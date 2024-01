Come dipingere una nicchia nel muro

L’uso del colore è il modo più semplice per modificare l’aspetto di qualsiasi ambiente. Dipingere una nicchia è un'idea ottima per farla risaltare ancora di più rispetto al resto della parete. Ecco come realizzare questo lavoretto fai da te.

Occorrente

Tinta lavabile all’acqua

Nastro carta

Pennello sintetico piatto piccolo (2 centimetri)

Pennellessa o rullo

Teli o cartoni di protezione

Procedimento

Con il nastro carta, proteggete le parti che non andranno dipinte (muri e battiscopa). Proteggete anche il pavimento con dei teli di plastica o dei cartoni.

Mescolate bene il colore con un bastoncino (non con il pennello) e versatene una parte in una vaschetta diluendola con pochissima acqua. È meglio diluire solo la vernice necessaria, perché la vernice avanzata si conserverà più a lungo.

Se usate il rullo, scaricate bene l’eccesso di pittura sulla griglia. Se usate il pennello, immergete il pennello per un paio di centimetri al massimo e scaricate il colore lungo il bordo della vaschetta. Questo eviterà gocce e colature di vernice.

Iniziate a dipingere partendo dall’alto, incrociando le pennellate e tirando bene il colore per eliminare i segni della pennello o del rullo, senza arrivare ai bordi.

Rifinite i bordi con il pennello più piccolo.

Fate asciugare bene e passate una seconda mano procedendo allo stesso modo. Se la pittura non è ancora uniforme, aggiungete un altro po’ d’acqua per rendere il colore ancora più fluido e passate una terza mano.

Fate asciugare bene e rimuovete il nastro carta scaldandolo con un phon per renderlo meno aderente.