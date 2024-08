Il ventaglio è un oggetto molto utile, in grado di donare sollievo durante le lunghe e afose giornate estive. In commercio è possibile trovare ventagli di ogni forma e colore. In alternativa, si può costruire un ventaglio con le proprie mani, personalizzandolo a proprio piacimento: ecco come.

Leggi anche Come costruire una tenda in giardino

Ventaglio: un oggetto senza tempo

Il ventaglio è un accessorio utile ed elegante che non passa mai di moda; portarlo con sé si rivela una scelta azzeccata soprattutto con il caldo.

Creare quella leggera brezza è un toccasana in qualunque situazione, dalle formali alle esclusive: inoltre, il ventaglio, concede un tocco di fascino a chi lo utilizza.

È possibile realizzarlo a partire da materiali comuni e raggiungere un notevole risultato anche perché, oltre ad essere sicuramente funzionante, sarà anche personalizzato in base al proprio stile.

Come costruire un ventaglio di carta

Il caro, vecchio ventaglio di carta è semplicissimo da realizzare. Inoltre il materiale necessario si riduce a due cartoncini colorati, della colla, uno stecchetto di legno e poco altro. Basterà assemblare correttamente questi elementi per riuscire ad ottenere il nostro super ventaglio!

Occorrente

foglio di carta o di cartoncino

bastoncino

colla a caldo

biadesivo

Procedimento

La costruzione di un ventaglio è davvero molto semplice e veloce. Abbiamo innanzitutto bisogno di un foglio di carta, possibilmente più spessa della standard (quasi un cartoncino) e che abbia le dimensioni di un foglio A4. Per cominciare, prendi il foglio di carta e posizionalo in orizzontale su un piano di lavoro. Quindi, partendo dalla base, comincia a piegare l’intero bordo in modo da ottenere una piegatura che abbia lo spessore di un paio di centimetri.

Il risultato sarà una striscia di due centimetri di larghezza, lungo quanto la lunghezza maggiore del foglio A4 e alto grazie alle piegature sviluppate su di esso. Fatta questa operazione, è sufficiente togliere le mani sulla superficie della fascia, e potrai notare che essa si aprirà da sola, formando un semplicissimo ventaglio che potete adoperare molto facilmente.

Puoi anche optare per un foglio più grande (come per esempio un foglio A3) oppure scegliere un cartoncino colorato. Appiattisci per bene la piegatura, quindi volta il foglio sul retro. Una volta che hai voltato il foglio sul retro, prendi sempre il bordo in cui avete effettuato la prima piegatura ed effettua un’ulteriore piegatura sempre della stessa dimensione.

Le piegature

Ovviamente, se scegli un foglio di cartoncino, devi considerare che, per ottenere l’apertura molto ampia del ventaglio, dovrai agevolare l’apertura stessa con le mani. Puoi anche scegliere di adoperare un bastoncino (come per esempio una vecchia matita o una matita colorata) da applicare sul punto in cui è presente la piegatura. A questo punto non ti resta che piegare in due la lunghezza della fascia che hai ottenuto, quindi, con del nastro biadesivo, incollane i bordi in modo tale da poterli tenere sempre ben fissati l’uno sull’altro. In alternativa, se non vuoi voltare il foglio, puoi semplicemente procedere effettuando una piegatura verso l’alto e una piegatura al di sotto del foglio e continuare in questo modo fino a completare l’altezza del foglio stesso.

Ci sono alcune tecniche per realizzare un ventaglio; si possono utilizzare materiali altrimenti destinati ad essere buttati via: carta, cartoncini colorati, bastoncini di legno, quelli utilizzati per fare la ceretta, o in plastica, quelli utilizzati come cucchiaini da caffè.

A seconda della dimensione che si vuole ottenere si dovrà utilizzare il materiale dalla grandezza appropriata; può essere utile anche della carta da giornale in modo che sia già colorato di per sé oppure decorarlo con bottoni, perline o ritagli di stoffa facendo attenzione che non risulti troppo pesante.

Leggi anche Come costruire un aquilone con materiale riciclato

Le diverse forme di un ventaglio

Quando si crea un ventaglio in maniera autonoma, oltre a scegliere i colori e il materiale si può decidere anche la forma; quella classica, a semicerchio, si ottiene semplicemente ripiegando a fisarmonica un foglio A4 o di altra dimensione: la tecnica è sempre la stessa. Infine, si piega con le dita la parte inferiore e la si ferma con della colla o del nastro adesivo, si aprono le pieghe e il ventaglio è pronto.

Un’altra forma originale e molto più semplice è quella a paletta; è sufficiente ritagliare un cartoncino con la propria forma preferita, facendone due perfettamente uguali.

In seguito si mette della colla su un bastoncino di legno, solo su un’estremità, e si inserisce all’interno tra le due forme, si preme per bene e il ventaglio è fatto.

