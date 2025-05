Sia che si tratti di una regata di navi di cartone, di un progetto scolastico o semplicemente di un passatempo, questa costruzione richiede pazienza e precisione. Il cartone, materiale leggero e facile da lavorare, rappresenta un’ottima base per realizzare un’imbarcazione galleggiante. Tuttavia, è fondamentale scegliere i materiali giusti e adottare tecniche adeguate per garantire la resistenza e l’impermeabilità della nave.

In questo articolo illustreremo i passaggi necessari per costruire una nave di cartone, iniziando con l’elenco dei materiali e degli strumenti indispensabili. Successivamente, spiegheremo la procedura di costruzione, concentrandoci sulle tecniche di taglio, assemblaggio e impermeabilizzazione. Ecco come realizzare una nave resistente e funzionale, pronta a navigare sull’acqua.

Materiali

Cartone ondulato (perfetto per garantire la solidità della struttura)

Nastro adesivo telato o da mascheratura (per fissare le diverse parti della nave)

Colla forte (indispensabile per unire gli elementi in modo duraturo)

Vernice al lattice e vernice trasparente (fondamentali per impermeabilizzare la nave e proteggerla dall’acqua)

Strumenti

Taglierino o forbici (per tagliare il cartone con precisione)

Righello e matita (per tracciare le forme prima del taglio)

Pistola per colla a caldo (per una fissazione rapida ed efficace)

Nave di cartone: procedimento

Definire forma e dimensioni in base all’uso previsto. Utilizzare un taglierino per ritagliare le diverse parti della nave secondo il modello scelto. Fissare gli elementi con nastro adesivo e colla forte per garantire stabilità. Aggiungere traverse in cartone per rendere la struttura più resistente. Applicare uno strato di vernice al lattice e vernice trasparente per proteggere la nave dall’acqua. Immergere la nave nell’acqua per verificarne stabilità e impermeabilità.

