È uno degli addobbi più amati che dà il benvenuto alla festività natalizia: la ghirlanda. Ma come decorare una ghirlanda natalizia fai da te? Ecco 5 spunti per realizzarne una in modo originale e facile.

In questi giorni molte persone stanno decorando e abbellendo la propria casa in vista del Natale. Il primo addobbo viene sicuramente destinato all’uscio: si tratta della magnifica ghirlanda natalizia che dà il benvenuto alle festività, meglio ancora se è hand made. Ecco allora 5 spunti per realizzarne una in modo facile, economico e divertente. Provate anche a costruirla con i più piccoli della famiglia: facilmente questo bel ricordo rimarrà impresso per sempre nella loro memoria. Vediamo, quindi, come decorare una ghirlanda natalizia.

Occorrente

Ghirlanda feltro: feltro colorato, pennarello, forbici, ago, filo, un fiocco

Ghirlanda pigne: base di cartoncino, pigne, colla a caldo, perline e fiocchi per rifinire

Ghirlanda caramelle: supporto di polistirolo, caramelle, colla a caldo

Ghirlanda noci: supporto in legno o polistirolo, noci, colla a caldo, decorazioni in feltro o perline

Ghirlanda pendente: un rametto, diversi pezzi di cordoncino di varie misure, forme di cartoncino, una matita

Ghirlanda di mani di feltro

Tutto ciò che vi occorre sono un pennarello, feltro, un paio di forbici, ago e filo e, naturalmente, le mani dei componenti della vostra famiglia. Procedete appoggiando le mani di ogni persona sul panno. Tracciatene la sagoma con l’aiuto di un pennarello, quindi ritagliate le forme ottenute. Cucite insieme le mani in modo da formare un cerchio, magari inserendo qualche perlina o brillantino sul punto, e decorate con un fiocco sul fondo della ghirlanda.

Ghirlanda di pigne

Le pigne sono adattissime a creare delle ghirlande natalizie, e sono anche facili da recuperare: basta andare nei boschi a raccoglierle un periodo prima, così si avrà una decorazione splendida ed economica. Create la base della ghirlanda su un cartoncino da ritagliare, scegliendo la forma che più vi piace (un semplice cerchio, per esempio, o una stella di Natale). Incollate le pigne sulla base con l’aiuto della colla a caldo e, nella stessa maniera, incollatele le une alle altre sovrapponendole. Ritoccate infine con dei fiocchi rossi o delle bacche.

Ghirlanda di caramelle

Se sotto le festività in casa vostra abbondano i dolciumi, e non sapete come utilizzarli, una carinissima idea-riciclo è quella di utilizzare le caramelle per l’arricchimento di una ghirlanda. Basterà fissarle al supporto di polistirolo o ad una corona di abete con un po’ di colla a caldo messa sull’incarto, stando però attenti a non sciogliere le caramelle.

Ghirlanda di noci

Il procedimento è analogo a quello per la ghirlanda di caramelle, ovvero si incollano le noci con la colla a caldo su una forma circolare di polistirolo o su un supporto di legno. Per un effetto country, decoratela con stelle o cuori di feltro rosso e verde. Oppure con perle di plastica, per una decorazione più elegante. Una volta realizzata la ghirlanda di noci, la si può utilizzare anche come base per candele o come centrotavola.

Ghirlanda pendente di rametto

Questo tipo di ghirlanda è molto semplice da realizzare, sta bene in case di qualsiasi stile ed è possibile anche crearlo a scuola tranquillamente. Bisogna soltanto recuperare un rametto dello spessore e della lunghezza che preferiamo, e legarvi poi una cordicina alle due estremità in modo che si abbia il supporto per appenderlo. Ritagliate poi su un cartoncino, magari colorato, varie forme quali cuori, stelle, fiocchi di neve. Bucatene la parte superiore con la punta di una matita e fatevi passare altri pezzi di cordoncino, magari di misure diverse; fissate con un nodo, in modo che le forme non escano, e legatele poi al rametto.