da un punto di vista fisico, dal Leone e dallo Scorpione.

Le cose da non dire mai a chi è del Toro

Come tutti i segni zodiacali, anche il Toro ha alcuni punti deboli e ci sono frasi e comportamenti da evitare se si vuole stare in pace con i nati del segno. Scopriamo le cose da non dire mai a chi è del Toro.

Inutile fare programmi, andiamo a sentimento

Di tutte le cose da non dire mai a un Toro, questa vince il premio. Se hai già avuto l’ardire di sperimentarla, avrai notato la sua reazione. Potrebbe per esempio essersi chiuso in un profondo silenzio, continuando a risponderti a monosillabi per tutto il resto della giornata. Del resto il Toro è paziente e calmo. Finché, almeno, non tornerà sull’argomento con tutta la nonchalance di cui è maestro.

Il segno zodiacale del Toro non ama vivere alla giornata, e l’idea di non fare programmi, specialmente se si ha in piano un’escursione, lo manda in tilt. Non ti farà una scenata, non è il tipo, ma stai sicura che proverà in tutti i modi a infilare un canovaccio di programma nella giornata. E alla fine, se non fai abbastanza attenzione… Avrai fatto tutto ciò che vuole, secondo i suoi piani.

Questo concetto va a braccetto con un altro elemento caratteristico del Toro, segno tipicamente attaccato alle routine e all’organizzazione. Non è un pianificatore compulsivo, ma apprezza le cose quando… non cambiano. La spontaneità non è il loro forte.

Sei troppo buono, la gente penserà di potersene approfittare

In realtà un friendly reminder a volte può essere utile, ma da un Toro, molto spesso, non ci si può aspettare nient’altro che gentilezza e favori disinteressati.

Un Toro di buon cuore è l’angelo del focolare, ma anche la persona che in casa indossa i pantaloni. Pur avendo bassa tolleranza per la mancanza di senso pratico altrui, ama fare in modo che tutti coloro che lo circondano possano vivere meglio. Questo significa che il Toro non ha paura di rinunciare a qualcosa per se stesso e donarlo a chi ha di meno, o si trova in difficoltà.

Non lasciarli mai su “visualizzato”

Cose da non dire mai a un Toro? Niente. La tecnica di “seduzione” di visualizzare i suoi messaggi, iniziare a scrivere e poi cancellare e chiudere la chat, senza rispondere, è controproducente. Un Toro è una persona che, di solito, quando si innamora, ci è dentro con tutte le scarpe (e anche qualcosina di più). Si parla di cenette romantiche e messaggi di testo lunghi e pieni di sentimento, ma anche gesti romantici spassionati e che gli vengono dal cuore.

Per quanto non tutti possano gradirlo, nella purezza del suo sentimento il Toro non merita il trattamento del silenzio. Il ghosting non incrementa il loro desiderio: li rende tristi e frustrati, e un silenzio prolungato può provocare una reazione di abbandono che finirà solo per farli allontanare.

La “medicina” del ghosting finirà solo per costringerti a fare il doppio dello sforzo, in un secondo momento, a convincerlo che le tue intenzioni sono serie e non ami i giochetti.

Toro: il nostro viveur preferito

Come forse avrai avuto modo di scoprire, gli appartenenti a questo segno zodiacale amano le cose belle della vita. Dunque sì, nella loro scala di priorità hanno davvero bisogno di acquistare il meglio sul mercato per quanto riguarda le loro passioni. Non si parla solo di abbigliamento, ma anche di attrezzature sportive, per esempio, o strumenti tecnologici. Il meglio per ciò che ama, senza badare (troppo) al prezzo.

Governati da Venere, il pianeta dell’amore e della bellezza, i Toro vogliono circondarsi di cose belle e buon cibo. Questo significa che è sempre buona regola non fare commenti sulle loro scelte di acquisto. Altra saggia idea? Lasciare che sia lui (o lei) a scegliere il ristorante. Budget permettendo, ti troverai a fare un’autentica esperienza epicurea.

Non puoi darti una mossa?

Il Toro ama fare le cose a modo suo e di solito eccelle nello svolgimento delle sue mansioni. Sono profondamente convinti che ogni cosa richieda il suo tempo, e non intendono indulgere nella pratica “barbara” del multitasking. Focalizzare i loro sforzi e le loro energie li renderà più performanti e consistenti.

Meglio non insistere sul fatto che si possono fare più cose alla volta: gli appartenenti al Toro non sono fatti per dispendere la loro attenzione in tre attività contemporaneamente.

