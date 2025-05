Questo tipo di cornice aggiunge un tocco naturale e artigianale alla decorazione della casa. Oltre a essere economico, permette di riciclare materiali semplici e di dare spazio alla propria immaginazione. Lo spago, che sia in juta, cotone o lino, offre una vasta gamma di texture e colori per personalizzare la creazione. Questo progetto fai-da-te è perfetto per gli appassionati di bricolage e decorazione d’interni. Con pochi strumenti di base e un po’ di pazienza, potrai realizzare una cornice unica che rispecchia il tuo stile. Ecco i passaggi essenziali per creare la tua cornice con lo spago.

Materiali e strumenti

Un pannello di legno o bastoncini di legno

Spago naturale o colorato

Chiodi o mollette di legno

Cartone (opzionale)

Colla

Un martello

Una matita

Forbici

Pistola per colla a caldo (opzionale)

Cornice con lo spago: procedimento

Prendi un pannello di legno o assembla dei bastoncini per formare una cornice. Con una matita, traccia la forma desiderata sul pannello. Pianta i chiodi seguendo il disegno, mantenendo una distanza regolare. Annoda un’estremità dello spago al primo chiodo e intreccialo tra i chiodi fino a ottenere il motivo desiderato. Annoda lo spago all’ultimo chiodo e regola la tensione se necessario. Puoi dipingere il legno, aggiungere elementi decorativi come nastro adesivo decorativo o perline per un effetto unico.

