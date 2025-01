Capita a tutti di attraversare dei momenti “introspettivi”, in cui si avverte la necessità di isolarsi e di ridurre i contatti sociali al minimo. Anche tu ne stai vivendo uno? Allora prova a ritagliarti alcuni giorni solo per te e partire per un viaggio. Ci sono, infatti, alcune mete italiane perfette per chi è in cerca di pace e quiete. Scegliendole come luogo per una vacanza godrai di benefici davvero inaspettati. Eccone alcuni particolarmente indicati per ricentrarsi e trovare la giusta direzione.

Mete italiane per un weekend di relax

Stai cercando la meta ideale per una vacanza last minute dove rifugiarti per un po’ di puro relax e non hai la più pallida idea di dove andare? Hai già visitato le città italiane più conosciute e sei alla ricerca di perle da scoprire immerse nella pace e nella tranquillità? Abbiamo selezionato alcune mete italiane nelle quali trascorrere le vacanze in completo relax. Mare, lago o montagna? Qualunque sia la tua scelta, il nostro Paese non offre solo gite nelle più conosciute città d’arte o località turistiche, sono tanti i piccoli borghi e le località sconosciute ai più che invece meritano di essere visitate almeno una volta nella vita.

Weekend di relax: Monte Isola

Incastonata tra le acque del lago d’Iseo (in provincia di Brescia), è l’isola lacustre più grande d’Europa. Monte Isola è famosa per aver ospitato nel 2016 il The Floating Piers, l’installazione artistica di land art di Christo e Jeanne-Claude, che richiamò migliaia di visitatori da tutto il mondo. Non temere, però: oggi è un luogo placido e tranquillo, soprattutto se visitato fuori stagione e nei giorni lavorativi. Anche nelle date di maggiore affluenza, comunque, offre angoli di pace e silenzio assoluto. Se senti il bisogno di isolarti e immergerti nei tuoi pensieri programma un’escursione nel bosco. Risali la collina fino alla Madonna della Ceriola, il santuario che sorge proprio sulla sommità dell’isola. Troverai quella calma e quella quiete di cui sei alla disperata ricerca. Il luogo, ricco di suggestione e sacralità, ti permetterà anche di entrare in contatto con la tua parte più spirituale. L’assenza di macchine (possono transitare solo i veicoli dotati di permesso), il numero esiguo di abitanti, le strade a filo d’acqua, gli ulivi, le spiaggette, i paesini caratteristici sono le altre ragioni per cui dovresti inserire questa piccola isola nel tuo personalissimo elenco di luoghi del silenzio italiani da visitare per rilassarti.

Weekend di relax: Assisi

Assisi è una delle mete spirituali italiane per eccellenza. Anche se non sei credente, difficilmente potrai rimanere indifferente al fascino di quella che è conosciuta come città della pace. È fra i luoghi più indicati per chi, come te, vuole compiere un viaggio introspettivo dentro di sé e liberarsi del caos che lo circonda. Non solo le chiese, i monumenti e le vie, ma anche l’atmosfera che si respira ad Assisi ti aiuteranno a staccare da tutto e da tutti e ad alleggerire mente e anima. Se possibile, in aggiunta, visita i dintorni della città, ricchi di eremi e santuari, ma anche di boschi, parchi e lavandeti. Questi luoghi del silenzio italiani ti offriranno una meravigliosa parentesi di quiete e silenzio.

Weekend di relax: Castel Gandolfo

A pochi chilometri da Roma sorge Castel Gandolfo, la location nota per essere stata scelta dai Papi per i loro ritiri. Immersa nel verde, è il primo “polmone” che si incontra, sul lago di Albano, una volta usciti dalle mura della capitale. Un vero e proprio tuffo nella bellezza, tra storia e cultura ma soprattutto natura. Ville rinascimentali e rovine romane trovano posto in uno scorcio verde da visitare almeno una volta nella vita. Castel Gandolfo consente inoltre di raggiungere località bellissime, in un paio d’ore di auto. Particolarmente consigliata un’escursione sul lago di Nemi, con querce secolari, lecci, pini, cerri, castagni, vigneti e querce da sughero.

Weekend di relax: Furore

Dal Lazio alla Campania, percorriamo lo stivale verso Furore, una vera perla per molti inesplorata. Quando si parla di Costiera Amalfitana, infatti, raramente si fa riferimento a questo piccolo gioiello, un angolo di paradiso! Tra gli scorci d’Italia, Furore conta meno di mille abitanti ed è circondato dal verde e dall’azzurro del mare. Pochissime le case che accolgono i suoi abitanti, tutte a picco sul mare.

Weekend di relax: Malcesine

Anche il Veneto ha le sue perle: Malcesine è una di queste, ma non è la sola. Intorno al Lago di Garda si scorgono tanti piccoli borghi, che vale la pena visitare almeno una volta nella vita. Bastano poche ore per vederne più di uno, a partire da Malcesine che vanta un elegante castello a picco sull’acqua, uno scorcio d’Italia romantico soprattutto al tramonto.

Weekend di relax: Vipiteno

Rinomato per i suoi prodotti, soprattutto per l’omonimo yogurt, Vipiteno è uno scrigno di bellezze del Trentino Alto Adige, uno scorcio d’Italia da visitare se ti stai spostando verso il nord. Fresco anche d’estate, Vipiteno, nella provincia di Bolzano, è la città italiana più a nord in assoluto, sulla punta del Trentino e sfoggia tutto il fascino delle Alpi. Se ami l’alta montagna, Vipiteno – con meno di 10.000 abitanti – ti conquisterà al primo incontro.

