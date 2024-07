Specchi in casa, che passione. La funzione di questo utile accessorio è anche quella di riflettere tutto intorno a noi, offrendo la visione delle stanze e di chi vi abita. Ecco perché lo specchio è ormai divenuto un vero e proprio elemento irrinunciabile di arredo. In questa guida vogliamo offrirvi delle utili indicazioni riguardo agli specchi in casa. E, in particolar modo, illustrarvi alcune soluzioni su come arredare casa con gli specchi.

Arredare casa con gli specchi: i vantaggi

Arredano ed illuminano la casa: ecco la duplice funzione degli specchi, un elemento di arredo che stupisce per la sua bellezza e la sua funzionalità. Oggi, attraverso soluzioni mirate, è possibile arricchire gli accessori d’arredamento della propria abitazione con questa soluzione che va bene per ogni tipo di ambiente. Scopriamo insieme i vantaggi di arredare casa con gli specchi.

Illuminano la casa

Se si desidera aumentare la presenza di luce naturale in casa, oppure se di vuole schiarire un angolo buio dell’appartamento, il consiglio è quello di sistemare uno specchio di fronte ad una finestra, oppure ad un lampadario molto luminoso. La luce verrà così riflessa in modo davvero suggestivo, creando un piacevole effetto di apertura lungo tutta la stanza.

Ampliano gli spazi

Oppure, si potrà dilatare in modo artificiale uno spazio piccolo, inserendo al suo interno lo specchio. In questo modo sarà possibile rendere più spazioso l’ingresso di casa, oppure una zona disimpegno altrimenti troppo angusta. Uno specchio in un corridoio molto lungo ma stretto, infine, sarà molto utile per allargare le dimensioni del corridoio stesso.

Creano punti di vista suggestivi

Inoltre sarà possibile costruire dei punti di vista particolarmente curiosi, fissando uno specchio al soffitto, optando per un vetro sfaccettato. Uno specchio sarà anche molto utile per separare due zone dell’abitazione, come la zona pranzo e la zona soggiorno. In questo caso, si colloca uno specchio autoportante: la soluzione migliore per assolvere a questo compito di separazione visiva.

Arredare casa con gli specchi: come sceglierli e dove posizionarli

Prima di scoprire tutti i segreti per arredare casa con gli specchi nel modo migliore, vediamo come scegliere questi complementi d’arredo e dove posizionarli.

Una scelta intelligente, per ogni tipologia di casa, può esser quella di optare per gli specchi da terra. Pratici e semplici da applicare, rappresentano senza dubbio la soluzione più funzionale che possa esistere. Per prima cosa però, c’è da rammentare che gli specchi da terra non devono essere troppo staccati dalle pareti, tanto che, nei pressi del letto, meglio sceglierne uno in linea orizzontale. Da preferire, sempre, quelli inclinabili e in paulonia.

Gli specchi da terra danno il meglio di loro stessi se collocati in posizione trasversale, nei pressi degli angoli della camera, producendo così nuove eleganti prospettive a vantaggio di tutto l’ambiente. Ma non solo: questi specchi, nel caso in cui la stanza sia povera di luce, doneranno nuova luminosità, soprattutto se posti nelle vicinanze di una finestra. Questo accorgimento produrrà la sensazione di avere a disposizione dimensioni più ampie e, al tempo stesso, una maggiore quantità di luce all’interno di quell’ambiente.

