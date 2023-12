Come fare delle decorazioni natalizie con i bastoncini di cannella

V i piace la cannella? Forse non sapete che la cucina non è l'unico posto in cui può essere utilizzata. I bastoncini, infatti, sono ottimi per dare vita a numerose decorazioni natalizie. Eccone alcune.

Ghirlande e festoni

Prendete alcuni bastoncini di cannella, anche se di dimensioni diverse, affiancateli parallelamente fra loro, intrecciateli con un nastrino cercando di ricreare una forma circolare e utilizzate una base di cartoncino per comporla. Infine, aggiungete qualche bacca per decorare la vostra ghirlanda.

Se volete un’idea diversa rispetto alla classica ghirlanda, per addobbare la vostra casa in tema natalizio potete realizzare degli splendidi e profumatissimi festoni con frutta secca (mandarini, arance ecc.) e bastoncini di cannella.

Centrotavola e portatovaglioli

Un’idea semplicissima e di sicuro effetto per ornare la vostra tavola natalizia è quella di realizzare un centrotavola a base di stecche di cannella. Prendetene un mazzetto consistente. Sopra incollate dei rametti e delle pigne e avvolgete il tutto con un fiocco verde. Il risultato è assicurato.

Potete abbellire la vostra tavola anche creando dei graziosi portatovaglioli con la cannella. Arrotolate i tovaglioli, appoggiate sopra ognuno un bastoncino di cannella, un mazzetto di erbe aromatiche e fissate il tutto con uno spago.

Alberello di Natale

In alternativa al classico albero di Natale, potere realizzarne uno più piccolo con le stecche di cannella. Prendete alcuni bastoncini con lunghezze diverse e intrecciateli con uno spago lungo un asse di legno. I più lunghi si troveranno in basso, mentre in alto metterete quelli più corti. Andrete così a ricreare la forma dell’albero.

Segnaposto

Con venti bastoncini di cannella lunghi, ramoscelli di fiori secchi, pigne, filo di ferro da fioraio, nastro rosso o dorato e cartoncini potete realizzare dei bellissimi segnaposto natalizi. Create un piccolo fascio da cinque bastoncini di cannella e legateli al centro con il filo di ferro; sistemate i ramoscelli di fiori secchi al centro del fascio di bastoncini e fissate con un altro po’ di fil di ferro, che andrete a coprire con un fiocco ottenuto con il nastro. Se un solo fiocco non riesce a coprire il fil di ferro, fatene uno doppio. Infine, sistemate il cartoncino con il nome del vostro ospite tra le pieghe del fiocco, oppure praticate un foro nel cartoncino e applicatelo direttamente con il nastro.

Sottobicchieri e sottopentole

Con i bastoncini di cannella potete creare anche dei sottobicchieri o dei sottopentole. Basterà sceglierli con la stessa lunghezza (quelli più piccoli per i bicchieri e quelli più lunghi per le pentole) e unirli fra loro con della colla a caldo. Per dare un tocco di originalità alle vostre creazioni, intrecciate uno spago lungo uno dei lati.