Consigli di benessere per chi è del Toro

Chi è nato sotto questo segno conserva e distribuisce con giudizio le sue energie, per cui non è in genere un tipo snello ma tende ad avere una costituzione solida, tendente alla robustezza, se eccede a tavola.

È tendenzialmente sedentario e pigro, e quindi va un po’ motivato nelle attività sportive.

Paziente e calmo per natura, deve il suo benessere agli affetti (coppia, amici, conoscenze varie), che per lui devono essere di qualità. Ama il contatto con la natura, lo sport all’aria aperta, ma senza troppa fatica, non ha problemi digestivi e spesso mangia a volontà, è una persona pacifica ma se viene provocata attacca, ha grande vitalità e resistenza. L’influenza psichica negativa dà origine alla testardaggine, alle fissazioni.

Se sei del Toro, segui questi consigli di benessere, per vivere serenamente con te stesso e con le persone che ti circondano.

Immergiti nella natura

Essendo un segno di terra, il Toro ama la natura, anzi sembra nato per godere di tutto ciò che di “naturale” c’è: la bellezza, i colori, i sapori, i profumi, le consistenze, il tatto…insomma tutte le esperienze sensoriali gli forniscono la sua linfa vitale. Il suggerimento è di non disdegnare questo aspetto profondo del tuo essere taurino, ma di viverlo appieno tutte le volte che puoi.

Una passeggiata nel parco, un trekking in montagna, un tuffo da uno scoglio ecc. insomma l’immersione nella natura a 360° gradi ti rigenera!

Sport? Meglio quelli di gruppo

Calmo, comodo e un po’ indolente (a patto di non farlo arrabbiare), il Toro è tendenzialmente pigro: per praticare attività fisica con costanza, deve essere spinto da una motivazione convincente. Come ad esempio quella di stare in mezzo alle persone, visto che è per natura socievole e intraprendente.

Meglio quindi gli sport di gruppo o quelli di squadra: nel primo caso, un allenatore carismatico lo spingerà a non abbandonare; nel secondo invece potrà mettere in pratica tutte le sue doti di leadership e di collaborazione.

Occhio ai pasti luculliani

Amante com’è dei piaceri della vita, il Toro non disdegna quelli della buona tavola. Il suo palato ama assaporare tutti i gusti, scoprirne di nuovi per poi tornare alle piacevoli abitudini gastronomiche che lo fanno sentire coccolato. Ebbene, il rischio è quello di mettere su chili. Se poi ci mettiamo la sua proverbiale “comodità”, il danno è presto fatto. Il suggerimento è quello di non privarsi dei cibi che piacciono ma solo quello di ridurre le porzioni, sempre se non vi vogliate trovare con le sembianze di un torello ben pasciuto!

Asseconda la tua concretezza

Il Toro è il segno più pratico per antonomasia: concreto e stabile, dà molta importanza al fatto che le cose quadrino nella loro vita. Il lavoro, gli affetti, gli amici e tutto l’amabile contorno che fa di una vita ordinaria una straordinaria non è un aspetto da trascurare per lui.

Il consiglio quindi è di trovare i propri punti di riferimento e di impegnarsi per mantenerli, anche a costo di lottare. Le situazioni instabili, poco chiare, troppo campate in aria non fanno bene per te. Meglio ascoltare la tua voce interiore che ti spinge verso l’avere i piedi ben saldati a terra.

Zone del corpo vulnerabili

Quelle del Toro sono legate alla regione del collo, in generale, e quindi agli organi corrispondenti: la gola (quindi laringe e faringe), la tiroide, e l’esofago. Il consiglio è quindi di prestare attenzione ai raffreddamenti che possono portare al mal di gola; alle affezioni gastroenterologiche; e alle eventuali disfunzioni degli ormoni tiroidei.

Ascolta te stesso

La sua salute è generalmente buona, grazie anche a ritmi di vita non particolarmente stressanti, ma non tutti possono concedersi quella calma che il segno richiederebbe perché ormai lo stile di vita è diventato per tutti più accelerato di quanto si vorrebbe.

Il Toro non ascolta i segnali del corpo e tende a prolungare i tempi di lavoro oltre quello che la sua costituzione gli concederebbe, appunto per questo può andare incontro a degli stati di stress e debilitazione. Il consiglio è quello di ascoltare meglio se stessi per poter godere dei piaceri della vita con serenità.