Gli specchi a muro

Al di là della conformazione propria degli specchi da terra, che presentano delle caratteristiche del tutto particolari e che li differenziano in modo sostanziale da altre tipologie, per la scelta e la disposizione degli specchi in casa occorre sempre seguire una vecchia regola generale: mai posizionare lo specchio in basso! Quando si intende applicare uno specchio da muro, oppure uno specchio di grandi dimensioni, la regola generale per conferire maggiore profondità alla stanza è quella di non metterlo mai per terra o in basso, a meno che non sia così alto da arrivare quasi al soffitto. Ricorda dunque che gli specchi vanno sempre collocati ad un’altezza superiore rispetto a quella “uomo”. Solo così potranno produrre l’effetto di ampiezza e luminosità che effettivamente si desidera. Quanto alle forme da preferire, vi è davvero l’imbarazzo della scelta: se si abita una casa dall’arredamento classico, specchi di dimensioni e forme originali e particolari, rappresenteranno la scelta migliore. Se invece si abita una casa dall’arredamento moderno e futurista, sono da preferire gli specchi dalle forme lineari, sobrie e il più possibile geometriche.

Uno specchio per ogni piano

Se hai una casa con delle scale grandi, puoi posizionare un grande specchio dell’altezza di circa due metri ad ogni piano. Se ci sono delle finestre accanto, risulterà molto utile per catturare la luce e di conseguenza rifletterla. In questa situazione, sarebbe una bella idea mettere al posto di questo grande specchio, uno più piccolo ma di forma rotonda. Quando la luce verrà riflessa, darà l’impressione che il sole sia proprio dentro casa tua. Anche tanti piccoli specchi a forma di luna, sole e stelle sarebbero ideali e molto decorativi a patto che l’arredamento sia moderno.

Posizionare gli specchi in alto

Se la casa presenta una pianta irregolare, gli specchi giocano un ruolo decisivo. Posizionati in alto e non ad altezza d’uomo, daranno l’impressione che la parete o la parte mancante in realtà ci sia. Naturalmente, anche a scopo puramente pratico, è bene posizionare uno specchio a figura intera nel bagno o nella stanza da letto, mentre un grande specchio all’ingresso è utilissimo per raccogliere la luce che viene da fuori una volta aperta la porta. Ottimo lo specchio sopra il comò, sopra la toelettina per il trucco, sul lavabo del bagno e sul buffet in orizzontale. Il paravento specchiante è consigliato laddove bisogna dividere una stanza in due parti e per dare un tocco di classe, antichità e intimità; metti un grande specchio sopra il camino e vedrai l’effetto stupefacente che otterrai quando lo accendi.

Scegliere gli specchi in base all’arredamento

Bisogna scegliere lo specchio in base allo stile degli arredamenti e alle dimensioni delle pareti. Se si hanno, ad esempio, dei mobili in stile veneziano, è impensabile mettere degli specchi moderni. Valuta quindi attentamente l’abbinamento tra specchio e complementi d’arredo già presenti nella stanza. Anche le dimensioni sono importanti: se la parete è molto grande, uno specchio piccolo non serve a nulla.

Arredare casa con gli specchi: come posizionare gli specchi

Siccome non tutte le persone possono essere proprietarie di appartamenti dall’ampia metratura, ecco che, quasi sempre, nasce l’esigenza di acquistare degli specchi che siano il più possibile adatti anche ai piccoli spazi e che, in un certo senso, siano chiamati a valorizzarli. Non solo grandezza e ampiezza degli spazi, dunque, ma anche l’assoluta necessità di produrre più luce per i piccoli ambienti.

Dunque, se la tua casa, oltre ad essere piccola, dovesse lamentare problematiche di luce, sarà possibile risolvere definitivamente l’inconveniente utilizzando una corretta strategia di collocazione dello specchio: in questi casi ti basterà posizionarlo vicino alle finestre e alle lampade di casa. Il tutto, come è ovvio, senza tuttavia esagerare: il consiglio è quello di collocare, al massimo, non più di uno o due specchi per ogni ambiente della casa.

Arredare casa con gli specchi: i consigli

Arredare con gli specchi, come detto, è il primo passo per far sembrare una stanza più grande. Tuttavia, non ti basterà appenderne uno per ottenere il risultato sperato, ma dovrai studiare al meglio le mosse di montaggio per avere quello che stai cercando.

