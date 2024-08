C’è chi dice che nelle conchiglie più voluminose e a forma di cono si possa sentire addirittura il suono dei flutti che si infrangono sulla costa, quello shabu shabu che piace tanto alla cucina giapponese.

Come decorare con le conchiglie che raccogliamo al mare in modo semplice, pratico e divertente? Ecco qualche idea di stile per la tua casa.

Come decorare con le conchiglie

Sulle nostre spiagge troviamo spesso moltissime varietà di conchiglie e pietre dai colori e dalle forme più variegati. Se pensiamo alla nostra casa che ci sembra spoglia e vuota, potremo pensare di realizzare lavori artigianali e di fai da te, per addobbarle e renderle più fantasiose e vivaci. Quindi non ci resta che fare una bella scorta di conchiglie e pietre di mare per inserirle nei lavoretti con cui poi decorare casa.

Tantissime possono essere le idee stravaganti con le quali cimentarsi. Le conchiglie infatti sono degli oggetti naturali che si adattano molto facilmente per le decorazioni personalizzate e artigianali.

Come decorare con le conchiglie: ciondoli e collane

Non c’è niente di più semplice e immediato: con le conchiglie e i cannoli di mare puoi realizzare braccialetti, collanine estive e charms con cui decorare e abbellire i tuoi braccialetti.

Ti servirà un trapano avvitatore di precisione per il bricolage e il fai da te, aumentando la velocità a 16.000 giri.

Presta attenzione perché la piccola conchiglia, una volta bucata, diventerà incandescente, quindi sarà necessario lasciarla raffreddare prima di comporre il gioiello di mare.

Come decorare con le conchiglie: acchiappa-sogni e scaccia-spiriti

Con lo stesso strumento puoi realizzare questi accessori da appendere al soffitto, arricchendoli con piume, dettagli tribali, amuleti in legno e sonagli che producono melodie a contatto con il vento. Si dice che questi arredi siano in grado di scacciare gli spiritelli cattivi e di acchiappare i sogni più belli, come dice la parola stessa.

Come decorare con le conchiglie: buste delle lettere e i pacchi regalo

Con le conchiglie puoi realizzare deliziosi sigilli per la tua corrispondenza epistolare, così da conferire alla tua carta da lettere una nota romantica, che profuma di mare.

Oppure, decora le confezioni regalo, soprattutto in occasione del compleanno dei tuoi amici Gemelli, Cancro e Leone (e Pesci ovviamente).

Come decorare con le conchiglie: stampi per sapone

Con conchiglie dalle dimensioni più voluminose, ad esempio con quelle tropicali se hai la fortuna di raccoglierle durante un tuo viaggio, puoi realizzare gli stampi per i saponi fai da te.

Attenzione perché avrai bisogno della soda caustica, oltre agli oli profumati e alla glicerina, quindi procurati l’attrezzatura adeguata, tra cui occhiali e guanti da piccolo chimico. Con lo stesso procedimento potrai creare anche dei pittoreschi supporti per le candele di cera.

Come decorare con le conchiglie: portagioie e cornici delle fotografie

Le conchiglie diventano un ornamento green per vasi di fiori, portagioie, scatoline per bomboniere, segnaposto, vasetti decorativi per il bagno e tutto quello che ti suggerisce la tua creatività.

Come decorare con le conchiglie: portacandele

Uno dei progetti creativi con le conchiglie, è quello di realizzare un portacandele. Per farlo occorrono un bicchiere e delle conchiglie. Fatto ciò, valuta bene quali tipi di conchiglie possono adattarsi alla vostra creazione e cominciate. Una delle idee più semplici è quella di mettere una conchiglia dentro il calice. Fatto ciò, prendi un foglio di plastica trasparente e ritaglia un cerchio. Spalma sul bordo del bicchiere la colla trasparente e adagia il disco. Fai asciugare per un’ora e capovolgi il bicchiere. Adagia sopra la candela e decora a piacere il portacandele.