Come costruire un ventaglio in carta per matrimonio

Per costruire un ventaglio in carta da far trovare agli ospiti sul tavolo del ricevimento nuziale o sulle panche della chiesa servono:

Cartoncini in 2 colori

Cartoncino bianco

Timbro e tampone

Stecco di legno

Forbici sagomate

Colla a caldo

Nastrini in tinta

Ecco le istruzioni per realizzarli:

Ritagliare un quadrato di 15×15 da uno dei 2 cartoncini colorati Sagomare gli angoli e incollare sopra un cartoncino bianco leggermente più piccolo Preparare il timbro e il tampone Timbrare Ricavare da un altro cartoncino un rettangolo di 10×4 Sagomare con le forbici creative i bordi Scrivere la frase del ventaglio sul cartoncino appena preparato e incollare sul ventaglio Dal cartoncino bianco ricavare una striscia decorativa Incollare sotto il ventaglio la striscia decorativa e lo stecco di legno Avvolgere un nastrino attorno allo stecco di legno Avvolgere il secondo nastrino sopra al primo Esporre sulla tavola degli ospiti

Le tipologie di ventaglio in carta meno comuni

Una tipologia molto elegante e di ispirazione orientale è quella del ventaglio in carta mantenuto da due bacchette: si possono utilizzare anche quelle da sushi. È sufficiente ripiegare il foglio con la stessa tecnica a fisarmonica, poi incollare le due estremità sulle bacchette che verranno unite nella parte inferiore da uno spago o da un nastro colorato.

Per ultimo, molto pratico è il ventaglio di forma quadrata; sfruttando due quadrati di cartoncino, si incolla al centro il bastoncino in legno: la dimensione ridotta permette che sia discreto durante le cerimonie.

Come costruire un ventaglio in stoffa

Oltre al ventaglio in carta, è possibile realizzare con il fai da te un ventaglio in stoffa. Vediamo come fare.

Occorrente

5 Stecchi di legno (come quelli del gelato)

Stoffa di colore bianco

Colori adatti per stoffa

Colla

Forbici

2 Bottoncini dorati

1 graffetta

pennelli

Procurarsi il materiale

La prima cosa da fare prima di realizzare il ventaglio di stoffa è quella di procurarsi la base. Questo elemento costituirà il sostegno dell’intero ventaglio. Oltretutto, bisogna scegliere la stoffa adatta, eventualmente riciclando un tessuto che hai in casa. Mentre, per renderla originale puoi dipingerla adattando un effetto arcobaleno. Per il sostegno puoi utilizzare degli stecchi per gelato, molto facili da assemblare e decorare. Per quanto riguarda la decorazione puoi usare vari elementi, senza trascurare l’asciugatura. Quindi, assicurati di avere tutto a portata di mano e inizia la costruzione del ventaglio.

Leggi anche Come costruire una mini serra da balcone fai da te

Realizzare la struttura del ventaglio

Per iniziare il lavoro, prendi i bastoncini di legno e fai un foro, bucando la base di ognuno di questi. Dopodiché, infila la graffetta nel primo e falla passare attraverso gli altri bastoncini. Finito ciò, aggancia la graffetta fermandola da un’estremità all’altra. Metti da parte la base e continua la realizzazione del ventaglio occupandoti della stoffa.

Dipingere la stoffa

Prosegui distendendo la stoffa su un piano da lavoro per costruire l’anima del ventaglio. A questo punto, apri la base che hai realizzato prima e poggia la stoffa. Prendi la misura della parte alta del ventaglio e inizia a ritagliare la sagoma. In questo caso una striscia curva. Dopo averla tagliata, poggiala sul tavolo. Adesso puoi iniziare a colorare la stoffa. Dipingendo con i colori un arcobaleno, che dovrai colorare partendo dalla base, applicando in successione i colori scelti.

Finire di assemblare il ventaglio

Finito di dipingere il tessuto, aspetta che si asciughi. Trascorso il tempo di posa, prendi la base con gli stecchi e versa la colla per ogni bastoncino. Dopodiché, poggia la stoffa sopra la struttura e premi, facendo una lieve pressione. Gira il ventaglio e lascia asciugare. Quando il ventaglio si asciuga, metti sopra la graffetta, un po’ di colla e aggiungi per decorare i bottoncini da una parte all’altra del ventaglio di stoffa. Ecco che il tuo ventaglio di stoffa è pronto.

Come costruire un ventaglio con i bastoncini del gelato

Ora uniamo le due soluzioni proposte sopra e vediamo come realizzare un ventaglio di carta con i bastoncini del gelato. I bastoncini dei gelati vanno puliti accuratamente prima di procedere. Per farlo, si può utilizzare un panno umido. Da evitare assolutamente invece immergerli in acqua, in quanto potrebbero facilmente deformarsi e di conseguenza non potrebbero essere più utilizzati. Una volta puliti, bisogna farli asciugare su una superficie piatta, possibilmente con un peso sopra in modo che tengano bene la forma.

Oltre ai bastoncini dei gelati, occorrono altri materiali per poter costruire questo tipo di ventaglio. Quest’ultimo necessita di una superficie resistente e allo stesso tempo modellabile, quindi occorre procurarsi della carta o del cartoncino. Questo può essere sia colorato che bianco, da decorare in seguito. Gli altri materiali sono: colla per carta, colla attacca tutto, nastro adesivo trasparente e colori acrilici nel caso in cui si desidera decorare il ventaglio o i bastoncini.

Procedimento

Occorre tagliare una striscia di carta lunga almeno 70 centimetri e alta 11. Il passo successivo deve essere svolto con precisione e calma: si deve piegarla interamente a fisarmonica e in seguito bisogna bloccare una delle due estremità con il nastro adesivo trasparente. A questo punto si deve incollare l’ultima striscia della fisarmonica con una delle stecchette, operazione da fare su entrambi i lati. Quando la colla sarà asciugata si può procedere a incollare gli altri bastoncini su quelli precedenti in modo da creare il manico. Il ventaglio così realizzato ha anche la capacità di aprirsi e chiudersi con estrema facilità e può anche essere messo in borsa. Ora non si deve fare altro che decorare a piacere l’oggetto e cominciare a rinfrescarsi.