Il giusto impiego delle superfici riflettenti è ora una soluzione adatta a tutti gli ambienti della casa o dell’ufficio, senza che siano relegati al bagno o alla camera da letto. Puoi anche posizionarli in cucina, per cercare di ampliarne l’area, ma anche nella zona living, dove potrai dare sfogo alla tua fantasia.

L’escamotage degli specchi è anche il metodo più economico per ingrandire gli spazi e farli apparire di maggiore metratura, ma devi sapere come usarli per raggiungere i tuoi obiettivi. Non commettere l’errore di usarne uno troppo piccolo o di raggrupparne tanti insieme. A questo punto, ti starai chiedendo qual è il modo migliore per posizionare i tuoi specchi. Niente paura! Scopriamo come fare per massimizzare il loro potenziale decorativo.

Pensa in grande

Uno specchio sovradimensionato è un toccasana per gli ambienti angusti perché espande il senso dello spazio visivo. Fai però attenzione alla cornice, che deve essere il più semplice possibile, per non rischiare di compromettere l’effetto desiderato. Via libera invece alle forme, che siano rettangolari o quadrate mentre la dimensione rimane un imperativo categorico: più è grande, meglio è.

Scegli l’altezza giusta

Se non stai appendendo il tuo specchio sopra una testiera o sopra qualcos’altro che ne renda fissa l’altezza, ricorda di collocarlo sempre oltre l’altezza degli occhi di una persona di media statura. Questa regola vale anche per i dipinti, poiché spezza il filo di continuità con il pavimento che lega insieme lo spazio. Considera di appendere tutti gli specchi e i quadri alla stessa altezza, per rendere più ampio lo spazio. Lascia che la parete abbia un po’ di respiro.

Non avere paura di sviluppare in altezza. Uno specchio alto fino al soffitto massimizzerà l’effetto riflettente ma non comprometterà l’accoglienza della stanza, anche se si tratta della camera da letto.

Associa lo specchio a una fonte di luce

Giocare sui riflessi aumenta la luminosità della stanza e aggiunge atmosfera. Se vuoi provare una combinazione perfetta, allora considera di posizionare lo specchio di fronte a una lampada da tavolo. Scegli una cornice decorata che possa abbinarsi al punto luce, che non deve essere necessariamente una lampada ma può essere una candela o un porta candele.

Valuta anche di utilizzo di specchi free standing da appoggiare alla parte e da spostare in caso di necessità. Con questa strategia, puoi ottenere il massimo dall’effetto riflettente anche nelle diverse stagioni, quando l’intensità della luce tende a cambiare.

Usa specchi da esterno

Prova ad appoggiare uno specchio sul patio o sul balcone se vuoi ingrandire la tua area esterna. Usa le stesse regole viste per arredare con gli specchi all’interno e scegli un elemento che sia abbastanza resistente alle intemperie, sia all’acqua che al vento. Considera che non potrà rimanere perfetto nel tempo, poiché gli agenti atmosferici ne intaccheranno la superficie.

Scegli specchi multifunzione

Gli specchi mensola sono la soluzione migliore per le camere da letto e non solo per farle sembrare più ampie. Puoi posizionarli a pochi centimetri da terra e usarli come comodino o anche come seduta con contenitore. La loro presenza amplierà lo spazio visivo e farà apparire la tua camera molto più alta. Puoi, inoltre, posizionare uno specchio di fronte alla finestra della camera da letto. Questo trucco ti aiuterà a esaltare la tonalità delle pareti e a migliorare l’illuminazione dell’ambiente che trarrà vantaggio dal riflesso della luce naturale. Se vuoi puntare su qualcosa di diverso, posiziona due specchi sopra i comodini.

La scelta di posizionare uno specchio in camera da letto potrebbe essere controproducente ma invece è funzionale all’ambiente. Prova a sistemarne uno sull’anta dell’armadio ma fai attenzione a non sistemarlo di fronte al letto per non compromettere il riposo notturno.

