Come costruire un’altalena fai da te con i pallet

V olete regalare ai vostri bambini un'altalena per farli divertire in giardino? Tenete i soldi nel portafoglio! Non c'è bisogno di comprarla. Utilizzando i pallet, potete realizzarne una con le vostre mani senza tante difficoltà. Ecco come.

Procedimento

Scegliete un pallet resistente, dal legno integro, e levigatelo con attenzione. Poi legate alle estremità le vostre corde (robuste) e appendetelo a un albero o a un altro supporto.