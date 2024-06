Come costruire un aquilone con materiale riciclato

C ostruire un aquilone con materiali riciclati è divertente e rispettoso dell’ambiente. Ecco una guida semplice per realizzare il tuo aquilone utilizzando oggetti comunemente trovati nel tuo bidone della raccolta differenziata.

Materiali

Sacchetto di plastica o vecchi giornali

Due bastoncini o spiedini di bambù (uno da circa 60 cm e l’altro da 50 cm)

Corda

Righello, forbici e nastro adesivo

Nastri o ritagli di stoffa

Procedimento

Disponi i bastoncini a forma di croce, con il bastone più corto a circa un terzo della lunghezza del bastone più lungo. Legali insieme con la corda e rinforza l’incrocio con il nastro adesivo.

Stendi il sacchetto di plastica o il giornale e posiziona la struttura sopra. Taglia intorno alla struttura, lasciando un centimetro in più per piegare i bordi.

Piega i bordi del materiale sopra la struttura e fissali con il nastro adesivo. Assicurati che il materiale sia teso ma non eccessivamente stretto per evitare di deformare la struttura.

Lega una corda alla parte superiore e inferiore del bastone più lungo. Regola la lunghezza in modo che quando tieni la briglia in alto, l’aquilone si inclini leggermente in avanti (importante per un volo corretto).

Attacca nastri o ritagli di stoffa alla parte inferiore dell’aquilone. La coda stabilizza l’aquilone durante il volo, quindi regola la sua lunghezza e peso secondo necessità