Trasforma la parete in uno specchio

È la soluzione migliore per i corridoi stretti e per scongiurare l’effetto tunnel. In questo modo, lo specchio rifletterà la parete di fronte. Se non gradisci l’effetto del muro completamente coperto, puoi anche optare per una soluzione oversize che dia lo stesso effetto.

Abbina un dipinto

I quadri potrebbero rimpicciolire l’effetto visivo del tuo spazio, quindi puoi ingannare la prospettiva con l’aggiunta di alcuni specchi. Posizionali sui lati del dipinto per ottenere una configurazione visivamente proporzionata e sfruttare il riflesso della stanza. Scegli specchi di design che siano in grado di arredare senza la necessità di elementi aggiuntivi.

Puoi anche creare un mosaico che sia coerente con l’ambiente che stai arredando. Fai attenzione alle cornici, che non devono appesantire l’effetto e lascia ampio spazio alla fantasia per creare al meglio il tuo angolo luminoso.

Ricorda di abbinare gli specchi allo stile dei quadri ma anche a quello dei mobili. Diversamente, potresti ottenere l’effetto contrario a quello sperato e vanificare tutti gli sforzi fatti per ampliare i tuoi spazi.

Arredare casa con gli specchi rotondi

Se hai appena terminato di arredare la tua casa ed intendi decorare le pareti in modo originale e raffinato, puoi optare per degli specchi rotondi. Tale tipologia è infatti adatta in svariati contesti come ad esempio in camera da letto, soggiorno e persino bagno. Premesso ciò, in commercio gli specchi di questa forma sono disponibili di svariati diametri ed ognuno adatto per uno scopo ben preciso. Ecco alcuni utili suggerimenti su come decorare casa con gli specchi rotondi.

Posizionare gli specchi rotondi a macchia di leopardo

Un ottimo modo per decorare le pareti della casa con degli specchi rotondi è quello di posizionarne più di uno a macchia di leopardo su una parete libera della camera da letto. In tal caso consentono di riflettere abbondante luce durante il giorno, e nel contempo sostituire elegantemente dei quadri facilitando anche il lavoro di pulizia con detergenti specifici visto che questi ultimi spesso diventano ricettacolo di polvere.

Inserire lo specchio rotondo al centro di una parete

Anche nell’ambiente salotto gli specchi rotondi sono particolarmente adatti per decorare questa zona della casa. Per fare un esempio basta inserirne uno di circa 60 centimetri di diametro giusto al centro di una parete larga, in modo che funga da punto di intersezione di un mosaico a base di quadri. Questi ultimi infatti con dimensioni a scalare (a partire dai grandi sulla parte alta) insieme al suddetto specchio rotondo, regalano un tocco estetico davvero raffinato al salotto di casa. In alternativa uno specchio rotondo è possibile inserirlo in questo contesto quando le pareti si presentano abbastanza ampie; infatti, fissandolo su una laterale e leggermente inclinato verso il basso, oltre che elegante si rivela anche ideale per riflettere i raggi solari specie se il salotto non ha una finestra di grosse dimensioni.

Optare per uno specchio rotondo su una consolle

Da come si evince in base a quanto sin qui descritto in merito agli specchi rotondi, appare chiaro che questa sagoma rispetto a quella tradizionale è ideale per abbellire e decorare una parete o dei mobili sottostanti. A tale proposito per fare un esempio, se avete una consolle in stile Luigi XVI ma non disponete del classico specchio a mercurio e con cornice della stessa qualità di legno, lo specchio rotondo risolve il problema in quanto per dimensione (60 centimetri circa) e semplicità (senza alcuna cornice) si sposa bene con la suddetta consolle antica. Tra l’altro tale opzione, è particolarmente indicata per una parete non troppo alta di soffitto, e che quindi non consente la posa del classico specchio rettangolare.

