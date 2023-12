Come fare delle decorazioni natalizie con la frutta essiccata

V olete arricchire il vostro albero di Natale con delle decorazioni originali e facili da realizzare? La frutta essiccata sarà il vostro perfetto alleato per ottenere delle decorazioni di grande effetto in poco tempo e con facilità.

Occorrente

Mele, pere e arance assortite (dai colori vivaci)

Noci

Aghi

Spago

Teglia da forno

Foglio di carta da forno

Procedimento

Prendete la vostra frutta e iniziate a tagliarla a fette non troppo sottili ma neanche troppo spesse. Distanziatele bene tra loro su una teglia e fate cuocere a 150° per circa un’ora. Controllate di tanto in tanto perché il tempo potrebbe variare in base al forno che usate. Fate essiccare bene la frutta senza bruciarla.

Una volta tirata fuori la teglia dal forno, lasciate riposare la frutta essiccata fino a quando non sarà raffreddata prima di maneggiarla.

Prendete l’ago, un filo abbastanza spesso da cucito (o in alternativa dello spago da cucina) e create una bella ghirlanda di frutta essiccata da appendere alla porta d’ingresso o da posizionare come centro tavola.

Con la frutta essiccata potete realizzare delle bellissime decorazioni per l’albero di Natale, in sostituzione o in aggiunta alle classiche palline. Vi basta fare un piccolo foro nella parte superiore della fetta e appenderla con un piccolo fiocchetto o spago all’albero di Natale.