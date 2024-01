Come eliminare i graffi dallo schermo del cellulare

L o schermo del cellulare si è graffiato? Niente panico: esistono dei rimedi efficaci per eliminare i graffi.

Quando acquistate un cellulare nuovo chiaramente desiderate che questo duri il più a lungo possibile e che non si graffi, rendendo poi magari, anche difficoltoso il suo utilizzo, se ha la funzione touchscreen, quindi a tal scopo solitamente vengono applicate pellicole protettive per lo schermo, cover, gusci di silicone o in plastica rigida ecc.. per preservarli, ma purtroppo può comunque accadere che lo schermo si graffi, in seguito ad una caduta ad esempio o semplicemente mettendo il cellulare in tasca dove vi sono anche degli altri oggetti, come ad esempio delle chiavi, particolarmente taglienti per i display. Se il danno ormai è fatto, possiamo cercare di porvi rimedio, vediamo allora come togliere i graffi dal cellulare.

Graffi sullo schermo del cellulare: niente panico!

I telefoni cellulari indubbiamente hanno cambiato la nostra vita: c’è chi sostiene in meglio, chi sostiene in peggio, in ogni caso molto, forse troppo, spesso la comunicazione tra le persone è mediata da questa tecnologia. Questo accade soprattutto con i telefoni di nuova generazione, i cosiddetti smartphone: in un unico aggeggio si ha la possibilità di telefonare, navigare in Internet (e quindi chattare e comunicare attraverso i social network) e scattare foto, anche di ottima qualità. Tutte queste possibilità non possono fare a meno di un display dotato di una buona risoluzione e soprattutto che sia integro; spesso infatti, può capitare che lo schermo si graffi e seppur il taglio non arriva a compromettere la funzionalità del vostro cellulare, sicuramente ne compromette l’estetica. Ma niente panico: c’è un rimedio anche a questo. Vediamo allora come togliere i graffi dal cellulare.

Acquistare la pasta adatta

In commercio è possibile trovare una pasta abrasiva (displex) che si presenta di colore trasparente ed è possibile trovarla proprio nei negozi di telefonia e/o di elettronica; il suo scopo è quello di eliminare i graffi dal display del vostro telefonino. La pasta abrasiva si trova facilmente anche nei negozi di ferramenta o bricolage. In alternativa, potreste anche utilizzare la pasta abrasiva per le auto, maggiormente reperibile e addirittura, se si tratta di un taglietto piccolissimo, anche del dentifricio, a patto che sia privo di microgranuli.

Come usare la pasta abrasiva

Premete il tubetto per permettere la fuoriuscita di un piccolo quantitativo di prodotto. Dovrete versarne un piccolo quantitativo su un fazzoletto di carta, un dischetto di cotone o un panno morbido, preferibilmente in microfibra, e spalmarla con cura su tutta la superficie dello schermo e iniziare a sfregare, sempre nello stesso verso. Dopo aver eseguito questa operazione, prendete un altro dischetto pulito e rimuoviamo i residui di pasta abrasiva. A questo punto i graffi dovrebbero esser stati levigati e quindi rimossi, o quanto meno attenuati; se i graffietti non dovessero esser andati via, è possibile ripetere l’operazione fino al raggiungimento di risultati soddisfacenti. Infine, passate all’applicazione della pellicola trasparente protettiva per evitare che il problema si ripresenti in futuro.

I metodi alternativi per eliminare i graffi dallo schermo del cellulare

Esistono poi anche dei metodi cosiddetti “alternativi” che pare funzionino, come ad esempio sfregare su vetro una banana tagliata a metà. Qualche risultato apprezzabile poi è ottenibile anche utilizzando i prodotti formulati per le auto o i prodotti utilizzati per lucidare il vetro. Chiaramente il fattore più importante è la cura degli oggetti: considerate infatti che essi hanno un costo, talvolta anche molto elevato.

I graffi profondi

I graffi di usura sul telefono cellulare possono essere più o meno profondi, su quelli molto profondi c’è poco da fare, se non sostituire il display in un centro autorizzato se questo influisce anche con la funzionalità del telefono.