Come arredare un corridoio con gli specchi

Il corridoio rappresenta senza dubbio uno spazio di passaggio e funge da collegamento fra i diversi ambienti di un’abitazione, ma non per questo è un ambiente meno importante rispetto alle altre stanze. Specialmente se quest’ultimo funge da ingresso della casa. È dunque fondamentale scegliere l’arredamento giusto per il corridoio, facendo in modo che sia un valido biglietto da visita per la propria casa, specie se si ricevono visite di parenti e conoscenti.

Gli specchi sono senz’altro un valido modo per arredare un corridoio. La procedura richiede senz’altro un po’ di tempo, ma con un po’ di impegno, sarà possibile ottenere un ottimo risultato.

Occorrente

Specchi

Cornici

Tavolo di piccole dimensioni

Lampada

Fiori

Acquistare gli specchi e prendere le misure

Per prima cosa si rende necessario acquistare gli specchi necessari per arredare il corridoio di casa propria. Questi ultimi si possono trovare in tutti i negozi specializzati nella vendita degli accessori per la casa. In alternativa, gli specchi stessi si possono ordinare direttamente online, a volte risparmiando una percentuale consistente nel prezzo di base. È comunque importante, prima dell’acquisto degli specchi, munirsi di un metro e prendere le relative misure sulle pareti e sui luoghi del corridoio dove si andranno a collocare gli specchi.

Posizionare gli specchi sul muro

Una volta acquistati gli specchi, sarà possibile cominciare ad arredare il corridoio. Bisogna tenere presente infatti che, nei piccoli corridoi, in particolar modo negli appartamenti, gli specchi offrono una valida alternativa rispetto ai metodi tradizionali di arredamento di questo ambiente della casa. Ad esempio, un modo più economico per dare l’illusione dello spazio, consiste nel mettere degli specchi su un muro di fronte ad un altro muro nel corridoio. L’effetto sarà immediato e infatti si noterà come la vista moltiplica per dieci volte il resto dello spazio. Per abbellire il tutto, è vivamente raccomandato posizionare anche un tavolo di piccole dimensioni con tanto di lampada e anche un po’ di fiori per decorare.

Collocare uno specchio sopra la mensola del camino

Va detto che, nella maggior parte delle abitazioni, il camino si trova in fondo al corridoio e ne consegue che quest’ultimo è già il punto focale della stanza in cui ci si trova. A tal proposito è vivamente consigliato aggiungere più enfasi al caminetto, collocando uno specchio che deve essere incorniciato nel miglior modo possibile e quindi posizionato esattamente sopra la mensola del camino. Questo tipo di procedura andrà a ingrandire la stanza e al tempo stesso aggiunge una superficie riflettente. Il risultato sarà dunque l’ulteriore estensione dell’arredamento del corridoio rendendolo ancora più attraente non solo per chi abita la casa, ma anche per gli eventuali visitatori.

Inserire gli specchi in un corridoio lungo

Nel caso in cui la casa dovesse avere un lungo corridoio, si può provare ad inserire vignette a specchio o, in alternativa, pezzi di specchi a puzzle. Sulle pareti laterali invece, vanno collocati dei gruppi di specchi, appendendoli di modo che possano essere l’elemento principale proprio di queste pareti, con il risultato di distrarre la visuale mentre si cammina lungo il corridoio. Inoltre, se il corridoio non disponesse di finestre, gli specchi inseriti a gruppi o a vignette, contribuiscono notevolmente a illuminare il tutto che in caso contrario sarebbe caratterizzato da un’intensa oscurità.

Posizionare uno specchio di fronte a una finestra del corridoio

Qualora il corridoio disponesse di almeno una finestra, è opportuno posizionare uno specchio di fronte a quest’ultima, specialmente se al di fuori è possibile ammirare un bel panorama. Così facendo, lo specchio farà in modo di riflettere diverse parti del paesaggio e al tempo stesso aiuta a diffondere la luce rendendo l’ambiente del corridoio più vivo e solare. Lo specchio di fronte alla finestra inoltre permette di risparmiare anche sulla corrente elettrica, visto e considerato che non sarà necessario accendere le luci nelle ore diurne.

