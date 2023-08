Come fare in casa un detersivo fai da te per il pavimento in legno

I l pavimento in legno è una tipologia molto delicata, che va trattata con una certa attenzione. Per pulirlo in modo del tutto naturale, potete fare un detersivo in casa, con pochissimi ingredienti. Ecco cosa vi serve.

Occorrente

Acqua fredda

bicarbonato

sapone di Marsiglia

Procedimento

Riempite un secchio con tre litri di acqua fredda, aggiungete un cucchiaio di bicarbonato e alcune scaglie di sapone di Marsiglia. Mescolate in modo che si sciolgano le scaglie ed effettuate la pulizia del pavimento utilizzando un panno in microfibra.