Come decorare con le conchiglie: lampada

Le conchiglie possono essere usate anche per decorare una lampada. Inoltre puoi adoperare qualsiasi genere di lume, scegliendo di aggiungere le conchiglie completamente sull’oggetto. Oppure soltanto sul paralume. Ad esempio, se hai in mente un progetto semplice, procurati una lampada classica da tavola. Dopodiché, sostituisci la copertura del paralume con della carta da tappezzeria trasparente. Prima di montarla sulla struttura, attacca sopra con il collante e lasciala seccare. Trascorso il tempo, aggancia il paralume e sistemate il lume.

Come decorare con le conchiglie: vaso

Con le conchiglie si possono realizzare dei vasi oppure decorarli. Il primo progetto è leggermente più impegnativo, poiché è necessario creare la base. Per farlo basta che ti procuri dell’argilla e modelli un vaso, dandogli una forma a scelta. Una volta pronto, fallo seccare e vernicialo. Incolla sopra le conchiglie e lasciale asciugare. Infine, per renderlo originale, avvolgi la parte centrale del vaso con dello spago blu.

Come decorare con le conchiglie: portatovagliolo

Un portatovagliolo realizzato con le conchiglie è un progetto utilissimo. Questo si può utilizzare per adoperare per apparecchiare una tavola a stile marinaresco. Per realizzarli basta che costruisci degli anelli, adoperando della plastica riciclata trasparente (vanno benissimo anche i contenitori per alimenti). Per poi decorarlo con una conchiglia originale, che personalizzerai secondo i tuoi gusti.

Come decorare con le conchiglie: vassoio

Puoi anche realizzare un vassoio con delle conchiglie. Il suggerimento è quello di adoperare un vassoio di legno e verniciarlo di bianco. Dopodiché, collocare le conchiglie su un piano di lavoro ricoperto da fogli di giornale. Spruzzale con uno smalto di colore argento e falle asciugare per tre ore. Passato il tempo, stendi sulle zone in cui vuoi applicare le conchiglie alcuni punti di colla e poggiale una per volta. Premi leggermente il guscio e lascia asciugare il vassoio.

Decorare con le conchiglie: come realizzare un segnaposto

Se stai organizzando una festa realizzarla a tema mare, può rivelarsi un’ottima opzione quella di realizzare dei segnaposto personalizzati. Questi, infatti, si adattano molto bene a matrimoni, ricevimenti, compleanni, prime comunioni e molti altri eventi. L’utilizzo di sabbia, conchiglie, barchette e oggetti di vario genere ti permetterà di dar vita a un’atmosfera estiva, fresca e divertente. Potrai dar sfogo alla fantasia e realizzare le più disparate decorazioni.

E se l’evento che stai progettando prevede un pranzo o una cena, i classici segnaposti non possono mancare, anche perché ti permetteranno di risparmiare un po’ di soldi, poiché eviterai di comprarli. Questi, inoltre, riportando il nome degli ospiti, permettono loro di capire dove dovranno sedersi e possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze e gusti. Pertanto, se hai optato per una festa a tema mare, ecco alcune utili idee su come fare un segnaposto con le conchiglie.

Occorrente

Conchiglie

Colla liquida

Cartoncino

Nastro di carta o stoffa

Utilizzare il cartoncino

Prendi un piccolo cartoncino bianco e piegalo accuratamente a metà, quindi procurati una conchiglia e applica uno strato di colla liquida sul suo bordo. Procedi incollandola all’estremità del cartoncino, dove hai appena effettuato la piega. Potrai attaccare una sola conchiglia o più di una, sia centralmente che in corrispondenza degli angoli del foglio; ovviamente il consiglio è di non esagerare. Scegli la disposizione che più ti piace in base ai tuoi gusti, evitando solamente di posizionarla in mezzo al cartoncino, poiché lo spazio interno ti servirà per scrivere il nome dell’invitato. Terminata questa operazione, lascia asciugare la colla per una decina di minuti e il segnaposto sarà pronto per essere disposto a tavola.

Utilizzare i paguri

Un secondo tipo di segnaposto che potrai realizzare prevede invece l’utilizzo delle conchiglie dei paguri invece di quelle dalla forma classica. Per crearlo, prendi un piccolo cartoncino alto un paio di centimetri e lungo circa 6/7 cm. Servendoti di una penna o un pennarello, scrivici sopra il nome dell’ospite al quale dovrà essere destinato, dopodiché incastra il pezzetto di carta nella conchiglia da paguro, inserendolo in una delle rientranze presenti vicino all’apertura della conchiglia stessa. Se lo desideri, potrai anche posizionare il segnaposto appena realizzato all’interno di un vasetto di vetro riempito di sabbia. In ogni caso, il risultato sarà un segnaposto veramente unico ed originale.