Arredare il corridoio con gli specchi a cornice

Un altro metodo valido per arredare il corridoio, consiste nell’utilizzo degli specchi a cornice. Infatti, uno specchio con cornice rilevante o particolare può trovare la sua massima espressione decorativa quando viene poggiato a una parete del corridoio. Diventando così l’elemento portante di questo ambiente della casa e quindi in grado di mettere in risalto lo stile scelto. Tanto per fare un esempio, si può scegliere uno specchio con cornice in legno per il corridoio che sia ricompreso in una casa rustica in campagna, antica oppure vicino al mare. Per il corridoio di una casa che sia alla periferia di una città, è invece più indicato uno specchio con cornice in ferro che ricalca uno stile industriale o minimalista.

Come posizionare lo specchio in bagno

Lo specchio in bagno è un elemento fondamentale. Se di grandi dimensioni, fa apparire la stanza più luminosa e spaziosa. A filo muro, con o senza cornice, è elegante e perfetto per un arredo minimal. Contenitore è la soluzione preferibile per chi dispone di poco spazio. A prescindere da quale tipologia preferisci, ecco alcune dritte che possono aiutarti a capire come e dove installare lo specchio.

L’altezza

Solitamente lo specchio del bagno viene posizionato sopra al lavabo. La prima cosa che devi considerare è l’altezza. Se lo specchio è abbinato a un mobile sospeso, misura l’altezza del lavandino (circa 80 centimetri da terra), e installa lo specchio in modo che il suo centro risulti all’altezza degli occhi di una persona di statura media (circa 165 centimetri). Così sia chi è più alto sia chi è più basso della media potrà comunque specchiarsi senza fatica.

La larghezza

È importante posizionare lo specchio centrato rispetto al lavabo così da integrarsi perfettamente con lo stile del mobile, donando un’aria armonica al bagno. Generalmente, la larghezza dello specchio non deve superare quella del lavandino.

Attenzione al mobile-lavabo

Se ti trucchi in bagno, è importante che tu ti possa avvicinare il più possibile allo specchio. Per questo, opta per mobili e piani d’appoggio non troppo profondi (fino a 50 centimetri) e vedrai che potrai avvicinarti senza difficoltà.

Come incollare uno specchio alla porta

Devi coprire un danno arrecato a una porta oppure, semplicemente, vuoi abbellirla e rinnovarla? Un’ottima idea è quella di incollare uno specchio.

Occorrente

Specchio

Carta vetrata

Acqua e sapone

Nastro biadesivo

Silicone trasparente

Acquistare il materiale

Prendere con precisione le misure della superficie che si intende abbellire e poi recarsi presso un centro di articoli per il bricolage. Procurarsi quindi il seguente materiale: uno specchio di misura adeguata, un rotolo di nastro biadesivo, un foglio di carta vetrata a grana fine e una confezione di apposito silicone con applicatore, e acquistare solo ed esclusivamente il silicone neutro: l’altro non è assolutamente indicato per incollare gli specchi, in quanto ne potrebbe irrimediabilmente danneggiare il sottile film argentato.

Preparare la superficie

Innanzitutto, preparare la parte di superficie della porta da abbellire con lo specchio, rendendola perfettamente liscia e pulita. Se sono presenti delle imperfezioni, utilizzare la carta vetrata a grana fine ed eliminarle, poi lavare perfettamente la porta, che deve risultare completamente sgrassata e asciutta: passare uno straccio bagnato e strizzato in acqua calda saponata, risciacquarla e asciugatela bene. Ora, stabilire con esattezza il punto in cui applicare lo specchio, segnando con una matita dei punti di riferimento sulla porta.