Weekend di relax: Sulzano

Sulzano si trova sul Lago d’Iseo e fa parte degli scorsi d’Italia lombardi. Se stai valutando un weekend al nord, devi sapere che la Lombardia offre una serie di location nascoste – e a volte sottovalutate – per tuffarsi nella bellezza, tutte a poche ore dalle città più grandi. Sulzano è raggiungibile facilmente da Milano in appena un’ora e rappresenta la boccata d’aria fresca per staccare dalla frenesia della vita cittadina del capoluogo meneghino. Andata e ritorno in giornata è possibile: perché non valutare una giornata sul lago con un aperitivo sui Navigli milanesi?

Weekend di relax: Cortona

Cortona (Arezzo) è nota agli ascoltatori della musica italiana per aver visto nascere e crescere uno dei suoi cantanti più apprezzati: Lorenzo Jovanotti. Cortona, in Toscana, è una città medievale il cui punto focale è la fortezza Medicea o del Girifalco. Situata sulla sommità della collina che la sovrasta, è poco più in alto della Basilica di Santa Margherita. Cortona è uno degli scorci d’Italia da visitare per un weekend immersi nella storia.

Weekend di relax: Parco nazionale dei Monti Sibillini

Fra i luoghi del silenzio italiani ideali per ritrovare un po’ di pace c’è anche il parco nazionale dei Monti Sibillini, a cavallo fra Umbria e Marche. Un’area quasi incontaminata, in cui regna sovrana la natura, ma in cui non manca nemmeno la cultura. Fra boschi, laghi e distese, infatti, si trovano piccoli gioielli storici e architettonici, come i paesi di Norcia e di Amandola. Questa è la meta per te se senti il bisogno di stare a diretto contatto con il verde e, al tempo stesso, di respirare un po’ di storia. Potrai dividerti, infatti, fra le escursioni naturalistiche, magari alla ricerca dei lupi, e la visita ad alcuni dei borghi più belli d’Italia. Una vacanza, quella sui Monti Sibillini, che ti permetterà di appagare anche il gusto grazie alle tante e succulente proposte enogastronomiche, per una pace totale dei sensi.

Weekend di relax: Dolomiti

C’è chi la ama e chi la odia. Ma in tutti i casi, la montagna è perfetta per godere di tranquillità e pace. Lungo i sentieri in alta quota, ma anche nei rifugi e nei paesini montanari si respira un’atmosfera quasi d’altri tempi, lontani dal caos e dai ritmi della città. L’Italia offre un ampissimo ventaglio di scelta da questo punto di vista. Se puoi, però, punta sulle Dolomiti. I panorami di cui potrai godere scegliendo una delle tante località di questi gruppi montuosi ti regaleranno una pace senza uguali. Tuttavia, ricorda che potrai trovare moltissimi luoghi del silenzio anche sulle altre catene montuose italiane.

Weekend di relax: Maiella

Il Parco Nazionale della Maiella è considerato uno dei polmoni verdi dell’Abruzzo. Quale miglior luogo per dimenticare l’inquinamento e i rumori della città e immergersi nel silenzio? In quella che è descritta come un’oasi naturale potrai scegliere fra una vasta rete di itinerari, in cui avventurarti a piedi, in bici o a cavallo alla riscoperta di te. La presenza di piccoli borghi, abbazie ed eremi arroccati nella roccia non fa altro che rendere questa meta ancora più speciale e suggestiva. E le viste panoramiche che spaziano dal Gargano fino al Conero ti ripagheranno di ogni fatica.

All’interno del parco si trova anche quello che è stato ribattezzato l’Eremo del Silenzio: l’Eremo Celestiniano Madonna dell’Altare. Situato a quasi 1.300 metri di altezza, ai piedi del monte Porrara, è una tappa dell’antico sentiero del silenzio. Insomma, si tratta di un vero e proprio must in tema di viaggi introspettivi all’insegna della pace e della calma.

Weekend di relax: Étroubles

Étroubles è uno scorcio d’Italia situato all’interno della piccola regione della Valle d’Aosta. Meno di 5000 abitanti, immerso nella Valle del Gran San Bernardo, questo piccolo borgo è a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. Il clima è piuttosto freddo e anche in piena estate non si superano mai i 15/16 gradi. Questo fa di Étroubles la location perfetta dove trascorrere qualche giorno di relax se soffri il caldo e l’afa. Interessante da visitare per le architetture.

Weekend di relax: Locorotondo

Locorotondo, in provincia di Bari, è la meta perfetta per perdersi tra i vicoli caratteristici di un paese che sembra uscito da una fiaba. Si colloca tra l’Adriatico e lo Jonio ed è lo scorcio d’Italia perfetto per chi ama coniugare l’arte e le bellezze naturali. I colori non mancano di certo e, se sei appassionata di fotografia, i vicoli bianchi pieni di verde e di fiori colorati ti daranno grandi soddisfazioni.

Weekend di relax: Scilla

Prende il nome da una Ninfa marina: Scilla, secondo la mitologia greca, era la Ninfa che per gelosia venne trasformata da Circe in un mostro mentre faceva il bagno in una caletta presso Zancle, la città che è diventata poi Messina. Come scorcio d’Italia calabrese all’insegna del relax abbiamo scelto Scilla per il suo fascino mitologico ma anche in quanto rinomata località turistica al confine della Calabria, dalla quale è possibile raggiungere agevolmente la vicina Sicilia.

Weekend di relax: Macugnaga

Macugnaga è uno scorcio d’Italia di appena 500 abitanti, nella bellissima valle Anzasca, da scegliere se ami la calma e la quiete di un paesaggio di montagna. Immersa nella natura, tra incantevoli tradizioni e borghi silenziosi, Macugnana si trova nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola e propone una vacanza rilassante tra la sua cucina tipica e la natura alpina. Ai piedi del Monte Rosa, è la località perfetta anche per praticare sport di montagna.

