Come fare un pacchetto regalo senza carta regalo?

F are un pacchetto regalo senza carta regalo è divertente e ingegnoso. Ecco alcune idee creative per confezionare i regali in modo alternativo.

Idee creative

Un’alternativa alla carta regalo è una grande busta. Inserisci l’oggetto all’interno, sigilla la busta e decorala con degli adesivi o con un nastro. Questo funziona bene per oggetti piatti come biglietti o foto.

Oppure puoi arrotolare gli indumenti (come una felpa o una maglietta) e fissarli con un nastro o dello spago: assomiglierà a una caramella avvolta.

Non solo. Puoi confezionare il regalo come faresti con una bottiglia di vino. Metti l’oggetto in una borsa decorativa o in tessuto, raccogli la parte superiore e lega con un nastro o un cordino.

E ancora, usa una borsa di stoffa riutilizzabile come confezione regalo. Inserisci l’oggetto, piega la parte superiore e lega con un nastro o un fiocco.