Incollare lo specchio

Prendere lo specchio e girarlo sul retro: applicarvi, per l’intera lunghezza (non in larghezza ma solo in lunghezza!), tre/quattro strisce di nastro biadesivo, poi applicare il silicone, formando delle specie di serpentine, cioè delle linee di collante ondulate, in verticale. A questo punto staccare la pellicola protettiva del nastro biadesivo, provvedendo ad incollare lo specchio alla porta; fissarlo con estrema precisione sui punti precedentemente segnati con la matita e premerlo delicatamente ma con decisione per un paio di minuti: il silicone indurisce velocemente e nel frattempo, l’apposito nastro adesivo garantisce la tenuta iniziale dell’elemento incollato per evitarne lo scivolamento.

Come appendere uno specchio pesante

È necessario sapere come appendere uno specchio pesante al muro, per evitare seri danni se non è rinforzato correttamente. Lo specchio potrebbe infatti cadere a terra, e lasciare grossi buchi nel muro che dovranno poi essere riparati.

Occorrente

Specchio

Metro a nastro

Righello

Matita

Livella

Stucco

Foglio di carta vetrata a trama fine

Chiodi

Borchie

Viti da legno

Fischer a T

Trapano elettrico

Riportare sul muro la sagoma dello specchio

Per prima cosa bisogna riportare sul muro la sagoma posteriore dello specchio, utilizzando un metro a nastro o un righello e trovare il punto centrale. Determinare poi come appendere lo specchio, ovvero se utilizzare ganci, fili o fissando direttamente il telaio al muro. Segnare con una matita il punto sulla parete dove si vuole che lo specchio sia appeso, utilizzando come guida il punto centrale precedentemente contrassegnato. È possibile tra l’altro usare il metro a nastro, un righello o una livella per accertarsi che la linea sia perfettamente diritta. Infine controllare che la parete sia liscia ed uniforme, ma se invece la superficie è danneggiata, allora ripararla con dello stucco e poi carteggiarla con della carta vetrata a trama sottile.

Fissare sul muro un pannello di legno compensato

Dopo il suddetto lavoro preliminare, prendere un foglio di legno compensato leggero e fissarlo sul muro con un solo chiodo centrale dopodiché regolarlo se non è a livello. In questo caso una volta che il chiodo è in posizione, adagiare la livella sopra il legno per raddrizzarlo perfettamente, e successivamente, inchiodarlo ai quattro lati per tenerlo saldamente in posizione. A questo punto individuare le borchie nel muro con l’apposito strumento: se non lo si possiede, cercare il perno guidando un chiodo direttamente sotto il compensato. Nella maggior parte delle abitazioni, le borchie sono inserite a 16 centimetri dalla superficie esterna della parete. Se non si trova il perno al primo tentativo, spostarsi a 2 cm alla sinistra del buco precedente e riprovare, mantenendosi sotto il compensato per sostenere il peso dello specchio quando sarà appeso.

Appendere lo specchio sulla parete

A questo punto misurare 16 centimetri alla sinistra della prima borchia e mettere un altro chiodo: se le misurazioni sono corrette, si troverà il prossimo perno. Adesso segnare le due posizioni per inchiodare le viti da legno: lo spazio tra di loro andrà calcolato sulla base dei requisiti usati per il telaio. Per esempio, se il telaio richiede fili da aggancio, allora si deve tenere in considerazione anche la loro lunghezza complessiva; se invece richiede dei ganci, questi ultimi dovranno essere posizionati a distanza più ravvicinata. Una volta che lo spazio è stato determinato, non resta che appendere lo specchio, facendosi magari aiutare da un familiare per sollevarlo e con la certezza che sia ben ancorato alla parete.

Fissare lo specchio con dei Fischer speciali

Se la parete su cui si deve appendere uno specchio pesante è stata rifinita con dei pannelli in cartongesso quindi non è molto spessa, per ottimizzare il risultato, conviene fissare sia il legno compensato che lo specchio con dei Fischer speciali. Questi ultimi inseriti nel foro in verticale, una volta superato lo spessore del cartongesso si aprono a T garantendo quindi una presa stabile e sicura dello specchio pesante.