Scrivere i nomi

Per realizzare questa terza tipologia di segnaposto, dovrai invece avere a disposizione un certo numero di conchiglie sufficientemente lisce, che potrai trovare anche presso i negozi di oggettistica e casalinghi. Scrivi il nome dell’invitato direttamente sulla superficie della conchiglia stessa con un pennarello indelebile. Successivamente procurati un nastro di carta o di stoffa e utilizzalo per creare un fiocco attorno ad uno dei tovaglioli che verranno utilizzati durante il pasto. A questo punto sempre servendoti di qualche goccia di colla liquida, incolla la conchiglia al centro del fiocco appena realizzato. Lascia asciugare il tempo necessario ed ecco che anche questo segnaposto fai da te sarà finalmente ultimato.

Decorare con le conchiglie: come realizzare uno specchio

Tra le varie soluzioni possibili interessante è quella con le conchiglie, ideale per una casa al mare e per un arredo fresco ed estivo a tema. Sei curioso di scoprire come realizzarlo al meglio?

Selezionare un vetro della forma giusta

Il primo passo da compiere se vuoi realizzare uno specchio con le conchiglie è scegliere la base del corretto formato. Tonda, quadrata, rettangolare o irregolare come un’onda, la selezione dipende dal tuo gusto personale e dall’effetto che desideri creare.

Puoi trovare lo specchio giusto in un rivenditore del settore, utilizzarne uno semplice già in tuo possesso o farlo tagliare da un professionista delle dimensioni adeguate. Si tratta di un lavoro davvero creativo e che deve rispecchiare la tua personalità.

Procurarsi conchiglie di varie dimensioni

Il top sarebbe raccogliere personalmente le conchiglie da utilizzare in modo da realizzare un evocativo prodotto fatto in casa. Seleziona diverse tipologie e formati, lasciandole naturali o colorandole a seconda del tipo di specchio che vuoi creare.

Se non hai la possibilità di recarti personalmente sul posto, acquistane diverse confezioni di vario tipo e mixa le specie per un effetto maggiormente dinamico e originale. Unisci cromie accese per una versione esotica o più neutre per un’idea sobria e raffinata.

Poggiare sullo specchio le conchiglie per visualizzare l’effetto

Prima di realizzare la composizione, il suggerimento è di posizionare le conchiglie su una superficie piana e disporle nella maniera ottimale.

In questo modo potrai avere una chiara visione dell’insieme senza però ancora incollare i singoli elementi, così da non pregiudicare la realizzazione finale staccando e attaccando continuamente. Solo quando avrai trovato l’assetto ideale, allora procedi con la fase successiva e godi di un lavoro eseguito a regola d’arte come se fossi un vero artigiano.

Incollare le conchiglie sulla superficie con la colla a caldo

Termina il tuo lavoro fai da te utilizzando la colla a caldo con un’apposita pistola, facendo una certa pressione con la mano in modo che ogni elemento si attacchi perfettamente alla base e mantenga la sua posizione. Sistema lo specchio su una superficie piana e attendi qualche ora per verificare il risultato, aggiungendo vari decori in base allo stile della casa. Puoi utilizzare infatti della sabbia, dei glitter o dei nastri colorati così da personalizzare ancora maggiormente la tua composizione.

Come decorare con le pietre trovate sulla spiaggia

Non solo conchiglie: anche le pietre hanno un uso massiccio nei lavori di decorazioni. Si possono creare segnacarte con le pietre di forme particolari della spiaggia preferita oppure si possono decorare con le iniziali dei compagni di classe dei nostri figli e regalarle ad una festa di compleanno come ricordo. Le pietre più grandi potranno servire come fermaporte per la casa delle vacanze. Con i sassi si compongono anche mosaici, ma le pietre devono essere estremamente piccole e uniformi. Potranno comporre i disegni più fantastici, come animali oppure poggia pentole o ciondoli decorati e colorati.